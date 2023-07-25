原本沒什麼關聯的北約與中國，現在同時站在關鍵十字路口上

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

北大西洋公約組織（NATO）剛結束了在立陶宛首都維爾紐斯舉行的為期兩天的峰會。峰會後發布了公報，其中重申中國對北約的「利益、安全和價值觀」構成系統性挑戰。公報中15次提及「中國」一詞。

筆者以為，公報首先要表明的是，儘管北約是一個地區性的聯盟，但它關心的事是全球的，因為當今世界各個板塊的聯繫太緊密了，各自帶來的影響也太大了。正是從這一點出發，公報強調，「印度-太平洋地區對北約非常重要，因為該地區的事態發展可能直接影響歐洲－大西洋的安全。」

這裡值得注意的是，亞洲人以前的地域主義觀念是比較重的，而這次，在維爾紐斯峰會上，日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅雙方提到，跨大西洋和印太安全密不可分，這說明，在當代世界，對全球安全的關心，是所有現代國家的義務。

在指出中國現實的、可能的、潛在的威脅的同時，北約公報強調「仍然願意與中國進行建設性接觸，包括建立互惠的透明度」。這一點，如果中方確實願意為地區和全球和平做出貢獻的話，應該是能夠理解的。

中國的反應

但中國則對公報反應特別激烈，除了駁斥北約公報「充斥著冷戰思維和意識形態偏見」，並表示中方堅決反對北約東進亞太，任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊，還敦促北約立即停止對華歪曲抹黑、編造謊言，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力、謀求絕對安全的錯誤做法。

很顯然，這種反應不僅是過度的，也是沒有建設性意義的。特別是反對所謂的「北約東進亞太」，這本來就不是那麼回事，可北京非要說成是這樣。北約一直在重申，「我們不會增加來自印太地區的成員國」。

北約對亞太關心的背景

當然，要瞭解中國對此的激烈反應，必須瞭解這幾年來，亞太地區的安全格局的變化。如筆者以往的評論中指出，美國為了維護亞太地區的穩定，在拜登（Joe Biden）上台後，不僅強化自己在該地區的存在，而且把盟國（日本、韓國、澳洲等）均動員起來。美國的做法是，亞太的事情不能僅僅由美國一家撐著，而應該由關心該地區安全的所有國家特別是民主國家參與。

這樣，本來不屬於亞太地區的不少歐洲國家也被拉進來，一起來維護國際規則。正是在這種背景下，北約對亞太地區的「關心」才越來越熱衷起來。

這種對亞太的關心，已經體現在去（2022）年的北約峰會上，當初就邀請了日本、韓國，澳洲和紐西蘭四國首腦參加。而那時，中國的反應並非像現在那樣激烈。但北約自己也知道，它是個地區性的組織，所以多次強調，北約並不想在擴張到亞太地區。

而正是因為這樣，今年5月，日本首相岸田文雄在廣島主持七國集團（G7）峰會時也再次強調，日本沒有成為北約成員國的計劃。這對中國來說是一個很重要的訊號。

「血債」的起因

當最近的北約公報發布後，華春瑩幾乎是第一時間發推文連發反擊北約。其中提及了1999年北約轟炸中國駐南斯拉夫使館的事件，指出「我們沒有忘記北約欠中國人民的血債」。

無獨有偶，德國聯邦議院外交委員會左翼黨小組負責人塞維姆・達代倫（Sevim Dagdelen），最近在其個人推特上也提及此事件，用來批駁北約。

有意思的是，不僅是華春瑩，而且連德國那位女性政客，均不提當初中國使館為什麼遭轟炸的原因。而這對今天的北約和中國的互動才有著重要的意義。

有足夠訊息表面，中國在當初即1999年期間，是反對北約，並支持當初的南斯拉夫政府的。中國使館裡面有不少電子跟蹤裝置，早在當年4月，北約情報機構就斷定，中國大使館充當了南斯拉夫軍隊通訊轉播站。這在米洛塞維奇（Slobodan Milošević）官邸被摧毀後，更顯頻繁。

當中國使館被炸之後，國防部長科漢（William Cohen）找了個蹩腳的藉口，說：「我們的一架飛機攻擊了錯誤的目標，因為轟炸指令是基於一張過時的地圖。」

儘管中央情報總監泰內特（George Tenet）事後特意向中國道歉：「美國總統對這一悲慘事件中的生命損失表示誠摯的遺憾，並向中國人民，特別是向在這次錯誤襲擊中喪生者的家屬表示慰問。」並對有關方面作了賠償。但至今，中方依然懷恨在心，這在華春瑩表述中已體現出來。

而關鍵問題在於，當初中方對米洛塞維奇的支持，今天對普亭（Vladimir Putin）的支持，史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在這次峰會中明確表示，中俄的合作已經迫使北約和亞太更為靠近。這兩件事在北約和中國的關係上就是心病的主要來源。

筆者以為，應該到了去除這個心病的時候了。

但願解開這個心病

這次北約對中國顯示如此的「關心」，這跟烏克蘭戰爭的背景有著密切的聯繫。中國不斷和侵犯烏克蘭的俄羅斯深化戰略夥伴關係，這自然使得北約很焦慮，中國是一個在聯合國安理會5個擁有否決權的「常任理事國」，應該自己公開說明什麼是侵略戰爭，就好像公開表明中國人為什麼當初要進行8年抗戰那樣。