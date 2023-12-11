為什麼「近視雷射手術」能成為這幾年的熱議話題？藝人、網紅、社群的影響力不容忽視

文：陳貞樺

現代人大量使用3C產品導致用眼過度，眼球產業商機夯。近年來，近視雷射手術網路聲量逐步升高，相關貼文數較兩年前增加三成，年輕人愛用的Instagram貼文數增加4.2倍，成為診所曝光最熱門管道。

社群討論度最高的手術類型為主打「傷口小、恢復時間短」的SMILE，知名連鎖眼科「大學眼科」則在眾多網紅與素人心得文助攻下，獲得聲量第一的寶座。雖然近視雷射正夯，但在論壇熱門貼文中，對於近視雷射後遺症的討論貼文數仍居高不下。

網路聲量提高30%，僅臉書成長衰退，Instagram、YouTube與論壇皆聲量皆成長2倍以上

近視雷射手術的網路聲量自疫後逐步增加，2022年整體聲量已較兩年前成長三成。比較FB、IG、YouTube與論壇四個社群管道，發現僅有使用者年齡層偏高的FB聲量衰退，其餘三個管道成長率皆破百。成長幅度最高的為IG，近視雷射聲量成長4.2倍，其次為YouTube3倍，論壇2.3倍。顯見相關手術的宣傳推廣上，多管道與年輕化的佈局已成趨勢。

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網路聲量以SMILE與Lasik手術為主流，SMILE因傷口小、恢復速度快，以壓倒性聲量獲得第一

目前近視雷射手術類型主要分為PRK、Lasik與SMILE，隨時代演進又出現TPRK、SMILEpro等先進技術，差異在於是否需製作角膜瓣。依照三大手術類型分析聲量，2022年社群最熱門的手術類型為SMILE，因為手術主打「傷口小、恢復速度快」獲得高討論度。

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聲量主要來自於藝人與網紅於FB、IG、YouTube分享術後心得，並下hashtag標註診所、醫生以及手術名，推高SMILE聲量。

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相比之下，Lasik與PRK的討論度就較低，多數是因為與SMILE並列一起討論而獲得曝光，共同提及比率Lasik佔32.9%，PRK相關手術則佔6.75%。Lasik與PRK（多數心得文皆採用最新的TPRK技術）雖也有KOL分享，但數量與規模皆比SMILE小很多。

大學眼科曝光度最高，IG成為眼科診所、執刀醫生最夯曝光管道，藝人與知名網紅影響力最大

社群上關於SMILE術後心得，由「大學眼科」所執刀佔多數，因此大學眼科與其分店關鍵字討論度最高，如新南、忠孝分店。

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觀察貼文成長數最高的IG，可發現熱門關鍵字中，眼科診所與醫師名字佔據九成版面，除了討論度最高的大學眼科外，也出現了諾貝爾眼科、澄清眼科等診所名，醫師曝光度最高則為吳孟憲醫師。

IG貼文與其他管道不同的地方在於，網紅的「術後分享文」通常會加上診所與醫師名字，IG儼然已成為雷射矯正相關行業曝光的最夯管道。前五名IG熱門貼文多為追蹤數30萬人以上的知名網紅或藝人，如Kid林柏昇、YouTuber品子、松鼠等。

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年輕人瘋近視雷射？Dcard貼文數超越PTT，大批網友分享雷射心得文

Dcard討論近視雷射的貼文數於2022年微幅超越PTT，對照管道成長率幅度來看，推測近視雷射的討論族群為年輕人的比例逐年上升。

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Dcard貼文主要集中在facelift（整容版）、mackup（美妝版）、Laser_eye（雷射近視版），多為互動數低的術後心得文，文中多少會透露診所、醫生與諮詢師的名字，推測Dcard之所以貼文數高是因為心得文大增，繼而推高相關貼文數與關鍵字聲量。

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一篇「你敢做近視雷射嗎」，吸引超過200則正反留言激烈討論

論壇前十大熱門貼文中，PTT就佔了八則，與Dcard不同，PTT熱門討埨主題多為對近視雷射的質疑，登上熱門第一名的文章「敢做眼睛雷射嗎？」以「你看過哪個醫生有做雷射手術」為討論主題，引發超過200則留言激辯雷射手術優缺點。

另因近視雷射費用高，無法預估恢復速度與後遺症，因此關於矯正費用與風險的討論也很多。

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YouTube眼科名醫影片打入熱門影片，高度近視進行雷射手術的主題點閱率平均破十萬

雷射近視手術在YouTube上為主題的影片很多，分析熱門前十名影片，發現兩大主題最受歡迎「醫生介紹眼科知識」與「高度近視進行雷射手術」，例如熱門第一名的風傳媒邀請眼科名醫上節目講解白內障疾病與雷射手術知識、兒科醫生蒼藍鴿的角膜塑型片影片等。有趣的是，前十名的熱門影片有五則都與大學眼科合作，曝光度為眼科診所之冠。

「高度近視進行雷射手術」的主題則有三則影片都打入熱門前十名，平均觀看數都有十萬以上，分別是蔡阿嘎、手癢計畫與Psyman，推測可能是高度近視族群一般被認為不適合動近視手術，因此以此為主題的影片較為新奇。

另外，用「手術＋特別主題」包裝的影片也很熱門，像是法國YouTuberLouis分享在台動手術的過程，以及脫口秀演員賀瓏的外貌大改造企劃，都非常受歡迎。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬