地方首長的燙手山芋：活人與死人爭地？殯葬設施衍生政治攻防
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殯葬做為嫌惡設施，在台灣一直面臨難以尋地的困境。不論是新北三峽火葬場，彰化殯儀館禮廳，或是台北第一殯儀館遷移，只要牽涉到殯葬設施，就總會成為當地父母官的燙手山芋。作者認為，當中最大的癥結點就是台灣所稀缺的「土地」。
文：原神啟動（前政治幕僚，有殯葬科系背景）
《孟子．梁惠王上》中有句話提到：「養生喪死無憾，王道之始也。」人來到世間走一遭會經過生、老、病、死無一例外。
而生命中這些過程都可以概括於生活或是人生二字，在經歷社會風氣與法律的建構與更迭甚至有影響其運作。
以「死」而言，不同宗教與風俗影響諸多儀式進行，而法律又有《殯葬管制條例》規範墓地、禮儀服務等，但最常被提到則是骨灰骸存放設施（如納骨塔、堂）與一些殯葬設施的設立。
2002年制訂的《殯葬管理條例》就更完整統合許多地方自訂的殯葬法規，將條例機關中央設為內政部，地方則交由地方政府且分工明確而與時漸進修法。
雖有法律規範這些人生百年大事，可社會浪潮依舊對於這些嫌惡設施有著人性上的情感使其去抗爭，或是在政治中操作這些設施議題來攻防。
殯葬設施衍生的政治攻防
新北三峽火葬場遷移就算是教科書級別的個案，本在三峽的火葬場承諾居民到一定年限將遷移至鶯歌，但當年限到了之後確引起預定地點民意反彈。
而原先的三峽火葬場的設備老舊，不遷徙勢必得更新，而更新又遭到三峽地區民眾反彈，因更新火葬場，使用年限變隨之再增加，未來要搬移的可能性又是微乎其微。
今年初台北市更甚至出現殯儀館冰櫃不夠冰，家屬竟然要自備乾冰將大體借放禮廳的情況發生。現任台北市長蔣萬安更要拆除台北第一殯儀館，將其成為近兩公頃的建地，台北正在上演活人與死人搶地的劇情。
不只雙北，在去年大選提出新竹要生命園區的楊文科縣長，現在也正遭受民意的衝擊。
而在六都外最大城市的彰化縣，擁有124萬人口卻一座火化爐也沒有，縣內遺體通常北上台中東海火化場進行火葬，或是向東去南投集集油車坑慈德寺私立火葬場；更甚者，南彰化奔波至雲林惠來火葬場壓縮當地火葬場量能，曾經還一度出現雲林縣拒收外縣市案件。
而不論往台中、南投、雲林，骨灰大多都還是會回到彰化進塔，來往可謂是舟車勞頓。
不只火葬場，彰化連殯儀館禮廳設施也不足
彰化沒有火葬場的奇觀已經令人咋舌，但縣內許多地方連殯儀館禮廳設施都不足。
彰化有殯葬禮廳的地方，在南彰化的北斗鎮、田中鎮、社頭鄉這些鄉鎮公所有設立微型禮廳，但僅是禮廳不包含冰櫃空間，而北彰化則僅有伸港鄉。
若要有冰櫃存放遺體，或非自然死亡需要檢察官進行司法相驗甚至是解剖案件，則需要至彰化市立殯儀館。
近期南彰化最大城市人口超過12萬5000人的員林市，也面臨殯儀館禮廳設置抗爭。
有民意代表與民眾撒冥紙請來孝女白琴抗爭於第二公墓設立殯儀館，而這個第二公墓殯儀館也只劃設禮廳，甚至沒有冰櫃存放設施，但仍舊遇到強力反彈，在經過下東山到第二公墓沿路插滿了抗議旗幟。
公所與地方人民僵持不下，公所也曾委託趨勢民調4月中旬進行全市民調，顯示83%受訪者支持興建，地點選擇以第2公墓的33.6%為最高，現在對於民調結果抗爭組織也不買單，也即將對簿公堂上升到司法程序反駁這份民調的公信力。
在屏東縣南州鄉生命紀念館因選址於壽元村，時任村長被民眾以未妥善與公所表達民意而被罷免成功。
這些案例顯示，殯葬設施無論藍綠甚至跳脫黨籍，都是執政者的燙手山芋。
相鄰彰化的南投縣除了火熱的垃圾山議題，前陣時間竹山鎮也陷入「13公墓用地都市計畫變更案」部分墓地轉為殯葬用地的燙手問題，最終也以撤案收場。
活人與死人爭地
對於嫌惡設施造成交通混亂、噪音、惡臭等公害問題，雖殯葬上已經力推環保葬有一段時間，但社會風氣仍舊需要時間接受。
而其中重中之重，以一語道破就是台灣土地稀缺問題。
對於房地產的影響是最大推力，就算出現冰櫃不夠放的狀況，台北市也是決議今年拆除第一殯儀館與死人爭地，更有投資客看好指定要買「殯葬第一排」搶佔先機投資土地。
而環保葬的內涵也並非完全是純粹環保，在骨灰以樹葬方式入土，骨灰不會被分解。而會結塊，但環保葬不立墳、不立碑，過個幾年怪手一攪又是重複利用一塊好地。
更別說海葬等其他「環保葬」從來都是土地需求的問題。
而環保葬其中一個目標為公墓公園化，將公墓如上說道打造成綠地的模樣也可供休憩，對於土地再利用來減少需求。《殯葬管理條例》雖在2002年制定，2017再修法時未針對土地利用修法更完善。
法律管理方面應更完全的考慮周邊問題，不然設施設立的辦法、喪禮服務的規範等卻因與土地問題出現甚至公害與抗爭，是相當可惜的。
在都市規劃中也能更明確與縝密的評估，讓這些殯葬設施設立從提案到設立有更準確的流程化，需有民調支持與如何評估甚至補償成為程序然後再進行《殯葬管理條例》的入法完善，除了殯葬設施甚至嫌惡設施未來也都可以跟進，達到與時俱進、依法有源的目的。
原標題：殯儀館的抗爭：那些超越政治之外的事情
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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