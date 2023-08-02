《照見日本》：為何澀谷車站前的全向交叉路口，會成為外國旅客必看的「觀光景點」？
我們想讓你知道的是
本書透過日本與西方的觀點互為對照，以時代為主軸，從旅行導覽手冊、熱門景點、政策沿革與旅客反響等面向探討觀光的本質，爬梳日本觀光的過去、現在與未來，走過寒冬，反思「觀光立國」的真諦。
文：內田宗治
泰國人發現「能同時遙望富士山與京都的景點」
說起日本的魅力，許多日本人或許都認為是「親切款待的精神」，但另一方面，越來越多習慣旅行的外國人主張自己「想要的不是親切款待，而是接觸日常中真正的日本文化及生活」。有些景點雖然總能吸引很多外國人或經常引發話題，卻不在前述的排名當中，往往就是屬於這種日常類型，以下稍微舉幾個例子。
【澀谷站前的全向交叉路口】
這處位於澀谷車站前的交叉路口，對外國旅客來說或許是全東京知名度最高的景點。當燈號一變成綠燈，四面八方的路人便同時開始橫越馬路，乍看之下相當混亂，但所有人卻能在毫不碰撞彼此的情況下抵達交叉路口的另一頭。人多的時候，甚至一口氣會有將近三千人過馬路，這種日本人的群體行動看在外國人眼裡似乎充滿了神祕感。
日本人可能打從幾十年前就開始橫越這個路口，所以就算走過幾百次，也不會對這裡產生特殊感想。倒是面對路口的幾棟大樓從很久以前就架設了巨大的螢幕，站在路口時會聽見四周的廣播聲響，或許有些人會因此覺得有點興奮吧。然而令大多數外國人感到吃驚的並不是那些聲音，而是能夠下意識避開所有路人的日本人。
前述排行榜的二○一五年版當中，澀谷中央街排在第二十六名，備註上則寫著「去澀谷中央街，千萬別忘了走一遭這個星球上最瘋狂的交叉路口」。站在連結JR山手線與京王井之頭線的車站走道上，剛好可以俯瞰這處交叉路口，如今經常會有好幾個外國人拿著智慧型手機拍攝路口的影片，有時甚至連日本人也會這麼做。這裡可說正是「日本人習以為常、外國人卻嘖嘖稱奇」的代表性景點。
【新倉富士淺間神社】
還有一個因為外國人的推廣而出名的景點，就是位於山梨縣的新倉富士淺間神社。這座神社鄰近富士快速電車路線終點河口湖站的前四站「下吉田站」。
從紅色五重塔（這裡是神社而非寺院，所以是慰靈塔而非佛塔）的位置不僅可以遠眺富士山，還可以俯瞰整個富士吉田市區，每逢春天更有盛開的櫻花，只要在這裡取景，「讓人聯想到京都的紅色五重塔」、「覆蓋著皚皚白雪的富士山」及「粉紅色的櫻花」就能同時入鏡。儘管日本人可能會覺得這樣的組合有些格格不入，但是對外國人來說，卻是把三樣最能代表日本的事物放在同一張照片，可說相當難得且珍貴。據說每當外國人拍到這張照片，總是會忍不住向親朋好友炫耀。
剛開始是泰國人在社群網站上提到這座神社，聲稱這裡是「能夠同時看見富士山與京都（指氣氛類似）的景點」，引發了話題。泰國人最常在四月中旬的潑水節（相當於泰國的新年）期間前來日本旅行，而那時正逢櫻花盛開的時期，富士山上的積雪也還沒有融化。自從泰國人開始推廣之後，有越來越多外國人造訪這座神社，甚至連日本旅客也增加了，不僅二○一五年版《米其林綠色指南（日本）》的封面挑選了這裡的照片，更吸引許多外國媒體前來採訪。
【地獄谷野猿公苑等動物景點】
地獄谷野猿公苑位於長野縣湯田中．澀溫泉勝地的地獄谷溫泉內，因為擁有號稱全世界唯一的「猴子專用露天溫泉」而大受歡迎。一群紅臉猴子在冰天雪地裡一臉陶醉地泡溫泉的照片，在國外更是廣為流傳，被稱為「Snow Monkey」。地獄谷野猿公苑在前述排行榜的二○一二年版中名列第五（二○一六年則為第二十九名），除此之外，位於嵐山的岩田山猴子公園（京都市）及宮城藏王的狐狸村（白石市）也吸引許多外國旅客造訪。像奈良公園之所以會那麼受歡迎，原因之一應該就是能夠與鹿群近距離接觸。
不過關於動物景點，有一點必須特別強調，那就是利用動物的體驗活動在國外引發了批判的聲浪，例如坐在大象的背上、和海豚一起游泳、擁抱無尾熊等體驗活動，都被批評是在虐待動物，甚至有活動因此停辦。
另一方面，只要不是容易引發爭議的動物體驗活動，今後還是可能大受歡迎，像北海道旭川市旭山動物園的企鵝雪上散步或是動物餵食秀等，就是最好的例子。
【標榜近距離接觸的小型景點】
還有一個相當受歡迎的景點，雖然並未出現在前述的排行榜上，但是在一年前的排名中卻獲得第二名，兩年前的排名中也獲得第九名，那就是秋葉原的貓頭鷹咖啡廳。這是一家位於JR秋葉原車站附近的咖啡廳，店內飼養了非常多貓頭鷹，除了掛著「休息中」牌子的貓頭鷹之外，客人可以跟任何一隻貓頭鷹拍照，或是讓牠停在自己手上。每隻貓頭鷹的相貌都非常有特色且相當可愛，是流瀉著沉靜音樂、足以撫慰人心的景點。由於咖啡廳採預約制，必須先在網站上預約之後才能前往，感覺店家是有制度地經營著這個療癒空間。
另外像是武士劍舞劇場（使用武士刀的劍舞教學體驗，位於京都市）、魔術酒吧French drop（能夠近距離欣賞魔術表演的酒吧，位於大阪市）及ROR喜劇俱樂部（能一邊欣賞喜劇表演一邊享用美食的俱樂部，位於大阪市）等，都曾是榜上有名的小型景點。雖然很受外國人歡迎，但大多數日本人應該都沒聽過，而其共同特徵，就在於能夠體驗到大型舞台所沒有的近距離接觸。
拉麵是日本料理？！
在前述觀光廳的問卷調查中，最多外國旅客回答「已做」的項目是「品嚐日本料理」，而且在滿意度的問卷調查中，有百分之九十的旅客對日本料理「感到滿意」。然而我們卻無法因此斷定外國旅客滿意的是日本料理店的餐點，或是日式旅館的早餐、晚餐。
Tags：
打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
找幸福工作？年輕人，來當個狠角色吧👉 https://lihi1.com/wbLC3/youngtnl