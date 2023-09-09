大數據看缺工：餐飲、旅遊、觀光、航空業怎麼討論「人力荒」問題？

隨著後疫情時代到來，防疫政策鬆綁，原先身處「海嘯第一排」的觀光餐旅產業正逐步邁向復甦。然而，民眾對於美食、旅遊、娛樂等需求的爆炸性增長，亦使人力資源供不應求，「缺工」議題日漸浮出檯面。

根據行政院主計總處2023年2月底工業及服務業職位空缺數量調查，去年受惠疫情趨緩，內需消費動能回溫，住宿及餐飲業職缺數續增。若再進一步檢視服務業的職缺率，住宿及餐飲業職缺率達3.07%位居第二高，僅次於「其他服務業」的3.72%。

（其他服務業包含如宗教、職業及類似組織、個人及家庭用品維修、洗衣、理髮及美容、殯葬服務及家事服務等）

無獨有偶，當各國湧現報復性旅遊人潮，在航空業未能即時補足人力的情形下，各地機場陸續傳出缺工潮，甚至引爆航班停飛、地勤罷工、行李堆滿地等事件。交通部民航局也直指，台灣機場尚未完全復甦，因航空產業鏈需要諸多人力，仍須補足地勤、空餐、貨運、機組員等人力缺口。

為解決結構性的「缺工」挑戰，更好地迎接疫後復甦榮景，近期從旅宿、餐飲到航空產業，無不積極招募人才。如鼎泰豐宣布連續3年加薪並祭出日本考察補助、貳樓餐飲集團瞄準北漂族提供宿舍、老爺酒店鎖定中高齡層勞動力等，在在顯示出人才對於企業運營的重要性。

媒體搶報、網友熱議的「缺工議題」

隨著台灣邁入疫後復甦時期，人民的娛樂生活逐漸恢復往昔熱絡，加上入境觀光客回流，近期社會對於餐飲、旅遊、娛樂等消費需求不斷成長。惟基於相關產業的人力在疫情期間大幅流失，旅遊與旅宿業（以下統稱觀光業）、餐飲業、航空業的「缺工議題」愈發受到社會關注。

自今年起，在媒體報導及社群平台上，出現多起針觀光、餐飲、航空等三個產業「缺工」的討論高峰。例如，勞動部長許銘春指出旅宿業企業以低薪徵才不合理，吸引大量媒體跟進報導。而年初長榮航勤員工抗議產業長期人力不足又低薪而罷工（以下簡稱長榮航勤罷工），抑或是日本知名一蘭拉麵宣布因人手不足而取消天天24小時的營業時間，均引起網友在主流媒體的社群貼文下熱議。

而近期的媒體報導高峰則指出因疫情衝擊旅遊產業，科技大學和旅行社推出產學合作，搶攻學生人才。

Photo Credit: QSearch

若再綜觀各產業缺工議題的討論程度，整體而言以旅宿業最為受到關注，且主要聲量來源來自媒體報導；餐飲業位居第二，媒體與社群聲量相當；航空業縱然相關新聞及社群貼文數量最少，但其中包含長榮航勤罷工、星宇航班延誤等討論度極高之關鍵事件。

Photo Credit: QSearch

台灣解封掀旅遊熱潮，政策、觀光業者成注目焦點

疫後解封，報復性旅遊潮湧現，旅宿、旅遊業者出現人力短缺之情形，也吸引社會大眾及公部門對於此議題的重視。

從媒體的文字雲觀察，「政策配套」是新聞焦點，如產業新尖兵計畫、旅館客房服務丙級證照輔導班，皆為政府應對缺工困境之措施。另一方面，缺工報導亦聚焦於「旅宿產業」意見領袖的對外發言，如雲朗集團董事長盛治仁、寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰、山富旅遊董事長陳國森等。

Photo Credit: QSearch 圖三：觀光業「缺工議題」媒體報導文字雲

而在上半年的媒體報導趨勢中，2月下旬出現一聲量高峰，若進一步梳理新聞，則可發現多與勞動部長許銘春相關。諸多重要媒體報導許銘春在網路直播節目中提及旅宿業者反映缺工，但實際開出的薪資條件並不合理。

值得一提的是，與勞動部長回應缺工的同天，另一篇極具報導影響力的文章即雲朗集團董事長盛治仁受訪。盛治仁表示，雖然勞動部認為低薪是飯店業缺工關鍵，但盛治仁認為即使加薪仍不能解決全面問題，因為飯店業工時長，令勞動力不願投入才是根本原因。

圖四:觀光業「缺工議題」媒體聲量趨勢圖

「政治人物」登觀光業缺工關鍵意見領袖

今年觀光業缺工議題中，「政治人物」與「社論分析」等類型的意見領袖佔據FB頻道影響力排行榜前十名。

例如，前三名在觀光業缺工議題上最具影響力的政治人物分別為邱顯智、鄭文燦、朱立倫；社論分析類型則出現一百五、狄驤的資本主義求生筆記等頻道，評估應為觀光業缺工話題夯且與公共政策連結高，而導致多位政治型意見領袖發表相關觀點：而第九名的「靠北旅遊業」是由匿名人士經營的粉絲專頁，主要徵集在旅遊產業工作的員工抱怨與負面評論，內容不乏對於企業缺工的批評聲浪。

Photo Credit: QSearch 圖五：觀光業缺工議題FB關鍵意見領袖

盤點影響力最高的前十則FB貼文，第一名來自於時代力量立法委員邱顯智個人臉書，他發文指出台灣過於縱容資方，勞工的薪資結構有待改善。此文一出引發熱烈討論，多數網友持贊同立場，紛紛檢討台灣產業環境。其餘熱門貼文則多為政治人物分享相關政策，反映出台灣觀光業的缺工問題為極受重視的公共議題。

Photo Credit: QSearch 圖六：觀光業「缺工議題」FB熱門討論文章

餐飲集團祭銀彈搶才，中小企業調整經營模式應對

本土疫情肆虐的三年期間，餐飲業備受影響，直到去年下半年防疫政策放寬，餐廳內用人潮湧現，營運表現漸入佳境。

然而，龐大的商機背後是大環境缺工的艱困挑戰，在餐飲業缺工議題的趨勢圖中，呈現多起事件高峰均與餐廳因人力不足而影響營運有關，其中一蘭拉麵因人手不足而調整營業時間更是引起高度討論，達聲量最高峰。此外，王品集團公開旗下供應鏈子公司萬鮮，藉由提供食材採購、加工包裝、物流到通路零售之一條龍服務，服務面臨缺工難題的業者，亦引起媒體報導興趣。

Photo Credit: QSearch 圖七：餐飲業「缺工議題」媒體聲量趨勢圖

接續分析媒體報導的文字雲，可以觀察到餐飲業者採以不同的營運策略應對人力缺口，諸如運用手機點餐、縮短營業時間、增設服務型機器人、推出料理包等，藉此緩解「人力荒」帶來的營運危機。