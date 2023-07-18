聯發科小金雞達發科技5年營收成長274%，董事長謝清江：不以超越博通、高通為目標，但未來潛力無窮
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達發科技（AIROHA）真無線藍牙、衛星導航、固網寬頻晶片的市佔率，都是全球前三。其客戶非常均衡地遍布世界各地，而應用層面包含藍芽音訊、穿戴裝置、光纖寬頻固網、乙太網路四大領域。
聯發科（Mediatek）的子公司金雞母——達發科技（AIROHA）繳出亮眼成績，整併起至今5年，營收成長達274%，毛利率從30%成長至47%。兩大事業群分別聚焦「人工智慧互聯網」（AloT）和「全球網通基礎建設」的晶片研發，預計2025年可服務市場（tSAM）年均複合成長率（CAGR）預計達13%。
達發科技成為聯發科金雞母
達發科技董事長謝清江表示，聯發科集團有4大業務，分別是智慧電視、5G、WiFi和車載應用；而達發科技是集團中很重要的一環，雖然無法和母公司的營運相比，雖員工僅上百人，是中小型的平台，但是未來潛力無窮。
謝清江指出，不會以超越勁敵博通、高通為目標，先把產品做好才最重要。今年第1季是業績最低，庫存調整到第3季會轉好，之後將會季季高，至於明年景氣，要到年底才可以預測。出貨市場在全球五大洲相當均衡，都沒有一洲超過4成，不過他強調「美洲市場站得相當穩健」。
事實上，達發科技旗下兩大事業群，分別聚焦「人工智慧互聯網」（AloT）和「全球網通基礎建設」的晶片研發，謝清江笑說，未來將和母公司聯發科「打群架」，透過大小平台互聯、互通、互測的技術整合提供客戶完整、高價值的產品，面對市場挑戰。
達發科技是多家公司合併而成，先從誠致科技、雷凌科技、絡達科技、聯發科物聯網部門，最終於2021年整併改名達發科技，於去（2022）年6月上興櫃。謝清江強調，自成立5年來，毛利率從30%成長至47%，成長達17個百分點，而未來要持續推出高門檻、高價值和高毛利的新產品。
謝清江進一步說明，達發科技真無線藍牙、衛星導航、固網寬頻晶片的市佔率，都是全球前三。客戶非常均衡地遍布世界各地，不會受到單一市場影響，而產品應用層面則包含藍芽音訊、穿戴裝置、光纖寬頻固網、乙太網路4大領域。
達發科技特別強調，藍牙技術投資已經超過17年，尤其在耳機領域，推出降噪晶片、低功耗晶片獲得成功，期許自身能成為藍芽音訊的專家要「聽得清楚、講得明白」；應用層面廣泛，有商務耳機、電競、銀髮助聽器等，其中商務耳機在疫情期間，因為民眾有隨時辦公的需求，發展為廣大商機。
另一方面，衛星定位晶片（GNSS）方面，在穿戴、物品追蹤、消費品都有超過20%的市佔率，車用車體前裝、後裝等市場潛力大；此外，達發是全球第一個推出12奈米雙頻接收單晶片，支持六大衛星系統。
網通基礎建設已出貨7億套光纖通訊晶片
達發科技特別點出，寬頻建設的業務上，商機相當大，各國電信業者而言，寬頻建設投入小回收快，對達發而言是商機無限。目前，已經累積出貨超過7億套光纖通訊晶片，涵蓋80個國家，市場分布均勻，也能降低市場風險。
此外，2022年它們在北美推出全球第一個8Gbps寬頻保證技術。未來達發的重點領域，邊緣運算人工智慧、車用電子、低軌衛星和基礎建設。外界相當期待車用市場，達發科技解釋，說一台電動車的車體上會有3個GPS，接著透露已經出貨給日本前2大車廠。
最後，達發科技說明，光纖寬頻晶片是寬頻基礎建設的一環，是公司相當看重的業務，除了與合作夥伴系統製造商及品牌商密切合作外。多年來與全球各大運營商進行規格探討、晶片方案導入、測試認證等已累積20年的經驗，成為與重要運營商共同制定規格的信任夥伴，同時取得許多國家的市場領先地位。
達發科技指出，整體而言5年來營收整併上，營收成長達274%，未來2023至2025年達發科技也持續推出新產品和客戶的推動，進一步擴大營收與市佔率，目標可服務市場的年均複合成長率達13%，目前公司營收僅占tSAM 一成多，這意味未來成長相當可期。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
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