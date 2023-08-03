《史丹佛大學「黃金90分鐘」睡眠法》：如何計算自己的「睡眠負債」？
我們想讓你知道的是
睡眠不足和睡眠障礙會導致身體不適，罹患疾病，還會降低生活品質。良好的睡眠需要足夠的時間，但並不單純只是時間長短的問題。本書將逐一解答「失眠、睡眠不足、睡醒還是覺得很累」等大眾常見的睡眠問題。盡可能地根據醫學根據，補充解釋，同時希望能藉此糾正大眾對於睡眠的錯誤觀念。
文：西野精治
Ｑ如何計算自己的「睡眠負債」？
Ａ第一步先比較「平日與假日的睡眠時間」。
經常有人找我諮詢。
「我覺得自己的睡眠負債應該蠻高的，可以幫我做檢查嗎？」
二〇一七年我在《最高睡眠法》（台灣中文版已由悅知文化出版）一書中介紹「睡眠負債」的概念時，大家對這個名詞都還極為陌生，如今似乎已經廣為周知。
其實，睡眠問題大致可分為兩種族群。
一、有足夠的睡眠時間但「睡不好」（諸如難以入睡、中途清醒、早醒、淺眠等）。
二、因忙碌或生活模式，導致「無法確保充裕的睡眠時間」。
第一種情況可能會隨年齡增長而愈發明顯，但這是一種自然的老化現象，無須過度擔心。不過，這當中也可能包括「矛盾性失眠」（paradoxical insomnia，詳情請見後述）。
上班族所面臨的失眠問題，大多是第二種因忙碌及生活型態，導致「睡眠不足」。
「睡眠負債」並非醫學術語……
就結論來看，我們很難從醫學角度去測量「你的睡眠負債有○○小時」，因為「睡眠負債」雖然是研究員從以前就常用的名詞，但並非一個有明確定義的醫學術語，因此不容易量化。
但為了避免大家誤會，容我在此聲明，這並不表示「因為無法量化，所以無須在意」。
如今已無從查證何人率先提出「睡眠負債」一詞，但就我所知，已故的威廉・德門特（William Charles Dement）教授很早就開始使用這個名詞。德門特教授是史丹佛大學睡眠研究中心創始人，人稱「睡眠醫學之父」。身為他的「門生」，包含我在內的研究員，大家都是很自然地熟悉「睡眠負債」這個名詞。
畢竟，研究員之所以採用「睡眠負債」而非「睡眠不足」的說法，正意味著事態嚴重。
睡眠負債不單純只是「睡眠不足」的問題。睡眠不足對大腦及身體造成的損害，就如同債務不斷累積。無論是金錢還是睡眠，當你對債務置之不理時，終將演變成一個大麻煩。
當睡眠不足日積月累，甚至長年累積成慢性的睡眠不足時，償還談何容易。
關於睡眠負債，曾有一項實驗，請八名健康受試者每天在床上躺十四小時。實驗時間長達數週，並由研究員觀察他們的睡眠狀態。結果發現，他們的正常睡眠時間平均為八點二小時，但他們在實驗前的實際睡眠時間平均七點四小時。也就是說，大致來看，這群受試者「每天約有四十分鐘的睡眠負債」。
那麼，他們多久才能償還這「四十分鐘的睡眠負債」，恢復正常睡眠呢？實際上，即使受試者每天想睡多久睡多久，還是耗了整整三週，才還清睡眠負債。
因為是實驗，所以權宜上最長時間設定在十四小時。起初，受試者可連續睡將近十三個鐘頭，但隨著實驗天數增加，他們的睡眠時間逐漸縮短，三週後固定在八點二小時（這是受試者的正常睡眠時間），之後不再增減。
每天四十分鐘的睡眠負債，還稱不上是「可怕的債務」，這種程度的睡眠不足十分常見，但日積月累下來，就算每天可以不限時間地睡覺，受試者也耗時了三週，才還清睡眠的債務，所以一般人要在正常生活情況下償還睡眠負債，可說是相當困難。
這個實驗還透露另一個重要訊息。三週後，受試者大致已經還清睡眠負債，但在那之後，即使同樣在無時間限制的條件下，他們的睡眠時間也不會超過身體所需。換言之，即使你預測未來可能有一段期間無法睡覺，造成睡眠負債，也無法提前「儲存睡眠」。
簡單計算「睡眠負債」的方法
在此教各位學員一個計算睡眠負債的方法。
「本人的正常睡眠時間」―「實際平均睡眠時間」＝「睡眠負債」
然而，要算出一個人的正常睡眠時間並不容易。就連在實驗中，也是研究員耗時三週，每天觀察受試者睡眠情況，才好不容易得到量化數據。
因此，我建議各位不妨在毫無行程的假日，觀察自己能比平日的平均睡眠時間，多睡多少時間。
「這週好累，我決定明天睡到自然醒。」
我相信許多人都會這麼做。所以如果希望大致掌握自已的睡眠負債，不妨在休假前一天，不設鬧鐘，拉上窗簾，徹底睡到自然醒。
記得在起床後計算自己比平日多睡了多少時間。
- 比平日平均多睡三十分鐘至一小時：綠燈，睡眠負債不嚴重。
- 多睡超過九十分鐘：黃燈，睡眠負債偏多。
- 多睡超過二小時：紅燈，慢性睡眠不足。睡眠負債嚴重，應盡快採取應對措施。
雖然以上的計算稱不上是絕對的判斷標準，但也算是掌握睡眠負債的簡易方法。如果你有睡眠煩惱，不妨試試。
人的睡眠十分奧妙，也會受心理層面影響。太過努力，反而更不容易入睡或容易半夜清醒。
計算睡眠負債的比較重點在於，在相同的居家環境下，觀察平日與假日的睡眠有何不同，而不是比較外出旅遊或工作時在飯店的睡眠情況。建議各位不妨做「實驗」，來分析自己的睡眠負債。
Ｑ我早晚都好想睡怎麼辦？
Ａ利用「五種白天主觀症狀」，檢測睡眠品質。
你以為「睡眠只要確保時間就好」？實則不然。
睡眠的質與量都很重要。睡眠品質如果不佳，無論你睡眠時間再長，終究會對健康造成不良影響。如果一覺醒來依舊提不起勁，整日昏昏欲睡，也有可能是睡眠品質下滑所造成。
什麼是五種白天主觀症狀？
在此，讓我們一起從「品質」來檢視睡眠。
以下五種「白天主觀症狀」如果出現一到二項，即須提高警覺。
- 早上爬不起來。
- 睡醒後依舊感覺疲倦。
- 白天精神恍惚，注意力無法集中。
- 容易焦躁。
- 白天或傍晚嗜睡。
且容我一一講解。
第一項「早晨起床」是最簡單明瞭的參考基準。如果一夜好眠，大腦和身體自然會為早上起床做準備，而且醒來後，通常會感覺神清氣爽。
一個人如果睡眠時間充裕，早上卻爬不起來，鬧鐘響了還是繼續睡，起床後也依舊精神不濟，他的睡眠品質可能不太好。
第二項「依舊感覺疲倦」，也同樣是睡眠不健康的證據。睡眠是身體修護的時間。健康的睡眠，可讓大腦和身體充分休息，整理記憶，調節自律神經及荷爾蒙平衡，讓兩者同時煥然一新。因此，經過一夜好眠，睡醒後自然會產生一股「開啟新的一天」的爽快感。「明明睡很多卻老是精神不濟」，這類人大多睡眠不健康，無法在睡眠期間完成上述修護，便從睡夢中清醒。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
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- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號