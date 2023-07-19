TNL+ 2023/07/19,
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德國人「見家長」：應該怎樣與伴侶父母初次會面？

德國人「見家長」：應該怎樣與伴侶父母初次會面？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

聽過很多外國人與德國伴侶父母初次見面的經驗，大多都是正面和歡悦，負面和歧視很少。網上有不少教導與伴侶父母初次見面行為舉止如何的資訊，但說實話，他們也是普通德國人，平時如何與德國人相處，在他們身上亦如此。

初次見德國伴侶父母，亦即廣東話俗稱「見家長」，是初體驗德國文化重要一課。

與伴侶父母初次見面，有遲有早。認識不少德國人，他們與伴侶感情穩定後不久，便帶其與父母互相認識。

首次見這雙中老年的德國人，總覺緊張，前一天就不斷向伴侶打聽他們的生活習慣和性格，還有甚麼興趣，平時愛聊甚麼。尤其自己德文不好，對方又不會英文，就更怕沒話說而尷尬。

雖然自己與伴侶結識時，甚至還未是情侶的那年頭，早已聽過他們的無數故事：他五歲時，父親為他剪髮，回校被取笑整個月，怕得他回來後叫父親以後不要跟當他髮型師；在他十歲時，母親教會他焗蛋糕，那年你生日時他捧來的芝士蛋糕，就是那年學會的。你早已聽過他們的很多趣聞，卻怕與他們相見。

身旁的德國伴侶，總會笑呵呵的叫你別擔心，說父母都很平易近人，很有幽默感。就這樣，你們在他們家中首次相見。

見面時，你猶疑應該用陌生成年人的「您」（Sie）還是朋友的「你」（du）相稱，因為德國人都很著重這稱呼，但他們很快就說可以互稱「你」和名字。你小心翼翼拿過母親端來的咖啡，心裡跳過不停，像小時候首次去海洋公園恐龍館一樣，雖然你理性上都知道，眼前這位和顏悦色的中年婦人，不會像條暴龍般吃掉你。然而你很怕打翻了使他們不悦，留下差劣第一印象，背後責備兒子為何會選擇這亞洲蠢婦。

談著談著，大家不經不覺消除了剛來時的拘謹和緊張，有說有笑。他們都很努力地用簡單英文加上手勢讓你明白，並讚你德文講得佳，沒有他們濃濃巴伐利亞州口音。他們都問你是否喜歡德國，並叫你一定要講實話，因為德國人都很直接。你跟他們說十分喜歡德國的工時沒家鄉長，而且有許多戶外活動機會；但最不喜歡的，是星期日店舖全關門，還有德國鐵路 （Deutsche Bahn）常常遲到。他們一聽到Bahn字，就捧腹大笑，哈哈哈過不停，並跟你說它準時才奇怪。你們有說有笑，很快時針已轉了兩圈。臨別時，他們說非常幸會，並著你有空一定要多來。

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