用五大情緒肌群應對工作上的「情緒勞動」，讓你從容面對壓力與刺激
我們想讓你知道的是
當過服務業的人，應該很熟悉「情緒勞動」一詞，意思就是情緒也是一種如同體力活的消耗，當你一整天笑容滿面的面對客人，回家會有種被榨乾的內在疲勞感。而今天，心理師教你如何訓練「情緒肌肉」，讓你能更好更快的同理自己，找到核心問題，並發想出更合適的解方，不會那麼容易的被過強的情緒給抓住，甚至掉入自我否定與批評。
文：李炯德（臨床心理師）
在韓劇《代理公司》裡，做為女強人的主角，被賦予需要定期到身心科診所就診拿藥的設定，而這樣一把掛在牆上的槍，在最後一幕時卻開出溫馨的一槍。
當主角被反派攻擊說是一個還在吃藥、情緒不穩定、難任大位的人時，在場許多其他員工紛紛一個接一個的跳出來，表示他們自己也都有在看醫生跟吃藥。
我想編劇是試著透過這齣劇在傳遞一個訊息：「需要的時候就求助，這是沒關係的。」
當然劇裡可能還是有一些美化的成分在。現實生活中，對於情緒、心理生病的誤解或刻板印象，還是持續存在著，甚至實際的影響到工作待遇。
這也讓人更不敢去說出自己的狀況，因為下一秒很可能就是被離職，於是只好更為壓抑，也累積更多的壓力與情緒負擔而無處宣洩。
面對情緒與心理狀況的歷程
也許是面對著許多這樣的個案到來，在我們一起工作的過程中，逐漸的發現與歸納出一段面對心理問題的歷程。
首先，通常是因為遇到某些事件或問題，這時會讓負向情緒被引發且維持，並會出現負向身心反應而感到難受，在嘗試了一些幫助自己的方式卻還是狀況持續的話，就有可能考慮尋求專業的協助。
當他們來了之後，我們一般會先去釐清影響該狀況的表裡層問題，找到更核心的原因，同時學習調適心情及與情緒共處的方式，並且還會去調整持續引發痛苦的負向思考與信念（或狀態）。
也在這個過程裡，開始建構一套新的因應情緒與面對問題的方式，並在之後遇到相關狀況時會去反覆做練習（甚至會刻意引發），然後讓這個過程能夠適應與不再感到困擾，就可以進一步深化成更為有韌性的自我狀態。
這個過程裡面的一個關鍵，就是我們怎麼去因應自身的情緒，而在面對情緒經驗時，同樣是有一套較好的歷程的。
在面對情緒時，往往會需要先「覺察」情緒，了解可能壓力源與刺激，再來要去「區辨」不同的情緒反應與對自己的影響，並且「整理」出背後的可能認知與信念，以及慣性的行為模式。
過程裡同時會需要「涵容」與接納高張的情緒與負向自我感受，也實際去「解決」引發情緒的問題、壓力或刺激，讓自己可以越來越快的回復到原始平靜狀態，從而增加心理彈性與情緒韌性。
五大情緒肌群
「覺察」、「區辨」、「整理」、「涵容」、「解決」就是我認為我們情緒肌肉的五大核心肌群。
當這五大情緒肌力可以被更好的鍛鍊與增加時，在面對工作壓力或職場的情緒勞動時，我們就能更好更快的同理自己，找到核心問題，並發想出更合適的解方，不會那麼容易的被過強的情緒給抓住，甚至掉入自我否定與批評。
這五大情緒肌肉的訓練可以參考以下指引，當然為了避免錯誤的鍛鍊，反而讓肌肉受傷，找專業的「健心教練」來幫忙喬一下跟引導，也是可以考慮的選擇。
覺察肌：覺察壓力
在覺察肌部份，會需要增加對自身壓力反應的觀察與覺知，並學會體察身體狀況，適時放鬆自己。
當工作有狀況發生時，可以先看看壓力的來源是屬於外在事件，還是內在壓力（如：完美主義），也可以去檢視這樣的壓力是能夠增進表現的健康壓力，還是已經造成自己疲倦、勞累、生氣、崩潰的不健康壓力，如果是後者的話，就要開始按照自身狀態就適當調整。
而如果發現自己的行為（如：失眠）、生理（如：胸悶、身體疼痛）、情緒（焦慮、痛苦），而可能就是我們的身體在告訴自己壓力，已經過多過大或持續太久。
這時可以從自己的身體先放鬆下來，無論是運用自己平時有幫助的抒壓方法，或是可以學習正念冥想、腹式呼吸等放鬆方式，都能夠有助於我們來一場心靈的馬殺雞。
區辨肌：區辨情緒
在區辨肌部份，會需要增加對自身不同情緒的認識與了解，並學會運用不同情緒的功能。
要學習區辨情緒，就得先對於不同的情緒它們原先的各自功能了解開始，像是快樂是在告訴我們喜歡某件事或某個東西，會讓我們想要再做一次，而難過則是在告訴自己失去了某個很重視或期待的事物，讓我們透過產生連結來度過失落的過程。
所以這些不同的情緒可以協助我們更了解與認識自己，更為清楚自己在意的是什麼，什麼可能會對自己造成威脅感，同時也能幫助他人更理解我們的重視與感受，建立彼此合宜的界線，並驅使我們產生行動。
因此，在面對情緒經驗時，試著對這些情緒們全然接受與不評價，允許情緒的出現與離開，也去理解這些情緒想告訴自己的事。
整理肌：整理想法
在整理肌部份，會需要增加對「情緒的認知模式」的了解，並學會釐清可能導致不利後果的思考與信念。
在認知行為治療學派（Cognitive Behavioral Therapy）認為，情境影響想法，想法左右情緒，情緒引出相關之行為反應。
若要改變行為，則需先瞭解情境影響下之想法，再以改變想法來調整情緒，才能改變行為。
而我們平時出現的不同想法中，一個可能是受到偏誤的思考習慣影響，而容易出現某一類型的想法（如：非黑即白、應該必須），另一個則是每個人都有自己潛藏的核心信念（如：我必須完美，才會被接受）。
有的信念會造成過度的負擔、甚至失功能，這些不利於己，可能造成過度的壓力與情緒的信念，就會需要被找到與調整成更健康或有益的想法。
涵容肌：涵容自我
在涵容肌部份，會需要增加能接納情緒的空間與容量，並打造與拓展自身的情緒工具箱。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。