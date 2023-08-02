2023/08/02,
印太

《照見日本》：為何澀谷車站前的全向交叉路口，會成為外國旅客必看的「觀光景點」？

《照見日本》：為何澀谷車站前的全向交叉路口，會成為外國旅客必看的「觀光景點」？

我們想讓你知道的是

本書透過日本與西方的觀點互為對照，以時代為主軸，從旅行導覽手冊、熱門景點、政策沿革與旅客反響等面向探討觀光的本質，爬梳日本觀光的過去、現在與未來，走過寒冬，反思「觀光立國」的真諦。

文：內田宗治

泰國人發現「能同時遙望富士山與京都的景點」

說起日本的魅力，許多日本人或許都認為是「親切款待的精神」，但另一方面，越來越多習慣旅行的外國人主張自己「想要的不是親切款待，而是接觸日常中真正的日本文化及生活」。有些景點雖然總能吸引很多外國人或經常引發話題，卻不在前述的排名當中，往往就是屬於這種日常類型，以下稍微舉幾個例子。

【澀谷站前的全向交叉路口】

這處位於澀谷車站前的交叉路口，對外國旅客來說或許是全東京知名度最高的景點。當燈號一變成綠燈，四面八方的路人便同時開始橫越馬路，乍看之下相當混亂，但所有人卻能在毫不碰撞彼此的情況下抵達交叉路口的另一頭。人多的時候，甚至一口氣會有將近三千人過馬路，這種日本人的群體行動看在外國人眼裡似乎充滿了神祕感。

日本人可能打從幾十年前就開始橫越這個路口，所以就算走過幾百次，也不會對這裡產生特殊感想。倒是面對路口的幾棟大樓從很久以前就架設了巨大的螢幕，站在路口時會聽見四周的廣播聲響，或許有些人會因此覺得有點興奮吧。然而令大多數外國人感到吃驚的並不是那些聲音，而是能夠下意識避開所有路人的日本人。

前述排行榜的二○一五年版當中，澀谷中央街排在第二十六名，備註上則寫著「去澀谷中央街，千萬別忘了走一遭這個星球上最瘋狂的交叉路口」。站在連結JR山手線與京王井之頭線的車站走道上，剛好可以俯瞰這處交叉路口，如今經常會有好幾個外國人拿著智慧型手機拍攝路口的影片，有時甚至連日本人也會這麼做。這裡可說正是「日本人習以為常、外國人卻嘖嘖稱奇」的代表性景點。

圖1_澀谷站前的全向交叉路口。©2018_Muneharu_Uchida
Photo Credit: 這邊出版
澀谷站前的全向交叉路口。©2018_Muneharu_Uchida

【新倉富士淺間神社】

還有一個因為外國人的推廣而出名的景點，就是位於山梨縣的新倉富士淺間神社。這座神社鄰近富士快速電車路線終點河口湖站的前四站「下吉田站」。

從紅色五重塔（這裡是神社而非寺院，所以是慰靈塔而非佛塔）的位置不僅可以遠眺富士山，還可以俯瞰整個富士吉田市區，每逢春天更有盛開的櫻花，只要在這裡取景，「讓人聯想到京都的紅色五重塔」、「覆蓋著皚皚白雪的富士山」及「粉紅色的櫻花」就能同時入鏡。儘管日本人可能會覺得這樣的組合有些格格不入，但是對外國人來說，卻是把三樣最能代表日本的事物放在同一張照片，可說相當難得且珍貴。據說每當外國人拍到這張照片，總是會忍不住向親朋好友炫耀。

剛開始是泰國人在社群網站上提到這座神社，聲稱這裡是「能夠同時看見富士山與京都（指氣氛類似）的景點」，引發了話題。泰國人最常在四月中旬的潑水節（相當於泰國的新年）期間前來日本旅行，而那時正逢櫻花盛開的時期，富士山上的積雪也還沒有融化。自從泰國人開始推廣之後，有越來越多外國人造訪這座神社，甚至連日本旅客也增加了，不僅二○一五年版《米其林綠色指南（日本）》的封面挑選了這裡的照片，更吸引許多外國媒體前來採訪。

圖2_新倉富士淺間神社。©2018_Muneharu_Uchida
Photo Credit: 這邊出版
新倉富士淺間神社。©2018_Muneharu_Uchida

【地獄谷野猿公苑等動物景點】

地獄谷野猿公苑位於長野縣湯田中．澀溫泉勝地的地獄谷溫泉內，因為擁有號稱全世界唯一的「猴子專用露天溫泉」而大受歡迎。一群紅臉猴子在冰天雪地裡一臉陶醉地泡溫泉的照片，在國外更是廣為流傳，被稱為「Snow Monkey」。地獄谷野猿公苑在前述排行榜的二○一二年版中名列第五（二○一六年則為第二十九名），除此之外，位於嵐山的岩田山猴子公園（京都市）及宮城藏王的狐狸村（白石市）也吸引許多外國旅客造訪。像奈良公園之所以會那麼受歡迎，原因之一應該就是能夠與鹿群近距離接觸。

不過關於動物景點，有一點必須特別強調，那就是利用動物的體驗活動在國外引發了批判的聲浪，例如坐在大象的背上、和海豚一起游泳、擁抱無尾熊等體驗活動，都被批評是在虐待動物，甚至有活動因此停辦。

另一方面，只要不是容易引發爭議的動物體驗活動，今後還是可能大受歡迎，像北海道旭川市旭山動物園的企鵝雪上散步或是動物餵食秀等，就是最好的例子。

【標榜近距離接觸的小型景點】

還有一個相當受歡迎的景點，雖然並未出現在前述的排行榜上，但是在一年前的排名中卻獲得第二名，兩年前的排名中也獲得第九名，那就是秋葉原的貓頭鷹咖啡廳。這是一家位於JR秋葉原車站附近的咖啡廳，店內飼養了非常多貓頭鷹，除了掛著「休息中」牌子的貓頭鷹之外，客人可以跟任何一隻貓頭鷹拍照，或是讓牠停在自己手上。每隻貓頭鷹的相貌都非常有特色且相當可愛，是流瀉著沉靜音樂、足以撫慰人心的景點。由於咖啡廳採預約制，必須先在網站上預約之後才能前往，感覺店家是有制度地經營著這個療癒空間。

另外像是武士劍舞劇場（使用武士刀的劍舞教學體驗，位於京都市）、魔術酒吧French drop（能夠近距離欣賞魔術表演的酒吧，位於大阪市）及ROR喜劇俱樂部（能一邊欣賞喜劇表演一邊享用美食的俱樂部，位於大阪市）等，都曾是榜上有名的小型景點。雖然很受外國人歡迎，但大多數日本人應該都沒聽過，而其共同特徵，就在於能夠體驗到大型舞台所沒有的近距離接觸。

拉麵是日本料理？！

在前述觀光廳的問卷調查中，最多外國旅客回答「已做」的項目是「品嚐日本料理」，而且在滿意度的問卷調查中，有百分之九十的旅客對日本料理「感到滿意」。然而我們卻無法因此斷定外國旅客滿意的是日本料理店的餐點，或是日式旅館的早餐、晚餐。


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