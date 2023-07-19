《華爾街日報》：經濟沉痾又遇COVID-19與俄烏戰爭，歐洲人又老又窮
我們想讓你知道的是
歐洲智庫「歐洲國際政治經濟中心」（ECIPE）指這使歐盟國家的人均收入平均比愛達荷州和密西西比州以外的所有美國各州都低。若按這種趨勢，到2035年底時美國和歐盟間的人均經濟產出差距，將如同現在日本和厄瓜多間的差距一樣大。
（中央社）歐洲因人口老齡化、重視公餘休閒與勞權意識以致經濟和產能趨緩的沉痾，在先後遭遇COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與俄烏戰爭後加速惡化，歐洲人現正步入越來越窮的時代。
《華爾街日報》報導，隨歐洲人的購買力逐漸消褪，歐陸長期以來被外人所欣羨如藝術般的生活已開始失色。
法國人少吃鵝肝醬，德國人肉品消費創30年新低
法國人開始少吃鵝肝醬、少喝紅酒；西班牙人開始撙節使用橄欖油；芬蘭人開始鼓勵民眾選電費較便宜的起風天時段再去洗三溫暖。
德國各地的肉類與乳品消費已降至30年來最低水平，人們一度趨之若鶩的有機食品也失寵；義大利經發部長烏索（Adolfo Urso）5月還召開一場危機應對會議討論義國民眾最愛主食義大利麵價格，因為義麵價格漲幅已超過通膨率的2倍。
歐洲當前困境是長年積累所致。人口老齡化、看重公餘休閒與勞權更甚賺錢以致經濟和產能增長多年來一直乏善可陳，然後碰到COVID-19疫情與俄烏戰爭，供應鏈大亂及能源、糧食價格飆漲讓數十年的沉痾加速惡化。
歐洲各國政府的應對只是讓問題更糟。為保護就業機會而將補貼提供給資方，使消費者在價格震盪時缺乏資金緩衝。相較之下美國人則受益於廉價能源且政府有餘力對公民發放津貼援助以維持消費。
過去歐陸能靠強大的出口產業扭轉頹勢，但所仰賴的重要市場中國疫後復甦緩步，高能源成本和1970年代以來最猛烈的通膨正削弱製造商在國際市場的價格優勢，損及歐陸過往和諧的勞資關係。
據經濟合作暨發展組織（OECD）資料顯示，調整通膨因素後，擁有20國的歐元區私人消費2019年底以來下滑約1%，反觀美國，攸關私人消費的家戶收入則增長近9%。歐盟目前約佔全球消費支出的18%，美國則為28%，然而15年前歐盟和美國是各佔約25%。
中產階級有感，屆期食品翻紅
OECD資料另顯示，計算通膨與購買力後，2019年以來德國的實質薪資減少約3%、義大利與西班牙少3.5%、希臘減少達6%，美國則是增加6%。
收入縮水的痛苦讓歐洲中產階級有感。歐洲最富城市之一的布魯塞爾，一些商販會從超市收集有效期限將屆的食品，打折後透過app販賣，顧客可上午下單、晚間取貨。近期常可見教師、護理師晚間在卡車後面排隊領取半價雜貨。
這類服務在歐洲如雨後春筍般湧現，標榜減少浪費和省錢。2015年在丹麥成立的TooGoodToGo公司，賣零售和餐館的剩餘食物，在歐洲已有7600萬註冊用戶，人數約為2020年底的3倍。2017年成立於德國的Sirplus與2014年成立於瑞典的Motatos都提供類似服務。
33歲的護理師博阿薩（Karim Bouazza）忙於為妻子與2個小孩儲備半價肉品和鮮魚，抱怨通膨逼得人「幾乎要另找兼差才能度日」。
德國2022年的人均肉類消費量為52公斤，比前一年減少約8%，創1989年開始計算以來的新低，與最近幾個月肉品漲價達30%不無關係；據聯邦農業資訊機構表示，德國人也正以較便宜的禽類取代牛肉等。
住在德國漢堡、現年26歲的艾柏林（Ronja Ebeling）從事諮詢與寫作，她說自己1/4的收入都會存起來，部分原因是擔憂退休時錢不夠。她很少花錢購買衣飾與化妝品，跟伴侶的家人共用一輛車。
消費疲軟與人口結構前景黯淡，使得像消費品大廠寶鹼公司（Procter & Gamble）到高檔精品的路威酩軒集團（LVMH）等，都把重心轉到北美。
人均經產差距，12年後歐洲對比美國猶如第3世界
國際貨幣基金（IMF）資料顯示，若以美元計算，歐元區經濟過去15年僅成長6%，美國卻成長82%。
歐洲智庫「歐洲國際政治經濟中心」（ECIPE）指這使歐盟國家的人均收入平均比愛達荷州和密西西比州以外的所有美國各州都低。若按這種趨勢，到2035年底時美國和歐盟間的人均經濟產出差距，將如同現在日本和厄瓜多間的差距一樣大。
英國央行「英格蘭銀行」首席經濟學家皮爾（Huw Pill）4月時警告，英國公民得接受變窮的事實，且若想藉提高薪資對抗物價上漲，只會讓通膨更嚴重。
然而歐洲的貧窮化卻加強工會力量，歐洲各國的工會收到數以萬計成員，扭轉幾十年的下滑趨勢，這是因為許多人更傾向於追求減少工時。
德國最大工會IG Metall正為金屬加工勞工爭取現有薪資水準下週休3日，而德國醫衛產業已有一半的僱員選擇每週工時30小時而非全職。在芬蘭，一間遊戲研發公司有1/3員工選擇減薪10%，換取每週工時減少1/5至30小時。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。