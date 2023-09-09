大數據看缺工：餐飲、旅遊、觀光、航空業怎麼討論「人力荒」問題？
我們想讓你知道的是
後疫情時代到來，觀光餐旅產業正逐步邁向復甦，然而民眾對於美食、旅遊、娛樂等需求的爆炸性增長，亦使人力資源供不應求，使「缺工」議題日漸浮出檯面，隨著各國湧現報復性旅遊人潮，航空業也陸續傳出缺工潮，甚至引爆航班停飛、地勤罷工、行李堆滿地等事件。結構性的「缺工」挑戰，大家怎麼看？
隨著後疫情時代到來，防疫政策鬆綁，原先身處「海嘯第一排」的觀光餐旅產業正逐步邁向復甦。然而，民眾對於美食、旅遊、娛樂等需求的爆炸性增長，亦使人力資源供不應求，「缺工」議題日漸浮出檯面。
根據行政院主計總處2023年2月底工業及服務業職位空缺數量調查，去年受惠疫情趨緩，內需消費動能回溫，住宿及餐飲業職缺數續增。若再進一步檢視服務業的職缺率，住宿及餐飲業職缺率達3.07%位居第二高，僅次於「其他服務業」的3.72%。
（其他服務業包含如宗教、職業及類似組織、個人及家庭用品維修、洗衣、理髮及美容、殯葬服務及家事服務等）
無獨有偶，當各國湧現報復性旅遊人潮，在航空業未能即時補足人力的情形下，各地機場陸續傳出缺工潮，甚至引爆航班停飛、地勤罷工、行李堆滿地等事件。交通部民航局也直指，台灣機場尚未完全復甦，因航空產業鏈需要諸多人力，仍須補足地勤、空餐、貨運、機組員等人力缺口。
為解決結構性的「缺工」挑戰，更好地迎接疫後復甦榮景，近期從旅宿、餐飲到航空產業，無不積極招募人才。如鼎泰豐宣布連續3年加薪並祭出日本考察補助、貳樓餐飲集團瞄準北漂族提供宿舍、老爺酒店鎖定中高齡層勞動力等，在在顯示出人才對於企業運營的重要性。
媒體搶報、網友熱議的「缺工議題」
隨著台灣邁入疫後復甦時期，人民的娛樂生活逐漸恢復往昔熱絡，加上入境觀光客回流，近期社會對於餐飲、旅遊、娛樂等消費需求不斷成長。惟基於相關產業的人力在疫情期間大幅流失，旅遊與旅宿業（以下統稱觀光業）、餐飲業、航空業的「缺工議題」愈發受到社會關注。
自今年起，在媒體報導及社群平台上，出現多起針觀光、餐飲、航空等三個產業「缺工」的討論高峰。例如，勞動部長許銘春指出旅宿業企業以低薪徵才不合理，吸引大量媒體跟進報導。而年初長榮航勤員工抗議產業長期人力不足又低薪而罷工（以下簡稱長榮航勤罷工），抑或是日本知名一蘭拉麵宣布因人手不足而取消天天24小時的營業時間，均引起網友在主流媒體的社群貼文下熱議。
而近期的媒體報導高峰則指出因疫情衝擊旅遊產業，科技大學和旅行社推出產學合作，搶攻學生人才。
若再綜觀各產業缺工議題的討論程度，整體而言以旅宿業最為受到關注，且主要聲量來源來自媒體報導；餐飲業位居第二，媒體與社群聲量相當；航空業縱然相關新聞及社群貼文數量最少，但其中包含長榮航勤罷工、星宇航班延誤等討論度極高之關鍵事件。
台灣解封掀旅遊熱潮，政策、觀光業者成注目焦點
疫後解封，報復性旅遊潮湧現，旅宿、旅遊業者出現人力短缺之情形，也吸引社會大眾及公部門對於此議題的重視。
從媒體的文字雲觀察，「政策配套」是新聞焦點，如產業新尖兵計畫、旅館客房服務丙級證照輔導班，皆為政府應對缺工困境之措施。另一方面，缺工報導亦聚焦於「旅宿產業」意見領袖的對外發言，如雲朗集團董事長盛治仁、寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰、山富旅遊董事長陳國森等。
而在上半年的媒體報導趨勢中，2月下旬出現一聲量高峰，若進一步梳理新聞，則可發現多與勞動部長許銘春相關。諸多重要媒體報導許銘春在網路直播節目中提及旅宿業者反映缺工，但實際開出的薪資條件並不合理。
值得一提的是，與勞動部長回應缺工的同天，另一篇極具報導影響力的文章即雲朗集團董事長盛治仁受訪。盛治仁表示，雖然勞動部認為低薪是飯店業缺工關鍵，但盛治仁認為即使加薪仍不能解決全面問題，因為飯店業工時長，令勞動力不願投入才是根本原因。
「政治人物」登觀光業缺工關鍵意見領袖
今年觀光業缺工議題中，「政治人物」與「社論分析」等類型的意見領袖佔據FB頻道影響力排行榜前十名。
例如，前三名在觀光業缺工議題上最具影響力的政治人物分別為邱顯智、鄭文燦、朱立倫；社論分析類型則出現一百五、狄驤的資本主義求生筆記等頻道，評估應為觀光業缺工話題夯且與公共政策連結高，而導致多位政治型意見領袖發表相關觀點：而第九名的「靠北旅遊業」是由匿名人士經營的粉絲專頁，主要徵集在旅遊產業工作的員工抱怨與負面評論，內容不乏對於企業缺工的批評聲浪。
盤點影響力最高的前十則FB貼文，第一名來自於時代力量立法委員邱顯智個人臉書，他發文指出台灣過於縱容資方，勞工的薪資結構有待改善。此文一出引發熱烈討論，多數網友持贊同立場，紛紛檢討台灣產業環境。其餘熱門貼文則多為政治人物分享相關政策，反映出台灣觀光業的缺工問題為極受重視的公共議題。
餐飲集團祭銀彈搶才，中小企業調整經營模式應對
本土疫情肆虐的三年期間，餐飲業備受影響，直到去年下半年防疫政策放寬，餐廳內用人潮湧現，營運表現漸入佳境。
然而，龐大的商機背後是大環境缺工的艱困挑戰，在餐飲業缺工議題的趨勢圖中，呈現多起事件高峰均與餐廳因人力不足而影響營運有關，其中一蘭拉麵因人手不足而調整營業時間更是引起高度討論，達聲量最高峰。此外，王品集團公開旗下供應鏈子公司萬鮮，藉由提供食材採購、加工包裝、物流到通路零售之一條龍服務，服務面臨缺工難題的業者，亦引起媒體報導興趣。
接續分析媒體報導的文字雲，可以觀察到餐飲業者採以不同的營運策略應對人力缺口，諸如運用手機點餐、縮短營業時間、增設服務型機器人、推出料理包等，藉此緩解「人力荒」帶來的營運危機。
Tags：
提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。