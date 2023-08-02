《巫者的世界》：在童乩治療的220個病例中，病因歸納為「鬼魂」占了41％

文：林富士

童乩的疾病觀與醫療法

童乩在台灣社會中一直扮演醫療者的角色，因此，他們對於疾病的看法以及治療疾病的方法，格外引人注意。

一、疾病觀

關於童乩的疾病觀念，似乎以人類學家最感興趣。不過，台灣的童乩並未構成一個組織性的團體，也大多不經由師傳而成乩，而且也沒有共同奉行的經典或教義， 所以，他們對於人生病緣由的解釋便有相當大的歧異性和個人色彩。因此，如何找出他們之間的共相，並予以適切的分類，便有見仁見智的看法。例如，同樣出身台灣大學考古人類學研究所的幾位學者，便根據不同的田野對象和學術觀點歸納出許多不同的類型。其中，李亦園利用童乩所治療的兩百二十個病例所做的研究最常被學界引述。他將童乩所解釋的病因歸納為：

死去親屬的鬼魂作祟（27%） 風水問題引起麻煩（36%） 非親屬鬼魂作祟（14%） 被人做巫術（3%） 八字不對（18%） 其他（2%）

其中，1、3都是「鬼魂」，合占41%，而2、4、5其實也不全然和「鬼魂」、「鬼神」無關。此外，「鬼魂」（鬼神）的種類似乎也不宜簡單的分為「親屬」（祖先）和非親屬兩類。例如，1937年的調查便指出，童乩認為會作祟而令人生病的鬼神至少有：無主家神、遊路將軍、前世父母、山神土地、把心婦人、青驚婆姐、天狗、白虎、煞神、五鬼等。同時，他們令人生病的緣由也有許多不同的狀況，值得進一步探討。因此，本文擬結合文獻記載和田野訪查，參酌前人的記述，不以單一或少數的個案為依據，將童乩對於致病原因的解釋歸納為下列八種。

1.鬼神降禍

大約從十六世紀中葉以來，瘟神（疫鬼）信仰便傳入台灣社會，在台灣民間宗教中非常興盛的「王爺」信仰便是其具體的代表。這個信仰的核心觀念是認為，瘟疫（流行病，傳染病）乃由瘟神、疫鬼定期或不定期的降災所造成。至於降災的原因，則或歸之於人類（宇宙）注定之劫難，或認為和人類集體的道德敗壞有關，或以為肇因於觸冒其禁忌（如漂流之「王船」）。而台灣童乩的主祀神明便是以「王爺」占最大多數。

2.厲鬼作怪

「厲鬼」是指「不正常」、「非自然」死亡之鬼魂，通常是橫死（自殺、意外、戰死等）、冤死或是死後乏嗣、乏祀者，一般又稱之為孤魂野鬼、「好兄弟」。他們或是為了「掠交替」， 或是為了復仇， 或是為了洩憤、求祀，因而傷害生者，令其生病。一般童乩解釋精神病人或是病症不清楚的病患時，常說「卡到陰的」、「孤魂」、「亡魂」、「無主家神」作祟，便是指此而言。晚近則又有所謂的「嬰靈」（主要是指墮胎、流產的胎兒的鬼魂）作祟之說。

3.沖犯凶神惡煞

最晚從漢代開始，中國社會便普遍認為，個人的生命、時間和空間都由特定的鬼神所掌控，而且，每個人都有可能在某些特定的時日、場所和這些鬼神產生衝突而受到傷害、產生疾病。台灣的漢人社會基本上也承繼這一套有關「流年」（八字；命運）、時日和居處（風水）的禁忌觀念。

事實上，童乩也常用風水（包括陰宅、陽宅）、「八字」、「流年」、「運途」，這些語詞來解釋病因， 或是明確指出是由所謂的遊路將軍、山神土地、青驚婆姐、太歲、天狗、白虎、煞神、五鬼作祟所致。

4.祖先作祟

祖先作祟也是童乩常用來解釋生病緣由的主因之一。有時是因其墳墓的風水不佳所致，有時則是因為絕嗣或子孫不依禮俗祭拜所致。這也是先秦兩漢以來的日者、巫者常用的解釋。比較特殊的是，這種「家鬼」有時會和「外鬼」勾結，返家傷害自己的子孫。

5.符咒與巫術

傳統中國社會一直相信，有些人能以符咒、巫術（尤其是所謂的巫蠱）害人，而巫者就是主要的施術者之一。在台灣，無論是原住民還是漢人也都有類似的信仰。若干十九世紀的文獻也顯示，當時台灣北部地區盛傳有些巫者能以「符咒殺人」， 在近人所編的符咒書中仍收錄了不少「害人」的巫術和符咒。

李亦園所調查的童乩以「被人做巫術」解釋其信徒的病因， 可能和這樣的傳統信仰有關。我在台北市「廣信府」從事田調時，也目睹一名疑似罹患精神病的年輕男子，在母、舅的陪同下前往廟中，向鄭姓童乩求助。據降乩後的診斷指出，這名男子是因服食過被人「作法」的食物才會「精神失常」，導致無法入眠，精神恍惚，神智不清。

6.靈魂受驚

傳統漢人的生命觀認為，人的生命是由有形的身體和無形的靈魂（神）所構成，若魂魄（神）不存於形體，則會生病，甚至死亡。台灣的童乩、道士及其他術士也常用這個觀念來解釋病因，尤其是對於嬰兒、小孩的疾病，便常以「著驚」（受到驚嚇因而部分魂魄離體）解釋病因。

7.道德與因果

上述解釋都是將病因歸咎於鬼神或超自然力量，然而，童乩也不否認，有些時候人本身也要負責任。他們認為，人的「道德」瑕疵和行為過錯會引發因果報應或鬼神譴祟而招致疾病。不過，若和佛教、道教比較，則童乩（巫者）顯然較少採取這樣的解釋。

8.身心與生活失常

除了宗教觀點的解釋之外，童乩也和常人一樣，多少具備一些傳統中國醫學或現代西方醫學的「常識」，在釋病時也會運用「臟腑有病」、「情緒」、「壓力」、飲食、起居不當這些觀念，也不反對或駁斥其信徒前往中、西醫院所受的治療，有時甚至會協助、指示病人前往中、西醫處接受診療。

上述這些觀念，基本上都是漢人社會源遠流長的通俗信仰，也是童乩和其他社會成員共創、共享的文化架構。換句話說，台灣的童乩針對疾病的緣由，並未提出一套嶄新而獨特的解釋系統，他們在診斷時所使用的「語言」，雖說是以「神」之名而發聲的「神話」，但其實質內容不曾超越「常民」已有的認知體系。

二、治療法