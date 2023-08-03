《史丹佛大學「黃金90分鐘」睡眠法》：如何計算自己的「睡眠負債」？

文：西野精治

Ｑ如何計算自己的「睡眠負債」？

Ａ第一步先比較「平日與假日的睡眠時間」。

經常有人找我諮詢。

「我覺得自己的睡眠負債應該蠻高的，可以幫我做檢查嗎？」

二〇一七年我在《最高睡眠法》（台灣中文版已由悅知文化出版）一書中介紹「睡眠負債」的概念時，大家對這個名詞都還極為陌生，如今似乎已經廣為周知。

其實，睡眠問題大致可分為兩種族群。

一、有足夠的睡眠時間但「睡不好」（諸如難以入睡、中途清醒、早醒、淺眠等）。

二、因忙碌或生活模式，導致「無法確保充裕的睡眠時間」。

第一種情況可能會隨年齡增長而愈發明顯，但這是一種自然的老化現象，無須過度擔心。不過，這當中也可能包括「矛盾性失眠」（paradoxical insomnia，詳情請見後述）。

上班族所面臨的失眠問題，大多是第二種因忙碌及生活型態，導致「睡眠不足」。

「睡眠負債」並非醫學術語……

就結論來看，我們很難從醫學角度去測量「你的睡眠負債有○○小時」，因為「睡眠負債」雖然是研究員從以前就常用的名詞，但並非一個有明確定義的醫學術語，因此不容易量化。

但為了避免大家誤會，容我在此聲明，這並不表示「因為無法量化，所以無須在意」。

如今已無從查證何人率先提出「睡眠負債」一詞，但就我所知，已故的威廉・德門特（William Charles Dement）教授很早就開始使用這個名詞。德門特教授是史丹佛大學睡眠研究中心創始人，人稱「睡眠醫學之父」。身為他的「門生」，包含我在內的研究員，大家都是很自然地熟悉「睡眠負債」這個名詞。

畢竟，研究員之所以採用「睡眠負債」而非「睡眠不足」的說法，正意味著事態嚴重。

睡眠負債不單純只是「睡眠不足」的問題。睡眠不足對大腦及身體造成的損害，就如同債務不斷累積。無論是金錢還是睡眠，當你對債務置之不理時，終將演變成一個大麻煩。

當睡眠不足日積月累，甚至長年累積成慢性的睡眠不足時，償還談何容易。

關於睡眠負債，曾有一項實驗，請八名健康受試者每天在床上躺十四小時。實驗時間長達數週，並由研究員觀察他們的睡眠狀態。結果發現，他們的正常睡眠時間平均為八點二小時，但他們在實驗前的實際睡眠時間平均七點四小時。也就是說，大致來看，這群受試者「每天約有四十分鐘的睡眠負債」。

Photo Credit: 墨刻出版

那麼，他們多久才能償還這「四十分鐘的睡眠負債」，恢復正常睡眠呢？實際上，即使受試者每天想睡多久睡多久，還是耗了整整三週，才還清睡眠負債。

因為是實驗，所以權宜上最長時間設定在十四小時。起初，受試者可連續睡將近十三個鐘頭，但隨著實驗天數增加，他們的睡眠時間逐漸縮短，三週後固定在八點二小時（這是受試者的正常睡眠時間），之後不再增減。

每天四十分鐘的睡眠負債，還稱不上是「可怕的債務」，這種程度的睡眠不足十分常見，但日積月累下來，就算每天可以不限時間地睡覺，受試者也耗時了三週，才還清睡眠的債務，所以一般人要在正常生活情況下償還睡眠負債，可說是相當困難。

這個實驗還透露另一個重要訊息。三週後，受試者大致已經還清睡眠負債，但在那之後，即使同樣在無時間限制的條件下，他們的睡眠時間也不會超過身體所需。換言之，即使你預測未來可能有一段期間無法睡覺，造成睡眠負債，也無法提前「儲存睡眠」。

簡單計算「睡眠負債」的方法

在此教各位學員一個計算睡眠負債的方法。

「本人的正常睡眠時間」―「實際平均睡眠時間」＝「睡眠負債」

然而，要算出一個人的正常睡眠時間並不容易。就連在實驗中，也是研究員耗時三週，每天觀察受試者睡眠情況，才好不容易得到量化數據。

因此，我建議各位不妨在毫無行程的假日，觀察自己能比平日的平均睡眠時間，多睡多少時間。

「這週好累，我決定明天睡到自然醒。」

我相信許多人都會這麼做。所以如果希望大致掌握自已的睡眠負債，不妨在休假前一天，不設鬧鐘，拉上窗簾，徹底睡到自然醒。

記得在起床後計算自己比平日多睡了多少時間。

比平日平均多睡三十分鐘至一小時：綠燈，睡眠負債不嚴重。

多睡超過九十分鐘：黃燈，睡眠負債偏多。

多睡超過二小時：紅燈，慢性睡眠不足。睡眠負債嚴重，應盡快採取應對措施。

雖然以上的計算稱不上是絕對的判斷標準，但也算是掌握睡眠負債的簡易方法。如果你有睡眠煩惱，不妨試試。

人的睡眠十分奧妙，也會受心理層面影響。太過努力，反而更不容易入睡或容易半夜清醒。

計算睡眠負債的比較重點在於，在相同的居家環境下，觀察平日與假日的睡眠有何不同，而不是比較外出旅遊或工作時在飯店的睡眠情況。建議各位不妨做「實驗」，來分析自己的睡眠負債。

Ｑ我早晚都好想睡怎麼辦？

Ａ利用「五種白天主觀症狀」，檢測睡眠品質。

你以為「睡眠只要確保時間就好」？實則不然。

睡眠的質與量都很重要。睡眠品質如果不佳，無論你睡眠時間再長，終究會對健康造成不良影響。如果一覺醒來依舊提不起勁，整日昏昏欲睡，也有可能是睡眠品質下滑所造成。

什麼是五種白天主觀症狀？

在此，讓我們一起從「品質」來檢視睡眠。

以下五種「白天主觀症狀」如果出現一到二項，即須提高警覺。

早上爬不起來。 睡醒後依舊感覺疲倦。 白天精神恍惚，注意力無法集中。 容易焦躁。 白天或傍晚嗜睡。

且容我一一講解。

第一項「早晨起床」是最簡單明瞭的參考基準。如果一夜好眠，大腦和身體自然會為早上起床做準備，而且醒來後，通常會感覺神清氣爽。

一個人如果睡眠時間充裕，早上卻爬不起來，鬧鐘響了還是繼續睡，起床後也依舊精神不濟，他的睡眠品質可能不太好。

第二項「依舊感覺疲倦」，也同樣是睡眠不健康的證據。睡眠是身體修護的時間。健康的睡眠，可讓大腦和身體充分休息，整理記憶，調節自律神經及荷爾蒙平衡，讓兩者同時煥然一新。因此，經過一夜好眠，睡醒後自然會產生一股「開啟新的一天」的爽快感。「明明睡很多卻老是精神不濟」，這類人大多睡眠不健康，無法在睡眠期間完成上述修護，便從睡夢中清醒。