【動畫】《元素方城市》：關鍵劇情都用對白搞定，像極了「10分鐘看電影」

「平淡的創意，卻企圖以華麗的表演來掩飾，你（皮克斯）應該感到慚愧！」

迷因神作《中華一番》的一段台詞，正好可點出皮克斯此刻的困境。

作者提供

《元素方城市Elemental》上映已有一段時間，宣傳單位投放了許多廣告和新聞稿，再三強調皮克斯的品牌優勢：「故事」和「情感」，然而隨著時間拉長，觀眾的反饋逐漸佔據了上風，為本作定調：這是一部有亮點卻稱不上佳作，算好看但也沒多好看，換了幾套標準都只能打70分的電影。

劇情概要

《元素方城市》劇情架構很簡單：在一座多元族群的城市裡，有一位移民二代的草根女孩，她為了繼承父親的雜貨店努力，在遇到布爾喬亞階級的男孩後，她看見了全新的世界，萌生作為獨立個體的意識，去探索自己的夢想和愛情，經過一連串波折後，最終獲得家人的認可。

去除了幻想濾鏡後，這是一個非常單純，甚至可說是老梗的移民愛情小故事。

值得一提的是《元素方城市》正片放映前，會先播一段《天外奇蹟》的10分鐘外傳短片《卡爾有約》，描述Carl老爺爺迎來人生第二春，他懷著對亡妻的思念感到掙扎、糾結、不安、迷失，而狗狗Dug不停用牠的狗腦袋出謀劃策，出了一堆狗主意，並在關鍵時刻用牠澄澈無垢的心靈，點醒了Carl爺爺的本心，最終一人一狗圓滿的出門約會。

那個下午，讓我紅了眼眶的，是《卡爾有約》10分鐘堆疊起的感動，而不是《元素方城市》110分鐘的故事——為什麼會這樣呢？

故事結構