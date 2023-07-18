充滿森林香氣的音樂：肯園溫佑君與李欣芸推出跨界專輯《療癒之島》

2022年肯園創辦人溫佑君老師與屏科大森林系楊智凱老師、種籽設計，攜手合著《療癒之島》，述說臺灣森林60種植物香氣人文故事，榮獲各界好評。2023年時逢肯園25週年，7月即將發行全新音樂專輯：《療癒之島》，此次為溫佑君老師與音樂人李欣芸老師，繼2007年合作《鹿女永恆的追尋》，兩人睽違16年後的二次合作，精彩可期。

對於著有多本暢銷芳香療法專書的溫佑君來說，芳香療法不只是美感教育，更是人格教育極為重要的一環。身為亞洲重量級芳療專家，從她身上能發現的寶藏，卻不僅止於芳香療法。勇於想像更積極開創的她，在臺灣拓展出一條獨樹一格的香氣之路，無論是中式書法、繪畫、建築、音樂、肢體，都是和香氣共振的重要元素。她期許香氣能成為一種文化與美善的生活風格，將人文芳療推廣至全世界。

有著如此期待的溫佑君，精選《療癒之島》書中12種植物，邀請數次獲得金曲獎與金馬獎肯定的李欣芸為其譜曲創作與製作。李欣芸為此走遍全臺，紀錄各地的植物型態與香氣，以文字為線索、音符為步伐，化身追尋島嶼精神的吟遊者，歌頌臺灣特色植物的豐沛能量。透過音樂演繹植物的情感，在12首飽滿香氣之歌中，將開啟穿越時空的福爾摩沙感官旅程，跟隨〈樟樹〉活潑俏皮的律動，與自然共舞，感受〈山棕〉由精靈引路的魔幻山行，在〈大葉山欖〉以及〈紅檜與扁柏〉之後，踏足臺灣人文歷史的厚度，再次回歸〈月桃〉清朗羞澀的青春年少......。

有別於一般純器樂演奏專輯，專輯中唯一的歌曲〈月桃〉，由溫佑君作詞、李欣芸譜曲，如心跳悸動的鼓聲與清朗的歌唱旋律，給你浪漫的少男少女情懷。每首歌曲都能感受不同植物的個性與生命力。實體專輯更搭配肯園五木香氛按摩油，讓聽眾在聆聽島嶼森林故事同時，可以使用3種音樂植物擴香片嗅聞植物香氣，彷彿沉浸在一座森林之中！

實際打開《療癒之島》專輯，宛如進入一座森林。除了曲目手冊與CD外，肯園精心設計3種音樂植物的擴香片，搭配臺灣五木（臺灣紅檜、臺灣扁柏、臺灣杉、巒大杉、臺灣肖楠）為特色的永恆神殿靜心香氛按摩油2ml，並附贈療癒之島12種植物全海報，期望樂迷能輔以聽覺和嗅覺，沉浸一場由森林展開的感官盛宴！

除本次音樂的重磅巨作，肯園也將於今年9月9日（六），於台北松菸誠品表演廳舉辦療癒之島音樂會，現場將搭配溫佑君對於植物的香氣解析，呈現森林多樣豐富的表情，感受島嶼的自然療癒力，以及島嶼上生存的所有生物與生俱來的獨特性。

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