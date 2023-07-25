原本沒什麼關聯的北約與中國，現在同時站在關鍵十字路口上
我們想讓你知道的是
北約和中國本來似乎並沒有什麼特別的聯繫，但最近卻動作特別多。 但這種「互動」並不使雙方帶來一種欣慰，相反，這裡隱藏著一種莫名其妙的、令人不爽的訊號。 在這個關鍵時刻，如果雙方進一步產生誤解的話，那對亞太地區並不能帶來積極的效果。
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
北大西洋公約組織（NATO）剛結束了在立陶宛首都維爾紐斯舉行的為期兩天的峰會。峰會後發布了公報，其中重申中國對北約的「利益、安全和價值觀」構成系統性挑戰。公報中15次提及「中國」一詞。
筆者以為，公報首先要表明的是，儘管北約是一個地區性的聯盟，但它關心的事是全球的，因為當今世界各個板塊的聯繫太緊密了，各自帶來的影響也太大了。正是從這一點出發，公報強調，「印度-太平洋地區對北約非常重要，因為該地區的事態發展可能直接影響歐洲－大西洋的安全。」
這裡值得注意的是，亞洲人以前的地域主義觀念是比較重的，而這次，在維爾紐斯峰會上，日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅雙方提到，跨大西洋和印太安全密不可分，這說明，在當代世界，對全球安全的關心，是所有現代國家的義務。
在指出中國現實的、可能的、潛在的威脅的同時，北約公報強調「仍然願意與中國進行建設性接觸，包括建立互惠的透明度」。這一點，如果中方確實願意為地區和全球和平做出貢獻的話，應該是能夠理解的。
中國的反應
但中國則對公報反應特別激烈，除了駁斥北約公報「充斥著冷戰思維和意識形態偏見」，並表示中方堅決反對北約東進亞太，任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊，還敦促北約立即停止對華歪曲抹黑、編造謊言，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力、謀求絕對安全的錯誤做法。
很顯然，這種反應不僅是過度的，也是沒有建設性意義的。特別是反對所謂的「北約東進亞太」，這本來就不是那麼回事，可北京非要說成是這樣。北約一直在重申，「我們不會增加來自印太地區的成員國」。
北約對亞太關心的背景
當然，要瞭解中國對此的激烈反應，必須瞭解這幾年來，亞太地區的安全格局的變化。如筆者以往的評論中指出，美國為了維護亞太地區的穩定，在拜登（Joe Biden）上台後，不僅強化自己在該地區的存在，而且把盟國（日本、韓國、澳洲等）均動員起來。美國的做法是，亞太的事情不能僅僅由美國一家撐著，而應該由關心該地區安全的所有國家特別是民主國家參與。
這樣，本來不屬於亞太地區的不少歐洲國家也被拉進來，一起來維護國際規則。正是在這種背景下，北約對亞太地區的「關心」才越來越熱衷起來。
這種對亞太的關心，已經體現在去（2022）年的北約峰會上，當初就邀請了日本、韓國，澳洲和紐西蘭四國首腦參加。而那時，中國的反應並非像現在那樣激烈。但北約自己也知道，它是個地區性的組織，所以多次強調，北約並不想在擴張到亞太地區。
而正是因為這樣，今年5月，日本首相岸田文雄在廣島主持七國集團（G7）峰會時也再次強調，日本沒有成為北約成員國的計劃。這對中國來說是一個很重要的訊號。
「血債」的起因
當最近的北約公報發布後，華春瑩幾乎是第一時間發推文連發反擊北約。其中提及了1999年北約轟炸中國駐南斯拉夫使館的事件，指出「我們沒有忘記北約欠中國人民的血債」。
無獨有偶，德國聯邦議院外交委員會左翼黨小組負責人塞維姆・達代倫（Sevim Dagdelen），最近在其個人推特上也提及此事件，用來批駁北約。
有意思的是，不僅是華春瑩，而且連德國那位女性政客，均不提當初中國使館為什麼遭轟炸的原因。而這對今天的北約和中國的互動才有著重要的意義。
有足夠訊息表面，中國在當初即1999年期間，是反對北約，並支持當初的南斯拉夫政府的。中國使館裡面有不少電子跟蹤裝置，早在當年4月，北約情報機構就斷定，中國大使館充當了南斯拉夫軍隊通訊轉播站。這在米洛塞維奇（Slobodan Milošević）官邸被摧毀後，更顯頻繁。
當中國使館被炸之後，國防部長科漢（William Cohen）找了個蹩腳的藉口，說：「我們的一架飛機攻擊了錯誤的目標，因為轟炸指令是基於一張過時的地圖。」
儘管中央情報總監泰內特（George Tenet）事後特意向中國道歉：「美國總統對這一悲慘事件中的生命損失表示誠摯的遺憾，並向中國人民，特別是向在這次錯誤襲擊中喪生者的家屬表示慰問。」並對有關方面作了賠償。但至今，中方依然懷恨在心，這在華春瑩表述中已體現出來。
而關鍵問題在於，當初中方對米洛塞維奇的支持，今天對普亭（Vladimir Putin）的支持，史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在這次峰會中明確表示，中俄的合作已經迫使北約和亞太更為靠近。這兩件事在北約和中國的關係上就是心病的主要來源。
筆者以為，應該到了去除這個心病的時候了。
但願解開這個心病
這次北約對中國顯示如此的「關心」，這跟烏克蘭戰爭的背景有著密切的聯繫。中國不斷和侵犯烏克蘭的俄羅斯深化戰略夥伴關係，這自然使得北約很焦慮，中國是一個在聯合國安理會5個擁有否決權的「常任理事國」，應該自己公開說明什麼是侵略戰爭，就好像公開表明中國人為什麼當初要進行8年抗戰那樣。
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購