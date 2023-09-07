用五大情緒肌群應對工作上的「情緒勞動」，讓你從容面對壓力與刺激

文：李炯德（臨床心理師）

在韓劇《代理公司》裡，做為女強人的主角，被賦予需要定期到身心科診所就診拿藥的設定，而這樣一把掛在牆上的槍，在最後一幕時卻開出溫馨的一槍。

當主角被反派攻擊說是一個還在吃藥、情緒不穩定、難任大位的人時，在場許多其他員工紛紛一個接一個的跳出來，表示他們自己也都有在看醫生跟吃藥。

我想編劇是試著透過這齣劇在傳遞一個訊息：「需要的時候就求助，這是沒關係的。」

當然劇裡可能還是有一些美化的成分在。現實生活中，對於情緒、心理生病的誤解或刻板印象，還是持續存在著，甚至實際的影響到工作待遇。

這也讓人更不敢去說出自己的狀況，因為下一秒很可能就是被離職，於是只好更為壓抑，也累積更多的壓力與情緒負擔而無處宣洩。

面對情緒與心理狀況的歷程

也許是面對著許多這樣的個案到來，在我們一起工作的過程中，逐漸的發現與歸納出一段面對心理問題的歷程。

首先，通常是因為遇到某些事件或問題，這時會讓負向情緒被引發且維持，並會出現負向身心反應而感到難受，在嘗試了一些幫助自己的方式卻還是狀況持續的話，就有可能考慮尋求專業的協助。

當他們來了之後，我們一般會先去釐清影響該狀況的表裡層問題，找到更核心的原因，同時學習調適心情及與情緒共處的方式，並且還會去調整持續引發痛苦的負向思考與信念（或狀態）。

也在這個過程裡，開始建構一套新的因應情緒與面對問題的方式，並在之後遇到相關狀況時會去反覆做練習（甚至會刻意引發），然後讓這個過程能夠適應與不再感到困擾，就可以進一步深化成更為有韌性的自我狀態。

這個過程裡面的一個關鍵，就是我們怎麼去因應自身的情緒，而在面對情緒經驗時，同樣是有一套較好的歷程的。

在面對情緒時，往往會需要先「覺察」情緒，了解可能壓力源與刺激，再來要去「區辨」不同的情緒反應與對自己的影響，並且「整理」出背後的可能認知與信念，以及慣性的行為模式。

過程裡同時會需要「涵容」與接納高張的情緒與負向自我感受，也實際去「解決」引發情緒的問題、壓力或刺激，讓自己可以越來越快的回復到原始平靜狀態，從而增加心理彈性與情緒韌性。

五大情緒肌群

「覺察」、「區辨」、「整理」、「涵容」、「解決」就是我認為我們情緒肌肉的五大核心肌群。

當這五大情緒肌力可以被更好的鍛鍊與增加時，在面對工作壓力或職場的情緒勞動時，我們就能更好更快的同理自己，找到核心問題，並發想出更合適的解方，不會那麼容易的被過強的情緒給抓住，甚至掉入自我否定與批評。

這五大情緒肌肉的訓練可以參考以下指引，當然為了避免錯誤的鍛鍊，反而讓肌肉受傷，找專業的「健心教練」來幫忙喬一下跟引導，也是可以考慮的選擇。

覺察肌：覺察壓力

在覺察肌部份，會需要增加對自身壓力反應的觀察與覺知，並學會體察身體狀況，適時放鬆自己。

當工作有狀況發生時，可以先看看壓力的來源是屬於外在事件，還是內在壓力（如：完美主義），也可以去檢視這樣的壓力是能夠增進表現的健康壓力，還是已經造成自己疲倦、勞累、生氣、崩潰的不健康壓力，如果是後者的話，就要開始按照自身狀態就適當調整。

而如果發現自己的行為（如：失眠）、生理（如：胸悶、身體疼痛）、情緒（焦慮、痛苦），而可能就是我們的身體在告訴自己壓力，已經過多過大或持續太久。

這時可以從自己的身體先放鬆下來，無論是運用自己平時有幫助的抒壓方法，或是可以學習正念冥想、腹式呼吸等放鬆方式，都能夠有助於我們來一場心靈的馬殺雞。

區辨肌：區辨情緒

在區辨肌部份，會需要增加對自身不同情緒的認識與了解，並學會運用不同情緒的功能。

要學習區辨情緒，就得先對於不同的情緒它們原先的各自功能了解開始，像是快樂是在告訴我們喜歡某件事或某個東西，會讓我們想要再做一次，而難過則是在告訴自己失去了某個很重視或期待的事物，讓我們透過產生連結來度過失落的過程。

所以這些不同的情緒可以協助我們更了解與認識自己，更為清楚自己在意的是什麼，什麼可能會對自己造成威脅感，同時也能幫助他人更理解我們的重視與感受，建立彼此合宜的界線，並驅使我們產生行動。

因此，在面對情緒經驗時，試著對這些情緒們全然接受與不評價，允許情緒的出現與離開，也去理解這些情緒想告訴自己的事。

整理肌：整理想法

在整理肌部份，會需要增加對「情緒的認知模式」的了解，並學會釐清可能導致不利後果的思考與信念。

在認知行為治療學派（Cognitive Behavioral Therapy）認為，情境影響想法，想法左右情緒，情緒引出相關之行為反應。

若要改變行為，則需先瞭解情境影響下之想法，再以改變想法來調整情緒，才能改變行為。

而我們平時出現的不同想法中，一個可能是受到偏誤的思考習慣影響，而容易出現某一類型的想法（如：非黑即白、應該必須），另一個則是每個人都有自己潛藏的核心信念（如：我必須完美，才會被接受）。

有的信念會造成過度的負擔、甚至失功能，這些不利於己，可能造成過度的壓力與情緒的信念，就會需要被找到與調整成更健康或有益的想法。

涵容肌：涵容自我

在涵容肌部份，會需要增加能接納情緒的空間與容量，並打造與拓展自身的情緒工具箱。