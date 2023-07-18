聯發科小金雞達發科技5年營收成長274%，董事長謝清江：不以超越博通、高通為目標，但未來潛力無窮

聯發科（Mediatek）的子公司金雞母——達發科技（AIROHA）繳出亮眼成績，整併起至今5年，營收成長達274%，毛利率從30%成長至47%。兩大事業群分別聚焦「人工智慧互聯網」（AloT）和「全球網通基礎建設」的晶片研發，預計2025年可服務市場（tSAM）年均複合成長率（CAGR）預計達13%。

達發科技成為聯發科金雞母

達發科技董事長謝清江表示，聯發科集團有4大業務，分別是智慧電視、5G、WiFi和車載應用；而達發科技是集團中很重要的一環，雖然無法和母公司的營運相比，雖員工僅上百人，是中小型的平台，但是未來潛力無窮。

謝清江指出，不會以超越勁敵博通、高通為目標，先把產品做好才最重要。今年第1季是業績最低，庫存調整到第3季會轉好，之後將會季季高，至於明年景氣，要到年底才可以預測。出貨市場在全球五大洲相當均衡，都沒有一洲超過4成，不過他強調「美洲市場站得相當穩健」。

事實上，達發科技旗下兩大事業群，分別聚焦「人工智慧互聯網」（AloT）和「全球網通基礎建設」的晶片研發，謝清江笑說，未來將和母公司聯發科「打群架」，透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品，面對市場挑戰。

達發科技是多家公司合併而成，先從誠致科技、雷凌科技、絡達科技、聯發科物聯網部門，最終於2021年整併改名達發科技，於去（2022）年6月上興櫃。謝清江強調，自成立5年來，毛利率從30%成長至47%，成長達17個百分點，而未來要持續推出高門檻、高價值和高毛利的新產品。

謝清江進一步說明，達發科技真無線藍牙、衛星導航、固網寬頻晶片的市佔率，都是全球前三。客戶非常均衡地遍布世界各地，不會受到單一市場影響，而產品應用層面則包含藍芽音訊、穿戴裝置、光纖寬頻固網、乙太網路4大領域。

達發科技特別強調，藍牙技術投資已經超過17年，尤其在耳機領域，推出降噪晶片、低功耗晶片獲得成功，期許自身能成為藍芽音訊的專家要「聽得清楚、講得明白」；應用層面廣泛，有商務耳機、電競、銀髮助聽器等，其中商務耳機在疫情期間，因為民眾有隨時辦公的需求，發展為廣大商機。

另一方面，衛星定位晶片（GNSS）方面，在穿戴、物品追蹤、消費品都有超過20%的市佔率，車用車體前裝、後裝等市場潛力大；此外，達發是全球第一個推出12奈米雙頻接收單晶片，支持六大衛星系統。

網通基礎建設已出貨7億套光纖通訊晶片

達發科技特別點出，寬頻建設的業務上，商機相當大，各國電信業者而言，寬頻建設投入小回收快，對達發而言是商機無限。目前，已經累積出貨超過7億套光纖通訊晶片，涵蓋80個國家，市場分布均勻，也能降低市場風險。

此外，2022年它們在北美推出全球第一個8Gbps寬頻保證技術。未來達發的重點領域，邊緣運算人工智慧、車用電子、低軌衛星和基礎建設。外界相當期待車用市場，達發科技解釋，說一台電動車的車體上會有3個GPS，接著透露已經出貨給日本前2大車廠。

最後，達發科技說明，光纖寬頻晶片是寬頻基礎建設的一環，是公司相當看重的業務，除了與合作夥伴系統製造商及品牌商密切合作外。多年來與全球各大運營商進行規格探討、晶片方案導入、測試認證等已累積20年的經驗，成為與重要運營商共同制定規格的信任夥伴，同時取得許多國家的市場領先地位。

達發科技指出，整體而言5年來營收整併上，營收成長達274%，未來2023至2025年達發科技也持續推出新產品和客戶的推動，進一步擴大營收與市佔率，目標可服務市場的年均複合成長率達13%，目前公司營收僅占tSAM 一成多，這意味未來成長相當可期。

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核稿編輯：翁世航