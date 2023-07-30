《成為人氣聲優》：沒有退休的一天，超越性別與物種的不可思議職業
我們想讓你知道的是
過去聲優本身不算獨立的行業，只能說是附屬於演員這一行的工作之一。然而現在，別說兩者已經平起平坐，令人驚訝的是，聲優甚至給人比演員還酷的印象。某種程度來說，這也是拜次文化之賜，被稱為「阿宅」的人們勢力愈來愈龐大，已經不再像過去小眾。
文：平光琢也
沒有退休的一天，眾人嚮往的職業
聲優這個職業的特徵是什麼呢。
「聲音不會老」……的確，就算多少有些衰退，聲音不會像身體那樣變老，能一直維持同樣的音色。這麼一想，說歌手或聲優這類使用聲音的職業沒有退休的一天也不為過。
還有，跟過去相比，現在聲優這一行，可說已進入主流世界大顯身手。這也是聲優這個職業的特徵，如前所述，過去聲優本身不算獨立的行業，只能說是附屬於演員這一行的工作之一。
然而現在，別說兩者已經平起平坐，令人驚訝的是，聲優甚至給人比演員還酷的印象。某種程度來說，這也是拜次文化之賜，被稱為「阿宅」的人們勢力愈來愈龐大，已經不再像過去小眾。如今這個嚮往聲優的時代，也可以說是託動漫阿宅的福才得以建立。
此外，說到「我小時候喜歡打棒球，所以長大想當棒球選手」、「我小時候最喜歡唱歌，長大想當歌手」，這種「因為喜歡所以嚮往」的理所當然公式，在我小時候，就算有人說「我最愛看漫畫了，長大想當漫畫家」，也從未聽說有人「因為愛看動畫，長大想當聲優」。
對那時的人們來說，動畫角色發出聲音說話是天經地義的事，很少人意識到背後有從事聲優這一行的人們，也幾乎對這個職業不感興趣。
相較之下，現在有愈來愈多人「因為愛看動畫所以想當聲優」，也就是說「原本是個阿宅，現在立志當聲優」的人數眾多。這和「小時候喜歡打棒球，長大想當棒球選手」的想法沒有什麼不同。
實際上，在我課堂上的學生裡，那些稱得上超級阿宅的孩子之中，也有不少人擁有出色的聲優資質。
超越性別與物種的不可思議職業
還有一個，也是聲優這份工作特有的情形，不過只能針對女性來說，那就是「可以扮演男性角色」的特殊待遇。換成電視劇或電影，幾乎不可能看到女演員扮演男性角色，就算是寶塚的頂尖「男役」，到了影視的世界，頂多也只能扮演像男人的女人。
舞台劇或許還有可能，但是除了寶塚以外，也都屬於特殊企劃。但是，在動畫的世界裡，從冷靜的青年角色到熱血少年角色，有非常多由女性聲優來扮演男性角色的例子。這些角色大受歡迎，所以現在我的學生裡，想扮演男性角色的女同學也增加了不少。
不過，在這裡又要岔個題，即使冷靜青年和熱血少年都是男性角色，實務操作上還是有些不同，我在此大概說明一下。
首先，擅長為熱血少年角色配音的女性聲優，因為音質實在太像男孩子，特徵又太明顯，任其他角色的時候，很容易被聽出是主要角色的聲優（除了主要角色外，有時一人會兼任同一集的其他角色），所以通常不太能兼任。
就這點來說，擅長冷靜青年角色的聲優，在聲音的運用上較為靈活，往往一個人兼任三、四個角色也不會被發現。只是，只擅長配文靜少年或酷酷的少年，若硬要配熱血少年，聲量力道會稍嫌不足。
換句話說，擅長熱血少年角色的頂尖聲優們，即使是女性，也能釋放足以壓倒男性聲優的能量。我這麼說不是指誰好誰壞，只是想表達「同樣配男性角色，不同類型的角色需要不同資質」的意思。改變性別，就等於演出非日常。這是只有聲優能享有的特權，在其他領域作品裡無法做到。
除此之外，動畫角色不只限於人類，有時必須扮演動物或外星人（甚至是國家或木炭……），正可說是非日常角色大集合。再怎麼樣，影劇作品裡也很難出現這樣的角色，只有在動畫的世界裡什麼都不奇怪，什麼都有可能。以聲音的系統來說，擅長熱血少年角色的女性聲優們，多半也很擅長這類非日常事物的角色，各自擁有一套絕活。
超越性別與人類……聲優就是一個能夠扮演這些角色的不可思議職業。
書籍介紹
本文摘錄自《成為人氣聲優：精準打造聲音的表情！配音、動畫、戲劇、表演、自媒體工作者都該知道的30件事》，原點出版
作者：平光琢也
譯者：邱香凝
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動畫《網球王子》、《遊戲王》、音樂劇《美少女戰士》、《HUNTERXHUNTER獵人》、日本著名音效指導、舞台導演、劇本作家、演員……平光琢也告訴你：成為人氣聲優，第一線就是需要的是這樣的人。
配音演員∣動畫∣戲劇∣表演∣自媒體工作者，精準打造聲音的表情！從現在起非做不可的30件事
一次弄懂聲音表演，不再令人出戲：「身為動畫音效指導，以及曾在演劇圈中打滾的我，以站在戲劇及聲優第一線的立場，把想跟各位說的話整理成了這本書。有別於市面上眾多介紹一般聲優知識或如何踏上聲優之路的書，這本書特別致力於如何更上一層樓地提升身為聲優的實力。」…………平光琢也
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL