2023/08/02,
理財

《ETF存股》：存股族無論是選個股或ETF，首先要摒除「賺價差」的心態

《ETF存股》：存股族無論是選個股或ETF，首先要摒除「賺價差」的心態
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

存股賺的是企業的長期成長，等待企業將獲利反映在股價或股息上，不應該像過往一樣看到股價上漲20％、30％就想要獲利了結，反而錯過未來繼續上漲的機會。

文：Hugo 雨果

存指數型ETF的先天限制

對於想要存指數型ETF的投資人，無疑就是希望獲得接近大盤的整體報酬，投資標的無非就是0050、006208、VTI、VT 等台股、美股或全球型的ETF。投資指數型ETF必須長時間持有，而且要有累積十年以上的心理準備，不可以在2～3年內因看到耀眼的投資績效就想出場。

運氣好時遇上股市大多頭，特別是景氣榮景末段，可能會碰上大盤一年上漲10％～20％ 的機會，或許在短短幾年內的獲利績效超過50％，但若不幸碰上股災或景氣衰退，2～3年內的帳面績效轉為負成長的機會大增，而且會有越攤越貧的感覺。

投資指數型ETF必須有此認知，股市績效會跟著大盤走，照過去30年的歷史紀錄，股市多頭時期可能長達8～12年，而空頭回檔時期也有1～3年，你不會知道在開始投資股市時是處於那一段的景氣，所以只看3年的投資績效可能是獲利豐收，也可能是資產腰斬。

但若將時間拉長到20年甚至30年，就可看到0050自2003年上市至2022年8月，19年含息的還原股價漲幅是477％，年化報酬率約為9.66％，美國標準普爾500指數自1992年8月至2022年8月，30年的不含息指數漲幅是880％，年化報酬率約為7.9％，中間經歷過多次的30％～50％跌幅。

存股不是要賺價差

存股族不管你是選個股或是存ETF，首要摒除想要賺價差的心態，若你是在操作價差屢屢虧錢而轉為存股族的人，更沒有理由在改買ETF後仍想做價差，你需要重新調整心態，存股賺的是企業的長期成長，等待企業將獲利反映在股價或股息上，不應該像過往一樣看到股價上漲20％、30％就想要獲利了結，反而錯過未來繼續上漲的機會。同樣的，存股族也不應該為了躲避預期可能發生的股市回檔而全數賣出股票，因為這也是做價差的心態。

建議採用定期定額與執行再平衡策略，定期定額可以分攤買進成本，即使在股市下跌時也持續買進，不斷增加持股，而再平衡則是在固定條件下重新分配資產，若股市下跌幅度大，就用其他資產換成現金加碼股市，同樣可達到逢低加碼效果。透過定期定額與再平衡可以應對股市波動，而不是躲避風險。

如果投資人以躲避風險的心態買賣股票，容易發生預期股市會回檔的情況，然後將持股大量賣出，但是股市卻不如預期下跌，反而持續上漲好幾個月，這時候投資人不但錯過這一段漲幅，想反悔還需用以更高的價格才能再買回股票，實在得不償失。

若真的被猜中遇到股市回檔，還要看這時回檔的價格是否有比賣出時的價格低，要跌多少才要將股票重新買回，這些問題其實都難以推測，反而讓投資人回到做價差的模式，這與一開始想要存股的心態完全相反。

投資要分散，資產要分配

存股的定義就是買進股票後至少持有10年、20年以上，一開始提到許多人存股喜歡選擇金融、公共事業與民生食品類股，因為這些公司有穩定的獲利能力以配發股息，倒閉的風險相對低。但只要是投資個股就要承擔單一企業營運的風險，即使是規模龐大的公司都有可能在某一年因為景氣與產業大幅改變，或是經營者經營不善，甚至掏空公司而衰落，想要避免資產受到單一企業衰退的影響，最簡單的方法就是分散投資，將資產分散到多家公司。

而要做到分散投資，可自行挑選20檔適合存股的個股，將每一家企業分配到的資金限制低於5％，如此一來即使同時有兩家公司營運突然衰退，股價大跌50％，你的股票資產也只會跌5％。另一個比較簡單的分散投資方式是直接買進ETF，挑選能夠認同其選股邏輯的ETF，藉由基金公司的管理，一次就能持有30～50檔個股，若買進2～3檔ETF，甚至可將持有企業增加到上百家，美股ETF甚至持股數千家，徹底分散投資集中的風險。

除了投資的公司要分散，投資的資產屬性也要廣布，這就是所謂的資產分配。在第六章介紹多種美股的ETF資產類型，資產類型除了企業股票，還有債券、房地產、原物料等，不同資產的漲跌因素都不相同，若能將投資分配部分比例到非股票資產，像是債券，則能有效降低資產波動，做好再平衡，還可能帶來更好的投資獲利。

藉由ETF的特性達成投資分散目的，再加上合理的資產配置，就可以用同樣的投資組合長期存股了。

書籍介紹

本文摘錄自《ETF存股：股債搭配就能錢滾錢，投資致富不用靠運氣》，幸福出版

作者：Hugo 雨果

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