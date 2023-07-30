《成為人氣聲優》：沒有退休的一天，超越性別與物種的不可思議職業

文：平光琢也

沒有退休的一天，眾人嚮往的職業

聲優這個職業的特徵是什麼呢。

「聲音不會老」……的確，就算多少有些衰退，聲音不會像身體那樣變老，能一直維持同樣的音色。這麼一想，說歌手或聲優這類使用聲音的職業沒有退休的一天也不為過。

還有，跟過去相比，現在聲優這一行，可說已進入主流世界大顯身手。這也是聲優這個職業的特徵，如前所述，過去聲優本身不算獨立的行業，只能說是附屬於演員這一行的工作之一。

然而現在，別說兩者已經平起平坐，令人驚訝的是，聲優甚至給人比演員還酷的印象。某種程度來說，這也是拜次文化之賜，被稱為「阿宅」的人們勢力愈來愈龐大，已經不再像過去小眾。如今這個嚮往聲優的時代，也可以說是託動漫阿宅的福才得以建立。

此外，說到「我小時候喜歡打棒球，所以長大想當棒球選手」、「我小時候最喜歡唱歌，長大想當歌手」，這種「因為喜歡所以嚮往」的理所當然公式，在我小時候，就算有人說「我最愛看漫畫了，長大想當漫畫家」，也從未聽說有人「因為愛看動畫，長大想當聲優」。

對那時的人們來說，動畫角色發出聲音說話是天經地義的事，很少人意識到背後有從事聲優這一行的人們，也幾乎對這個職業不感興趣。

相較之下，現在有愈來愈多人「因為愛看動畫所以想當聲優」，也就是說「原本是個阿宅，現在立志當聲優」的人數眾多。這和「小時候喜歡打棒球，長大想當棒球選手」的想法沒有什麼不同。

實際上，在我課堂上的學生裡，那些稱得上超級阿宅的孩子之中，也有不少人擁有出色的聲優資質。

超越性別與物種的不可思議職業

還有一個，也是聲優這份工作特有的情形，不過只能針對女性來說，那就是「可以扮演男性角色」的特殊待遇。換成電視劇或電影，幾乎不可能看到女演員扮演男性角色，就算是寶塚的頂尖「男役」，到了影視的世界，頂多也只能扮演像男人的女人。

舞台劇或許還有可能，但是除了寶塚以外，也都屬於特殊企劃。但是，在動畫的世界裡，從冷靜的青年角色到熱血少年角色，有非常多由女性聲優來扮演男性角色的例子。這些角色大受歡迎，所以現在我的學生裡，想扮演男性角色的女同學也增加了不少。

不過，在這裡又要岔個題，即使冷靜青年和熱血少年都是男性角色，實務操作上還是有些不同，我在此大概說明一下。

首先，擅長為熱血少年角色配音的女性聲優，因為音質實在太像男孩子，特徵又太明顯，任其他角色的時候，很容易被聽出是主要角色的聲優（除了主要角色外，有時一人會兼任同一集的其他角色），所以通常不太能兼任。

就這點來說，擅長冷靜青年角色的聲優，在聲音的運用上較為靈活，往往一個人兼任三、四個角色也不會被發現。只是，只擅長配文靜少年或酷酷的少年，若硬要配熱血少年，聲量力道會稍嫌不足。

換句話說，擅長熱血少年角色的頂尖聲優們，即使是女性，也能釋放足以壓倒男性聲優的能量。我這麼說不是指誰好誰壞，只是想表達「同樣配男性角色，不同類型的角色需要不同資質」的意思。改變性別，就等於演出非日常。這是只有聲優能享有的特權，在其他領域作品裡無法做到。

除此之外，動畫角色不只限於人類，有時必須扮演動物或外星人（甚至是國家或木炭……），正可說是非日常角色大集合。再怎麼樣，影劇作品裡也很難出現這樣的角色，只有在動畫的世界裡什麼都不奇怪，什麼都有可能。以聲音的系統來說，擅長熱血少年角色的女性聲優們，多半也很擅長這類非日常事物的角色，各自擁有一套絕活。

超越性別與人類……聲優就是一個能夠扮演這些角色的不可思議職業。

書籍介紹

本文摘錄自《成為人氣聲優：精準打造聲音的表情！配音、動畫、戲劇、表演、自媒體工作者都該知道的30件事》，原點出版

作者：平光琢也

譯者：邱香凝

動畫《網球王子》、《遊戲王》、音樂劇《美少女戰士》、《HUNTERXHUNTER獵人》、日本著名音效指導、舞台導演、劇本作家、演員……平光琢也告訴你：成為人氣聲優，第一線就是需要的是這樣的人。

配音演員∣動畫∣戲劇∣表演∣自媒體工作者，精準打造聲音的表情！從現在起非做不可的30件事

一次弄懂聲音表演，不再令人出戲：「身為動畫音效指導，以及曾在演劇圈中打滾的我，以站在戲劇及聲優第一線的立場，把想跟各位說的話整理成了這本書。有別於市面上眾多介紹一般聲優知識或如何踏上聲優之路的書，這本書特別致力於如何更上一層樓地提升身為聲優的實力。」…………平光琢也

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Photo Credit: 原點

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航