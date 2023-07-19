2023/07/19,
環境

亞馬遜、麥當勞都股東要求揭露「減塑成績單」，投資者為何越來越重視環境污染？

亞馬遜、麥當勞都股東要求揭露「減塑成績單」，投資者為何越來越重視環境污染？
Photo Credit: Pexels / mali maeder

我們想讓你知道的是

除了全球最大的碳揭露計畫CDP外，亞馬遜、埃克森美孚和麥當勞等6家公司，在2022年也被股東要求揭露減塑成績單。企業若無視環境污染，在投資者眼中就代表財務、法律、監管或聲譽的風險，可能導致投資損失。

環境資訊中心綜合外電；鍾友珊 編譯；許祖菱 審校

炎炎夏日，上萬家公司的永續部門如火如荼的趕工，準備今年的CDP資料。CDP是全球最大的碳揭露計畫，這些資料是136兆美元投資資金與6.8兆美元採購金額的重要參考，企業莫不高度重視。今年CDP首度納入「塑膠」項目。石化業、食品業、包裝業等近7000家業者受邀揭露塑膠生產跟回收情況，資料預計9月對外公開。

7000家企業被要求塑膠揭露

隨著全球對碳排管控加嚴，二氧化碳排放過多可能要繳交碳費，甚至面臨訴訟，這些都是投資風險。因此，全球有超過680家投資機構，資產管理總和達136兆美元要求企業填寫CDP資料，作為投資參考。2022年就有超過1萬8700家企業繳交CDP問卷，企業總市值占全球一半。

CDP公布，今年新增「塑膠」揭露，項目包含對環境衝擊最大的塑膠聚合物、耐用塑膠和塑膠包裝等。首波點名的行業包括化工、服飾、食品、包裝等，近7000家公司受邀揭露塑膠生產或使用資訊。預計9月起開放查詢。

CDP解釋，全球100家石化公司產生的塑膠垃圾占全球塑膠廢棄物的九成；食物和飲料的塑膠包裝是主要污染源。此外，高達44%的塑膠用於包裝。

今年的塑膠揭露是試辦性質，CDP官網指出，為了讓企業有時間制定減塑行動，今年暫不納入分數評比。明年可能進一步擴大塑膠揭露範圍。

使用塑膠實質風險上千億，投資方重視

企業或許無視環境污染，但在投資者眼中，這代表財務、法律、監管或聲譽的風險，可能導致投資損失。

CDP表示，倘若政府要求企業繳交塑膠廢棄跟回收處理費，則企業每年將面臨1000億美元的財務風險；近4000億美元的石化和塑膠投資可能淪為擱置資產。研究指出，2022至2030年企業因塑膠污染而面臨的曝險（near-term exposures）金額可能超過200億美元。

CDP水資源安全全球總監藍姆（Cate Lamb）表示，塑膠污染很嚴重，急需轉型，但公司、投資方和政策決定者缺乏可靠、全面、且基於相同標準所提供的數據。資訊揭露會是打擊污染的基礎。

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Photo Credit: 環境資訊中心資料照 / 攝影：陳昭宏
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80%金融跟採購者願納入塑膠投資風險評估

CDP不是唯一要求揭露塑膠資訊的組織。CDP指出，亞馬遜（Amazon）、埃克森美孚（ExxonMobil）和麥當勞（McDonald's）等6家公司在2022年也被股東要求揭露減塑成績單。

CDP也事先問過旗下資本市場和供應鏈成員，回覆者的81%表示，等CDP塑膠資訊公開後，他們願意納入投資和採購參考。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：塑膠相關投資風險上千億 全球最大環境揭露計畫今年首度納入塑膠

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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