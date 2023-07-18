突尼西亞種族騷亂：外來移民不斷湧入斯法克斯，利比亞進行邊境救援
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突尼西亞第二大城斯法克斯是許多難民和移民從非洲前往歐洲的起點，由於突尼西亞居高不下的失業率、持續上漲的生活成本，以及不斷被深化的族群對立，不論是突尼西亞人或是其他外來的非法移民，都紛紛從斯法克斯港出發逃至歐洲。
利比亞邊境巡邏隊日前在該國與突尼西亞的交界處，營救了數十名被突尼西亞驅逐的難民，且這些難民的人數每天都在增加。大量難民出現在兩國邊境的原因，與本月初在斯法克斯（Sfax）發生的種族騷亂有關，而斯法克斯也是許多非洲難民和移民穿越地中海，逃至歐洲的起點。
這些難民從哪來？
根據《半島電視台》報導，7月初，突尼西亞第二大城斯法克斯發生種族騷亂後，數百名來自撒哈拉以南的黑人被強行帶到邊境的沙漠，突尼西亞當局試圖用催淚瓦斯將這些難民趕入利比亞的領土。
利比亞邊境巡邏隊表示，這些難民沒有水與食物，且因被滯留在攝氏40度的沙漠中多天，而出現脫水的症狀。利比亞邊境巡邏隊為這些難民提供醫療急救，並在聯合國的協助之下，目前已營救出191位難民，為其提供臨時的住所。
斯法克斯的種族騷亂
根據《半島電視台》報導，7月3日，1名突尼西亞人在與來自撒哈拉沙漠以南的黑人移民爆發衝突後死亡，這個事件似乎激起了當地人與外來移民間的長期對立。而後，3名來自喀麥隆的男子因謀殺罪而被逮補。另外，有34人因非法入境而被警方拘留。
人權觀察組織（HRW）稱，許多移民與尋求庇護的難民在被圍捕後，被強行送往突尼西亞與利比亞之間的邊境，人數多達400至500人。
由於撒哈拉沙漠以南的外來移民不斷湧入斯法克斯，加劇了當地糧食短缺、經濟低迷與失業率高等困境，進而刺激當地人對外來移民的不信任與反感。斯法克斯的居民擔心這些外來移民為金錢與工作而來，並憂慮他們搶走屬於斯法克斯居民的東西。
根據《路透社》報導，今年2月，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）宣布打擊來自撒哈拉沙漠以南的非法移民，並在一場演講中譴責這些非法移民正試圖改變突尼西亞的人口結構。
薩伊德稱：「這些一波又一波的非法移民，其未明說的目的是將突尼西亞變成一個與阿拉伯和伊斯蘭國家沒有任何關係的純非洲國家。」
之後，非洲聯盟（African Union）批評薩伊德的演講內容是煽動種族主義的仇恨言論。
突尼西亞難民與移民前往歐洲的起點
由於居高不下的失業率、持續上漲的生活成本，以及不斷被深化的族群對立，不論是突尼西亞國民或是外來的非法移民，都紛紛逃離突尼西亞欲前往歐洲，而斯法克斯港正是許多難民和移民的出發點。
根據《半島電視台》報導，前往歐洲的船票約為3000突尼西亞第納爾（相當於970美元），且每艘船最多可乘載38人。對於許多移民與難民而言，即使面臨著巨大的風險，只要能成功抵達歐洲一切都是值得的。
根據《美聯社》報導，7月14日，突尼西亞當局在該國沿岸，以及該國與阿爾及利亞交界處發現至少15名移民的屍體。此外，7月12日，突尼西亞的海岸警衛隊在斯法克斯港附近打撈起13具移民屍體，並另外救起25具移民屍體。
這些移民通常從斯法克斯港出發，並乘船至義大利的蘭佩杜薩島（Lampedusa）進入歐洲。
國際移民組織（IOM）表示，今年已有1895人從北非穿越地中海的途中死亡或失蹤，而2022年全年則有2406人死亡或失蹤。
突尼西亞拒絕接待從歐洲返回的非洲難民
根據《衛報》報導，儘管16日時，突尼西亞與歐盟簽署了一項10億歐元的備忘錄，但突國表示不願接收被歐洲遣返回非洲的非法移民，只願意接待突尼西亞籍的非法移民。
報導指出，今年4月有8000人非法從突尼西亞抵達歐洲，5月有1000人，6月則有5000人。
而在突尼西亞與歐盟的協議中，預計將撥款1.05億歐元幫助突尼西亞打擊人口販運。另外，歐盟也將與紅新月會等人道組織簽署約1500萬歐元的協議，來支援非法移民返國。
新聞來源
- Libyan authorities rescue refugees in desert near Tunisia（Al Jazeera）
- Africans attacked, flee Sfax, as Tunisia racial tensions explode（Al Jazeera）
- Tunisian president says migration to Tunisia aimed at changing demography（Reuters）
- At least 15 migrants died this week off Tunisia’s coast and at a desert border amid tensions（AP）
- Tunisia says it will not be ‘reception centre’ for returning migrants（The Guardian）
延伸閱讀
- 歐盟與突尼西亞簽諒解備忘錄，義大利總理梅洛尼持續在北非事務發揮影響力
- Frontex報告：今年地中海偷渡人數暴增3倍破紀錄，移民危機延燒歐盟內政外交
- 突尼西亞加強逮捕非法移民，3艘偷渡船往義大利途中沉沒，至少29死、60人失蹤
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。