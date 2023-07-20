地方首長的燙手山芋：活人與死人爭地？殯葬設施衍生政治攻防

文：原神啟動（前政治幕僚，有殯葬科系背景）

《孟子．梁惠王上》中有句話提到：「養生喪死無憾，王道之始也。」人來到世間走一遭會經過生、老、病、死無一例外。

而生命中這些過程都可以概括於生活或是人生二字，在經歷社會風氣與法律的建構與更迭甚至有影響其運作。

以「死」而言，不同宗教與風俗影響諸多儀式進行，而法律又有《殯葬管制條例》規範墓地、禮儀服務等，但最常被提到則是骨灰骸存放設施（如納骨塔、堂）與一些殯葬設施的設立。

2002年制訂的《殯葬管理條例》就更完整統合許多地方自訂的殯葬法規，將條例機關中央設為內政部，地方則交由地方政府且分工明確而與時漸進修法。

雖有法律規範這些人生百年大事，可社會浪潮依舊對於這些嫌惡設施有著人性上的情感使其去抗爭，或是在政治中操作這些設施議題來攻防。

殯葬設施衍生的政治攻防

新北三峽火葬場遷移就算是教科書級別的個案，本在三峽的火葬場承諾居民到一定年限將遷移至鶯歌，但當年限到了之後確引起預定地點民意反彈。

而原先的三峽火葬場的設備老舊，不遷徙勢必得更新，而更新又遭到三峽地區民眾反彈，因更新火葬場，使用年限變隨之再增加，未來要搬移的可能性又是微乎其微。

今年初台北市更甚至出現殯儀館冰櫃不夠冰，家屬竟然要自備乾冰將大體借放禮廳的情況發生。現任台北市長蔣萬安更要拆除台北第一殯儀館，將其成為近兩公頃的建地，台北正在上演活人與死人搶地的劇情。

不只雙北，在去年大選提出新竹要生命園區的楊文科縣長，現在也正遭受民意的衝擊。

而在六都外最大城市的彰化縣，擁有124萬人口卻一座火化爐也沒有，縣內遺體通常北上台中東海火化場進行火葬，或是向東去南投集集油車坑慈德寺私立火葬場；更甚者，南彰化奔波至雲林惠來火葬場壓縮當地火葬場量能，曾經還一度出現雲林縣拒收外縣市案件。

而不論往台中、南投、雲林，骨灰大多都還是會回到彰化進塔，來往可謂是舟車勞頓。

不只火葬場，彰化連殯儀館禮廳設施也不足

彰化沒有火葬場的奇觀已經令人咋舌，但縣內許多地方連殯儀館禮廳設施都不足。

彰化有殯葬禮廳的地方，在南彰化的北斗鎮、田中鎮、社頭鄉這些鄉鎮公所有設立微型禮廳，但僅是禮廳不包含冰櫃空間，而北彰化則僅有伸港鄉。

若要有冰櫃存放遺體，或非自然死亡需要檢察官進行司法相驗甚至是解剖案件，則需要至彰化市立殯儀館。

近期南彰化最大城市人口超過12萬5000人的員林市，也面臨殯儀館禮廳設置抗爭。

有民意代表與民眾撒冥紙請來孝女白琴抗爭於第二公墓設立殯儀館，而這個第二公墓殯儀館也只劃設禮廳，甚至沒有冰櫃存放設施，但仍舊遇到強力反彈，在經過下東山到第二公墓沿路插滿了抗議旗幟。

公所與地方人民僵持不下，公所也曾委託趨勢民調4月中旬進行全市民調，顯示83%受訪者支持興建，地點選擇以第2公墓的33.6%為最高，現在對於民調結果抗爭組織也不買單，也即將對簿公堂上升到司法程序反駁這份民調的公信力。

在屏東縣南州鄉生命紀念館因選址於壽元村，時任村長被民眾以未妥善與公所表達民意而被罷免成功。

這些案例顯示，殯葬設施無論藍綠甚至跳脫黨籍，都是執政者的燙手山芋。

相鄰彰化的南投縣除了火熱的垃圾山議題，前陣時間竹山鎮也陷入「13公墓用地都市計畫變更案」部分墓地轉為殯葬用地的燙手問題，最終也以撤案收場。

活人與死人爭地

對於嫌惡設施造成交通混亂、噪音、惡臭等公害問題，雖殯葬上已經力推環保葬有一段時間，但社會風氣仍舊需要時間接受。

而其中重中之重，以一語道破就是台灣土地稀缺問題。

對於房地產的影響是最大推力，就算出現冰櫃不夠放的狀況，台北市也是決議今年拆除第一殯儀館與死人爭地，更有投資客看好指定要買「殯葬第一排」搶佔先機投資土地。

而環保葬的內涵也並非完全是純粹環保，在骨灰以樹葬方式入土，骨灰不會被分解。而會結塊，但環保葬不立墳、不立碑，過個幾年怪手一攪又是重複利用一塊好地。

更別說海葬等其他「環保葬」從來都是土地需求的問題。

而環保葬其中一個目標為公墓公園化，將公墓如上說道打造成綠地的模樣也可供休憩，對於土地再利用來減少需求。《殯葬管理條例》雖在2002年制定，2017再修法時未針對土地利用修法更完善。

法律管理方面應更完全的考慮周邊問題，不然設施設立的辦法、喪禮服務的規範等卻因與土地問題出現甚至公害與抗爭，是相當可惜的。

在都市規劃中也能更明確與縝密的評估，讓這些殯葬設施設立從提案到設立有更準確的流程化，需有民調支持與如何評估甚至補償成為程序然後再進行《殯葬管理條例》的入法完善，除了殯葬設施甚至嫌惡設施未來也都可以跟進，達到與時俱進、依法有源的目的。

原標題：殯儀館的抗爭：那些超越政治之外的事情

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航