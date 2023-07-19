亞馬遜、麥當勞都股東要求揭露「減塑成績單」，投資者為何越來越重視環境污染？
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除了全球最大的碳揭露計畫CDP外，亞馬遜、埃克森美孚和麥當勞等6家公司，在2022年也被股東要求揭露減塑成績單。企業若無視環境污染，在投資者眼中就代表財務、法律、監管或聲譽的風險，可能導致投資損失。
環境資訊中心綜合外電；鍾友珊 編譯；許祖菱 審校
炎炎夏日，上萬家公司的永續部門如火如荼的趕工，準備今年的CDP資料。CDP是全球最大的碳揭露計畫，這些資料是136兆美元投資資金與6.8兆美元採購金額的重要參考，企業莫不高度重視。今年CDP首度納入「塑膠」項目。石化業、食品業、包裝業等近7000家業者受邀揭露塑膠生產跟回收情況，資料預計9月對外公開。
7000家企業被要求塑膠揭露
隨著全球對碳排管控加嚴，二氧化碳排放過多可能要繳交碳費，甚至面臨訴訟，這些都是投資風險。因此，全球有超過680家投資機構，資產管理總和達136兆美元要求企業填寫CDP資料，作為投資參考。2022年就有超過1萬8700家企業繳交CDP問卷，企業總市值占全球一半。
CDP公布，今年新增「塑膠」揭露，項目包含對環境衝擊最大的塑膠聚合物、耐用塑膠和塑膠包裝等。首波點名的行業包括化工、服飾、食品、包裝等，近7000家公司受邀揭露塑膠生產或使用資訊。預計9月起開放查詢。
CDP解釋，全球100家石化公司產生的塑膠垃圾占全球塑膠廢棄物的九成；食物和飲料的塑膠包裝是主要污染源。此外，高達44%的塑膠用於包裝。
今年的塑膠揭露是試辦性質，CDP官網指出，為了讓企業有時間制定減塑行動，今年暫不納入分數評比。明年可能進一步擴大塑膠揭露範圍。
使用塑膠實質風險上千億，投資方重視
企業或許無視環境污染，但在投資者眼中，這代表財務、法律、監管或聲譽的風險，可能導致投資損失。
CDP表示，倘若政府要求企業繳交塑膠廢棄跟回收處理費，則企業每年將面臨1000億美元的財務風險；近4000億美元的石化和塑膠投資可能淪為擱置資產。研究指出，2022至2030年企業因塑膠污染而面臨的曝險（near-term exposures）金額可能超過200億美元。
CDP水資源安全全球總監藍姆（Cate Lamb）表示，塑膠污染很嚴重，急需轉型，但公司、投資方和政策決定者缺乏可靠、全面、且基於相同標準所提供的數據。資訊揭露會是打擊污染的基礎。
80%金融跟採購者願納入塑膠投資風險評估
CDP不是唯一要求揭露塑膠資訊的組織。CDP指出，亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚（ExxonMobil）和麥當勞（McDonald's）等6家公司在2022年也被股東要求揭露減塑成績單。
CDP也事先問過旗下資本市場和供應鏈成員，回覆者的81%表示，等CDP塑膠資訊公開後，他們願意納入投資和採購參考。
參考資料
- CDP官網－塑膠
- CDP（2023年4月19日），CDP's environmental disclosure system opens for reporting on plastics for first time at request of investors with US$130+ trillion in assets
- 企業永續發展協會，CDP常見問題Q&A
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：塑膠相關投資風險上千億 全球最大環境揭露計畫今年首度納入塑膠
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。