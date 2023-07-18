突尼西亞種族騷亂：外來移民不斷湧入斯法克斯，利比亞進行邊境救援

利比亞邊境巡邏隊日前在該國與突尼西亞的交界處，營救了數十名被突尼西亞驅逐的難民，且這些難民的人數每天都在增加。大量難民出現在兩國邊境的原因，與本月初在斯法克斯（Sfax）發生的種族騷亂有關，而斯法克斯也是許多非洲難民和移民穿越地中海，逃至歐洲的起點。

這些難民從哪來？

根據《半島電視台》報導，7月初，突尼西亞第二大城斯法克斯發生種族騷亂後，數百名來自撒哈拉以南的黑人被強行帶到邊境的沙漠，突尼西亞當局試圖用催淚瓦斯將這些難民趕入利比亞的領土。

利比亞邊境巡邏隊表示，這些難民沒有水與食物，且因被滯留在攝氏40度的沙漠中多天，而出現脫水的症狀。利比亞邊境巡邏隊為這些難民提供醫療急救，並在聯合國的協助之下，目前已營救出191位難民，為其提供臨時的住所。

斯法克斯的種族騷亂

根據《半島電視台》報導，7月3日，1名突尼西亞人在與來自撒哈拉沙漠以南的黑人移民爆發衝突後死亡，這個事件似乎激起了當地人與外來移民間的長期對立。而後，3名來自喀麥隆的男子因謀殺罪而被逮補。另外，有34人因非法入境而被警方拘留。

人權觀察組織（HRW）稱，許多移民與尋求庇護的難民在被圍捕後，被強行送往突尼西亞與利比亞之間的邊境，人數多達400至500人。

由於撒哈拉沙漠以南的外來移民不斷湧入斯法克斯，加劇了當地糧食短缺、經濟低迷與失業率高等困境，進而刺激當地人對外來移民的不信任與反感。斯法克斯的居民擔心這些外來移民為金錢與工作而來，並憂慮他們搶走屬於斯法克斯居民的東西。

Photo Credit: GettyImages 利比亞軍隊在邊境發現來自撒哈拉沙漠以南的難民，他們聲稱被突尼西亞當局遺棄在沙漠中，沒有水或住所。

根據《路透社》報導，今年2月，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）宣布打擊來自撒哈拉沙漠以南的非法移民，並在一場演講中譴責這些非法移民正試圖改變突尼西亞的人口結構。

薩伊德稱：「這些一波又一波的非法移民，其未明說的目的是將突尼西亞變成一個與阿拉伯和伊斯蘭國家沒有任何關係的純非洲國家。」

之後，非洲聯盟（African Union）批評薩伊德的演講內容是煽動種族主義的仇恨言論。

突尼西亞難民與移民前往歐洲的起點

由於居高不下的失業率、持續上漲的生活成本，以及不斷被深化的族群對立，不論是突尼西亞國民或是外來的非法移民，都紛紛逃離突尼西亞欲前往歐洲，而斯法克斯港正是許多難民和移民的出發點。

根據《半島電視台》報導，前往歐洲的船票約為3000突尼西亞第納爾（相當於970美元），且每艘船最多可乘載38人。對於許多移民與難民而言，即使面臨著巨大的風險，只要能成功抵達歐洲一切都是值得的。

根據《美聯社》報導，7月14日，突尼西亞當局在該國沿岸，以及該國與阿爾及利亞交界處發現至少15名移民的屍體。此外，7月12日，突尼西亞的海岸警衛隊在斯法克斯港附近打撈起13具移民屍體，並另外救起25具移民屍體。

這些移民通常從斯法克斯港出發，並乘船至義大利的蘭佩杜薩島（Lampedusa）進入歐洲。

國際移民組織（IOM）表示，今年已有1895人從北非穿越地中海的途中死亡或失蹤，而2022年全年則有2406人死亡或失蹤。

突尼西亞拒絕接待從歐洲返回的非洲難民

根據《衛報》報導，儘管16日時，突尼西亞與歐盟簽署了一項10億歐元的備忘錄，但突國表示不願接收被歐洲遣返回非洲的非法移民，只願意接待突尼西亞籍的非法移民。

報導指出，今年4月有8000人非法從突尼西亞抵達歐洲，5月有1000人，6月則有5000人。

而在突尼西亞與歐盟的協議中，預計將撥款1.05億歐元幫助突尼西亞打擊人口販運。另外，歐盟也將與紅新月會等人道組織簽署約1500萬歐元的協議，來支援非法移民返國。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範