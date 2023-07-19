「黑海穀物協議」多重要？俄羅斯喊停對全球糧食供應有何影響？分析一次看
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烏克蘭穀物協議也有一個直接的用途：聯合國世界糧食計劃署（WFP）利用這條通道，運輸了72萬5200噸或整體2.2％的供給，作為用於衣索比亞、索馬利亞和葉門等國的援助。世界糧食計劃署傾向從東歐採購大部分的物資，因為東歐與上述幾個目的地的距離，比北美或南美的主要生產國要近一些。
（中央社）允許烏克蘭透過黑海出口穀物的協議，在俄羅斯拒絕延長情況下，已於格林威治時間17日21時（台灣時間18日上午5時）過期。
這起聯合國和土耳其去（2022）年7月斡旋的協議，使得原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，進而達到緩和全球糧食危機的目的。以下是《路透社》有關這起協議的彙整分析：
穀物協議有多重要？出口哪些東西？
烏克蘭是穀物和含油種子的主要生產國，俄烏戰爭之前，烏克蘭每年出口約2500萬至3000萬噸的玉米，其中大多是透過黑海出口，小麥出口則有1600萬至2100萬噸。
俄烏戰爭爆發導致出口中斷，使得全球糧食價格創下歷史新高。這項協議於戰爭爆發約5個月後的2022年7月達成，有助於壓低價格並緩解全球糧食危機。
根據建立安全運輸通道的這項協議，烏克蘭已出口3290萬噸的農產品，包括1690萬噸玉米和890萬噸小麥。鑒於協議僅納入3個港口，因此透過黑海運輸穀物的能力也有所限制。
這對世界糧食計劃署有何影響？
烏克蘭穀物協議也有一個直接的用途：聯合國世界糧食計劃署（WFP）利用這條通道，運輸了72萬5200噸或整體2.2％的供給，作為用於衣索比亞、索馬利亞和葉門等國的援助。
世界糧食計劃署每年購買數百萬噸的糧食商品，其中約75％是穀物。以2021年來說，這個機構採購總量達到440萬噸，其中烏克蘭為最大來源，占整體的20％。
鑒於大部分糧食都運往非洲以及葉門等西亞國家，世界糧食計劃署傾向從東歐採購大部分的物資，因為東歐與上述幾個目的地的距離，比北美或南美的主要生產國要近一些。
世界糧食計劃署已透過協議提供的路徑，運輸了72萬5200公噸的穀物。世界糧食計劃署已因資金短缺而不得不減少它在部分國家的活動，如今俄國退出穀物協議，這個機構恐被迫另尋出路，並可能得付出更高的成本。
俄羅斯為何拒延長協議？
俄羅斯一再表示沒有延長協議的理由。俄方表示，消弭俄國食品和化肥出口障礙的承諾，迄今尚未兌現。
莫斯科當局的要求包括讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）與「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統重新連線。
其他要求包括恢復農業機械及零部件的供應、取消保險和再保險的限制、恢復陶里亞蒂－奧德薩（Togliatti-Odesa）氨管道，並解封俄國食品和化肥出口業者的資產與戶頭。
糧食價格會再度上漲嗎？
在俄羅斯確定暫停參與這項協議之前，穀物和含油種子的價格已經開始上漲。價格一漲將導致未來幾個月的麵包、麵類等主食價格跟著走高。
不過目前情況比俄烏戰爭最初幾個月要好，主要是因為巴西、俄羅斯等其他生產國的穀物供應有所增加。
但話說回來，目前全球的糧食危機並未解除。世界糧食計劃署上個月表示，在緊急事件一波未平一波又起情況下，產生了70多年來最大也最複雜的飢餓及人道危機。
世界糧食計劃署在年度報告中說，2022年間，有破紀錄的3.49億人口經歷急性飢餓，有77.2萬人處於饑荒邊緣。
協議暫停就不能出口穀物了嗎？
直到去年7月達成協議之前，烏克蘭的港口一直被封鎖。目前雖不清楚現在俄國退出協議之後是否可以運輸穀物，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，協議仍須持續下去，即便沒有俄羅斯參與也可運作。
進入黑海地區所收取的戰爭風險保險費將上漲，因此在沒有俄羅斯同意的情況下，船東可能不願意允許船隻進入戰區。
保險業消息人士表示，投保作業可能很快就會出現改變。船隻的戰爭險保單需要每7天更新一次，費用高達數千美元。
烏克蘭糧食輸出能否借道歐盟？
自俄烏衝突爆發以來，烏克蘭即一直透過東歐各國出口大量的糧食。然而，這條路線存在許多物流挑戰，包括不同的鐵軌軌距。
另一個問題是，烏克蘭糧食經由歐盟東部流通，引發當地農民不滿。他們表示，一來當地供應遭破壞，二來工廠會收購烏國糧食，吞到自家農作物的市場。
有鑑於此，歐洲聯盟已允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克這5國可在國內禁售烏克蘭的小麥、玉米、油菜籽和葵花籽，但可以讓這些農作物過境出口至他處。以目前情況來說，這項措施將於9月中旬逐步取消。
由於歐盟東部地區今夏的收成預計會增加，羅馬尼亞康斯坦察（Constanta）等主要港口預料將難以消化即將到來的穀物量，進而引發塞港和運輸延誤的情況。
新聞來源
延伸閱讀
- 俄羅斯指控烏克蘭襲擊克里米亞大橋釀2死1傷，宣布即日起退出「黑海穀物協議」
- 歐盟為了延展「黑海穀物協議」，考慮讓俄羅斯農業銀行重回SWIFT
- 《黑海穀物倡議》恐將到期：為什麼「康斯坦察」這個羅馬尼亞港口對烏克蘭穀物出口這麼重要？
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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