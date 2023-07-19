2023/07/19,
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凱瑞訪中發出積極訊號，新華社：改變中美關係，僅靠氣候特使是不夠的

凱瑞訪中發出積極訊號，新華社：改變中美關係，僅靠氣候特使是不夠的
美國總統氣候特使凱瑞｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國與美國這兩個全球最大的溫室氣體排放國氣候特使，17日在北京舉行了會晤，標誌著兩國正式恢復高層氣候外交。不過，中美關係目前依舊緊張，氣候問題上也存在不少「爭吵點」。甚至，美國兩黨在氣候問題上同樣存在分歧......

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社等）

目前距離杜拜的全球氣候大會還有四個月時間，正在訪中的美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）在北京與中方特使解振華舉行了會談。凱瑞表示，中美兩國「取得真正的進展是當務之急」。

解振華表示，兩位氣候特使可以在改善中美關係方面發揮作用。《路透社》報導指出，雙方正試圖在去（2022）年談判因時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台中斷後重建信任。

據《美聯社》報導，凱瑞在訪中前對美國國會議員說，拜登（Joe Biden）政府目前對中國政府的目標是實現「穩定」，「如果可能的話，不做任何讓步」。凱瑞表示，「我們要做的是找到我們可以合作的方式，以實際解決氣候危機。」他指出，中國對於解決氣候危機問題非常重要。

「希望未來三天能向世界發出積極訊號」

凱瑞在16日抵達北京。週一（7月17日）上午，中美代表在北京飯店舉行了會談。據《路透社》報導，凱瑞說：「在未來三天裡，我們希望我們能夠開始邁出一些重大步伐，向世界發出訊號——中美兩國正在嚴肅對待這個全人類共同的風險、威脅和挑戰，這個由人類自身造成的風險、威脅和挑戰。」

對於週一這次會晤，中國官媒目前只做了簡短報導，指出「會談持續約4小時」。

在過去的一段時間，中美都經歷了破紀錄的高溫和極端天氣。16日，新疆吐魯番的一個氣象站測到52.2攝氏度的歷史最高溫度。

《路透社》報導指出，中美氣候代表團的會議將持續到19日，沒有正式的日程安排，但預計將重點關注甲烷等減排問題，以及今年年底在杜拜舉行的氣候大會（COP28）的籌備工作。

此外，中國對煤炭的依賴問題也可能被列入議程。在北京，凱瑞讚揚了中國在提高可再生能源使用方面所做的工作，但同時表示，新建煤電廠削弱了中國在可再生能源上的努力。凱瑞敦促中國與美國合作削減甲烷排放，減少燃煤發電對氣候的影響。

中國已經承諾將在2026年後減少煤炭消費，但是自去年以來，當局加快了對新煤電項目的審批。

「他們互相信任」

《路透社》指出，凱瑞作為美國總統氣候問題特使第三次訪中標誌著中美兩國正式恢復高層氣候外交。凱瑞是最近幾週第三位訪問北京的美國高級官員。

凱瑞和解振華在16日晚舉行了晚宴。凱瑞稱讚解振華在康復後重返工作崗位。這位中國氣候變化事務特使此前遭遇了中風。

不過《路透社》報導指出，雖然兩位資深特使關係融洽，但中美之間潛在的緊張關係可能阻礙本週會談取得進展。去年，雙方的會談因為裴洛西訪台而中斷。此外，中國政府指責美國不公平地批評中國，卻未能兌現自己的承諾，尤其是在為較貧窮國家的氣候行動提供資金方面。

中國也對美國要求中方採取更多措施減排而表示不滿，稱中國是一個發展中國家，其歷史排放量仍大大低於美國。

美國國務院的一位高級官員表示，迫使發展中國家承擔更多減排義務將成為美國與中國的一個「爭論點」，因為中國認為這不符合巴黎協定。

「我認為，凱瑞先生與解先生的合作非常牢固，他們互相信任，」北京大學國際關係學院副院長張海濱對《路透社》說，「但展望未來時會發現，……有很多不確定性。美國國內政治現在已經進入下屆總統大選階段。美國國內政治非常複雜。」

「改善中美關係僅靠氣候特使是不夠的」

《美聯社》報導指出，美國兩黨在氣候問題上同樣存在分歧。國會共和黨人在凱瑞出訪前對他的質詢，有時也演變為質疑氣候變化這一事實的存在。不過總體上來說，共和黨和民主黨都接受氣候變暖的科學依據，共和黨方面的批評主要集中在美國與中國在進行氣候談判時的適當性方面。

中國已承諾到2030年前實現「碳到峰」，到2060年實現碳中和。美國和歐盟則敦促中國採取更雄心勃勃的減排目標。

中國官媒《新華社》在7月16日發表的一篇英文評論中稱，最近的美中官方互動是防止進一步誤判、引導雙邊關係重回正軌的良好跡象，但「改變中美關係僅靠氣候特使是不夠的」。

這篇評論表示，「白宮尤其應該牢記，在雙邊關係中尋求將與中國的合作、與中國的競爭以及對中國的壓制分門別類、割裂開來，在實踐中是根本不現實的，也是北京無法接受的」，「中美合作要想健康、可持續發展，就必須將雙邊關係視為一個整體」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：美中氣候特使北京會晤 努力重振氣候外交

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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