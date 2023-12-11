為什麼「近視雷射手術」能成為這幾年的熱議話題？藝人、網紅、社群的影響力不容忽視
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現代人大量使用3C產品下，眼球產業的市場前景可期。而「高度近視進行雷射手術」的主題則有三則影片都打入熱門前十名，平均觀看數都有十萬以上，分別是蔡阿嘎、手癢計畫與Psyman，此外，PPT、Dcard等論壇也引起熱烈討論。
文：陳貞樺
現代人大量使用3C產品導致用眼過度，眼球產業商機夯。近年來，近視雷射手術網路聲量逐步升高，相關貼文數較兩年前增加三成，年輕人愛用的Instagram貼文數增加4.2倍，成為診所曝光最熱門管道。
社群討論度最高的手術類型為主打「傷口小、恢復時間短」的SMILE，知名連鎖眼科「大學眼科」則在眾多網紅與素人心得文助攻下，獲得聲量第一的寶座。雖然近視雷射正夯，但在論壇熱門貼文中，對於近視雷射後遺症的討論貼文數仍居高不下。
網路聲量提高30%，僅臉書成長衰退，Instagram、YouTube與論壇皆聲量皆成長2倍以上
近視雷射手術的網路聲量自疫後逐步增加，2022年整體聲量已較兩年前成長三成。比較FB、IG、YouTube與論壇四個社群管道，發現僅有使用者年齡層偏高的FB聲量衰退，其餘三個管道成長率皆破百。成長幅度最高的為IG，近視雷射聲量成長4.2倍，其次為YouTube3倍，論壇2.3倍。顯見相關手術的宣傳推廣上，多管道與年輕化的佈局已成趨勢。
網路聲量以SMILE與Lasik手術為主流，SMILE因傷口小、恢復速度快，以壓倒性聲量獲得第一
目前近視雷射手術類型主要分為PRK、Lasik與SMILE，隨時代演進又出現TPRK、SMILEpro等先進技術，差異在於是否需製作角膜瓣。依照三大手術類型分析聲量，2022年社群最熱門的手術類型為SMILE，因為手術主打「傷口小、恢復速度快」獲得高討論度。
聲量主要來自於藝人與網紅於FB、IG、YouTube分享術後心得，並下hashtag標註診所、醫生以及手術名，推高SMILE聲量。
相比之下，Lasik與PRK的討論度就較低，多數是因為與SMILE並列一起討論而獲得曝光，共同提及比率Lasik佔32.9%，PRK相關手術則佔6.75%。Lasik與PRK（多數心得文皆採用最新的TPRK技術）雖也有KOL分享，但數量與規模皆比SMILE小很多。
大學眼科曝光度最高，IG成為眼科診所、執刀醫生最夯曝光管道，藝人與知名網紅影響力最大
社群上關於SMILE術後心得，由「大學眼科」所執刀佔多數，因此大學眼科與其分店關鍵字討論度最高，如新南、忠孝分店。
觀察貼文成長數最高的IG，可發現熱門關鍵字中，眼科診所與醫師名字佔據九成版面，除了討論度最高的大學眼科外，也出現了諾貝爾眼科、澄清眼科等診所名，醫師曝光度最高則為吳孟憲醫師。
IG貼文與其他管道不同的地方在於，網紅的「術後分享文」通常會加上診所與醫師名字，IG儼然已成為雷射矯正相關行業曝光的最夯管道。前五名IG熱門貼文多為追蹤數30萬人以上的知名網紅或藝人，如Kid林柏昇、YouTuber品子、松鼠等。
年輕人瘋近視雷射？Dcard貼文數超越PTT，大批網友分享雷射心得文
Dcard討論近視雷射的貼文數於2022年微幅超越PTT，對照管道成長率幅度來看，推測近視雷射的討論族群為年輕人的比例逐年上升。
Dcard貼文主要集中在facelift（整容版）、mackup（美妝版）、Laser_eye（雷射近視版），多為互動數低的術後心得文，文中多少會透露診所、醫生與諮詢師的名字，推測Dcard之所以貼文數高是因為心得文大增，繼而推高相關貼文數與關鍵字聲量。
一篇「你敢做近視雷射嗎」，吸引超過200則正反留言激烈討論
論壇前十大熱門貼文中，PTT就佔了八則，與Dcard不同，PTT熱門討埨主題多為對近視雷射的質疑，登上熱門第一名的文章「敢做眼睛雷射嗎？」以「你看過哪個醫生有做雷射手術」為討論主題，引發超過200則留言激辯雷射手術優缺點。
另因近視雷射費用高，無法預估恢復速度與後遺症，因此關於矯正費用與風險的討論也很多。
YouTube眼科名醫影片打入熱門影片，高度近視進行雷射手術的主題點閱率平均破十萬
雷射近視手術在YouTube上為主題的影片很多，分析熱門前十名影片，發現兩大主題最受歡迎「醫生介紹眼科知識」與「高度近視進行雷射手術」，例如熱門第一名的風傳媒邀請眼科名醫上節目講解白內障疾病與雷射手術知識、兒科醫生蒼藍鴿的角膜塑型片影片等。有趣的是，前十名的熱門影片有五則都與大學眼科合作，曝光度為眼科診所之冠。
「高度近視進行雷射手術」的主題則有三則影片都打入熱門前十名，平均觀看數都有十萬以上，分別是蔡阿嘎、手癢計畫與Psyman，推測可能是高度近視族群一般被認為不適合動近視手術，因此以此為主題的影片較為新奇。
另外，用「手術＋特別主題」包裝的影片也很熱門，像是法國YouTuberLouis分享在台動手術的過程，以及脫口秀演員賀瓏的外貌大改造企劃，都非常受歡迎。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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