【小說】《千千萬萬都是你》選摘：妳走後的第二個星期六，我看了《魔戒》，一口氣三部曲看到完
我們想讓你知道的是
一場意外，讓原本互看不順眼的鄰居兩人，走進彼此的人生；小大人的倔強，與老頑固的縝密心思，牽引出兩人不願說出的傷痛，並在一次次互相幫助與療癒中，堅硬的武裝逐漸消融，瓦解……
文：艾蜜莉．史柏（Emily Spurr）
第二十八天（星期六）
我不太記得第一個週末發生了什麼事，只有一些房子的片段、史林特和闔上的窗簾。我的腦袋光是正常運轉就很辛苦了，很難再去記住事情。
我倒是還記得星期天晚上。我收好書包，設定明早起床的鬧鐘，淋浴淋到水變冷。我記得自己在沙發上醒來，冰冷潮濕的頭髮害我頭痛，妳的棉被和史林特讓我滿身大汗。然後，我就去上學。我想都不用想，立刻切換到學生模式，這跟穿衣服一樣簡單。但回到家後可就不同了。
第二個週末，我無事可做。我待在家，鎖好大門，坐在濃烈的丁香葉和松木精油煙霧當中，感受著這些照理可以放鬆冬天壓力的香味。史林特走來走去，而我看電視。妳老說電視播的都是些垃圾節目，對吧？尤其是白天的節目。不過我晚上也看，我會看妳最討厭的肥皂劇、警匪片和限制級影片。廣告的嘈雜和亮度常影響我睡覺，聲音會鑽進腦袋害我頭痛，所以後來我幾乎都關掉聲音。但我會聽新聞台頻道，報導金融、指數、八卦或是顛沛流離的孩子。爆炸、瓦斯氣爆、火災，有時候我會哭，但大部分會讓我感到好過一點。
一開始我哪也去不了，我的腰彷彿被一條無形的鬆緊帶拴住；我不想待在這裡，但又跑不了多遠。我只能留在家裡，帶史林特在附近散步尿尿，到加油站商店買麵包、起司片和快煮麵。然後帶子開始變鬆，我的活動範圍終於可以超出學校和商店。我走得愈遠，帶子變得愈鬆，直到我走到了石溪公園，才終於擺脫掉這條帶子。
我們走個不停，週末幾乎都在走路。吃完早餐就出門，直到太陽下山才回家。史林特如影隨形地跟著我，整個城市猶如《魔戒》裡的黑暗塔，潛伏在我們身後。妳走後的第二個星期六，我看了《魔戒》。妳說得對，片子很長，雖然有點恐怖，但比不上新聞和這棟房子。我一口氣把下載的三部曲看到完，天都快亮了。接著，我幾乎睡掉一整個星期天，等到要出門散步天都黑了。我們第一次晚上散步，史林特很不高興。我走到河邊，一想到要回去空蕩蕩的房子，睡在沙發上，我馬不停蹄繼續走。
接下來的週末就過得比較有規律了。我一早起床，替史林特準備點心和一瓶水，我們隨心所欲穿梭在大街小巷，看到哪條路就走哪條路，可能愈走愈偏，也可能愈走愈深入，取決於一開始走的方向。我們去到中央商業區，史林特不喜歡；肯辛頓區，我喜歡那裡的小屋。沿著馬瑞比濃的河岸公園散步，遇到一大群陌生人；西福茲克雷、賽頓、亞拉維爾是個很好融入的地方，有非常多的小孩子。我們走遍每條路，最喜歡的是雨天時的福茲克雷河岸小徑，雨天才不會有很多騎單車的人，只是這裡很少下雨。
因此，今天我們只在附近社區到處蹓躂。我喜歡看別人家的房子，說是「喜歡」也許不太正確，我其實是在幻想自己住在裡面。幻想是美好的，但夢醒了就很殘酷。儘管如此，我依然故我。我想起妳。以前，當史林特還是隻小小狗，連路都走不穩，每天晚餐過後，我們會牽著牠到鬧區去散步。妳一一指出妳喜歡的東西：這道門、那些花。我們一起幻想，如果我們住在裡面，會怎樣裝飾房子。但到了最後，妳總會變得眉頭深鎖，沉默不語。史林特長大了，可以好好走路後，妳幾乎足不出戶，也不允許我和史林特跑太遠，我們只能在附近公園走走。
現在，我們想去哪就去哪。我最喜歡有門廊的屋子。賽頓區的房子門廊上擺有桌椅，懸掛著綠意盎然的盆栽，花團錦簇。我從沒看到有人坐在外面，但椅子上擺著坐墊，看起來既舒適又漂亮。桌旁的椅子像是剛有人坐過，但我每次看到有人步出家門，不是立刻上車，就是直接走掉，沒人坐到那張舒服的椅子上，或停留在擺著花盆的桌旁，或坐下來欣賞那些漂亮的植栽。有時，我會站在柵欄門邊，握著門把，望著眼前的一切，想像自己住在裡面，那些坐墊都屬於我。
一天接近尾聲，我的背包幾乎空了。我們吃光帶來的零食，水壺拿在手上。我無聲無息推開柵欄門，這是我第一次坐在椅子上俯瞰街道。沒人瞧見我，也沒人走出門。我會挑外觀最溫馨的房子，門廊上的椅子像是有人坐過，而不只是聖誕節時的教堂擺飾一樣僅供展示。我停留的這戶人家有粉紅色大門，橡實造型的厚重黑色門環。
桌子隨手一摸都是灰塵。然而坐墊又大又軟，就像家裡用的一樣。史林特不肯坐下，牠一步一步，左右張望，腳掌拍打地板。我緊張了，示意牠坐下，牠一個後退撞倒了花盆，發出巨大的聲響，植栽傾倒，泥土撒了一地。
我緊張地屏住呼吸，然後瞄準下一棟屋子。黃色和粉色的坐墊完美搭配門廊階梯兩側懸掛的三色堇花盆；坐墊不大，可以輕易塞進隨身包包裡。有些屋子懸掛的盆栽比背包還小，有些則放了一些花園小擺飾，例如鐵絲做成的動物或小鳥，就是那種一般家庭會在週末去花市買的小東西，或是有人送的。有些迷你裝飾甚至小到可以放進背包側袋裡。
天氣冷得要命，我的嘴唇都凍僵了。我和狗狗一直走，陽光消失了，萬物黯淡。幸好我穿著這件妳從美國網購到的軍綠色外套。雖然衣襬快要拖地，厚實的內襯也讓我無法隨意彎曲手臂，但至少溫暖防水，而且有許多口袋。另一條路傳來甩上車門的聲音，燒木頭的煙味驅散了鼻中的寒冷。這棟房子掛了一盞燈，燈裡的蠟燭看起來是全新的。我打開柵欄門，門發出宛如嘆息般的細微聲響，我走進去，花園裡的灰色大葉子猶如小動物的耳朵，還有一隻用生鏽金屬做成的小蝸牛，牠背上的殼居然是真的。我蹲下來伸出手，外套袖子無聲皺起，我拿起蝸牛，感覺沉甸甸的。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號