《不可能的任務：致命清算 第一章》全球票房首週累積2.34億美元，湯姆克魯斯的國際魅力仍不容小覷
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《不可能的任務：致命清算 第一章》於全球盛大上映，在《奧本海默》以及《芭比》兩部大片之前，阿湯哥能衝出什麼樣的票房成績？而以目前的口碑評價來看，《不可能的任務：致命清算 第一章》有沒有機會創造票房的長尾效應？
由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《不可能的任務》系列全新作《不可能的任務：致命清算 第一章》於上週開始，在北美以及全球市場陸續盛大上映。
票房方面，此片在國際市場有著不錯的表現，截至17日的資料，在北美以外70個海外市場共計進帳1.55億美元，加上北美的7849萬美元，首週拿下2.34億美元，對於來到第7集的系列作而言，首週有此成績算是令人印象深刻。
去（2022）年，湯姆克魯斯主演的空戰動作片《捍衛戰士：獨行俠》才引起全世界熱潮，也寫下多個票房紀錄，《捍衛戰士：獨行俠》成為湯姆克魯斯從影至今，北美首週票房最高的作品；也是湯姆克魯斯首度在北美首週末突破1億美元的電影。
而《捍衛戰士：獨行俠》最終北美票房為7.18億美元、國際票房為7.76億美元，累計14.95億美元的總票房，超越《冰雪奇緣2》的14.53億美元，次於《玩命關頭7》的15.15億美元，位於影史第12名，也帶動了好萊塢後疫情時代的票房表現。
名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）也曾表示，湯姆克魯斯以及《捍衛戰士：獨行俠》，不只救了好萊塢，甚至拯救了整個影視產業。
湯姆克魯斯挾著個人魅力、《捍衛戰士：獨行俠》的後續效應以及《不可能的任務》27年來的系列金字招牌，在今（2023）年接續在《閃電俠》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》之後，於暑期檔推出新作《不可能的任務：致命清算 第一章》，整體票房上映首週至今推至2.34億美元，雖然並非極為誇張的成績，但較於《閃電俠》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》的疲軟票房，表現仍舊不錯。
有趣的是，2.34億美元當中，北美票房僅貢獻7849萬美元，其實不算高於預期，不過，其餘超過6成的票房來自於國際市場，也代表湯姆克魯斯在全球的票房號召力不容小覷。
根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）針對《不可能的任務：致命清算 第一章》的票房就表示：「對於目前該系列的動作片來說，《不可能的任務：致命清算 第一章》的開局大致處於平均水平。不過，海外（非北美）市場是動作片的優勢所在，海外上映的表現目前也很強勁。」
《不可能的任務：致命清算 第一章》在國際市場的票房收入，還是以中國表現最佳，進帳2590萬美元，不過此票房也未達到原先的預期，相較於《不可能的任務：全面瓦解》當時在中國首週進帳的7400萬美元，低了66%。
而在其他國際市場方面，依序為韓國（1430 萬美元）、英國（1380萬美元）、印度（900萬美元）、澳大利亞（830萬美元）、法國（770萬美元）和台灣（770萬美元）等地。
以目前《不可能的任務：致命清算 第一章》的成績檢視，需要加強的是北美票房，不過，倘若以前一集《不可能的任務：全面瓦解》作為比較，《不可能的任務：致命清算 第一章》是有機會憑藉著國際市場就衝出票房佳績。
《不可能的任務：全面瓦解》在2018年上映，北美最終也僅累計2.2億美元，但全球票房總計為7.91億美元，國際市場的5.7億美元佔據7成左右的票房，也就代表此系列是受到的全球觀眾的熱烈歡迎。
而且，《不可能的任務：致命清算 第一章》目前的口碑評價不錯，在知名評分網站爛番茄擁有96％的新鮮度；另一間網站CinemaScore也拿下A級評分，有機會在票房方面帶出長尾效應。
不過，《不可能的任務：致命清算 第一章》也沒有過多樂觀的本錢，製片廠派拉蒙以及Skydance在此作耗資2.91億美元（扣除營銷費用），未來與戲院拆帳以及加上相關的營銷費用，要能追平成本甚至盈利，仍有著不小的數字需要努力。
而且，目前好萊塢正進行演員工會、編劇工會的雙重罷工，勢必影響後續的宣傳曝光等等，甚至未來兩部暑期大片，克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的《奧本海默》以及葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《芭比》，也將在本週21號盛大上映，後期《不可能的任務：致命清算 第一章》的票房在許多不利因素的夾擊之下，能如何成長，仍舊有待觀察。
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核稿編輯：楊士範
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