【專訪】駐立代表黃鈞耀：讓立陶宛成為連結歐洲晶片設計與台灣晶片製造的節點
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黃鈞耀認為立陶宛所在的中東歐地區，是台商全球布局的潛力區。原因之一是這裡教育水準高，有利於研發；二是此區市場從波羅的海到黑海，人口上億；三是中東歐營運成本不像西歐那麼高。「尤其俄烏戰爭改變了地緣政治，中東歐的經濟、科技力量會隨著政治地位的提升而獲得加強」。
（中央社）駐立陶宛代表黃鈞耀接受《中央社》專訪，分析台灣幫助立陶宛發展半導體的好處，包括「培養台灣技術系統的歐洲盟友」，使立陶宛成為連結歐洲晶片設計與台灣晶片製造的節點，打開台灣與中東歐合作的更多可能。
北大西洋公約組織（NATO）11、12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行高峰會，而立陶宛是歐洲唯一讓台灣駐外館處名稱可正式掛上「台灣」二字的非邦交國。有7家國際媒體趁著峰會行程採訪駐立陶宛代表黃鈞耀，凸顯台立關係在國際上的熱度。
黃鈞耀13日接受《中央社》專訪指出，代表處現階段促進雙邊經濟關係的重點，包括半導體、雷射產業、新創投資和國發會旗下台杉投資基金。
他解釋，政府投資立陶宛企業的目的不在取得控制權，而是尋求策略夥伴、與台灣企業連結，因此以持股30％為限，也須具備市場可行性，「否則若（投資）失敗，對雙方關係都不好。」
他認為立陶宛所在的中東歐地區，是台商全球布局的潛力區。原因之一是這裡教育水準高，有利於研發；二是此區市場從波羅的海到黑海，人口上億；三是中東歐營運成本不像西歐那麼高。
「尤其俄烏戰爭改變了地緣政治，中東歐的經濟、科技力量會隨著政治地位的提升而獲得加強」。黃鈞耀說，政府藉由投資，希望打開台灣與中東歐合作的可能、促成民間對中東歐的瞭解，也有助於台商分散風險。
對於協助立陶宛建立半導體產業，他解釋，工業技術研究院在考察過捷克、斯洛伐克和立陶宛後，發現立陶宛政府推薦的「晶片國家隊」Teltonika本身有電子製造基礎，就像台灣當年發展半導體的基礎也是來自電子製造業，而該公司也經多方接觸，發現台灣最有可能助其成功，合作案因此拍板。
黃鈞耀表示，歐洲有巨大市場，雖然歐洲聯盟（European Union）的晶片自主政策不見得會採用台灣的技術，但透過台立合作，希望「培養台灣技術系統的歐洲盟友」。
「我們一開始的思維，就是希望立陶宛成為連結歐洲晶片設計與台灣晶片製造的節點」。黃鈞耀分析，因此協助立陶宛建立實驗性的先導產線（pilot line），讓歐洲設計的晶片能符合台灣大量製造的標準。
他指出，工研院的角色是接受政府委託，技術指導Teltonika瞭解半導體的每一個面向，再選擇適合發展的領域。
「我們不期待超級計畫，而是務實的邁出第一步。當計畫成功，就能獲得歐洲更多關注」。黃鈞耀表示，台灣能幫助立陶宛成為台灣晶片製造的後端加工者、切入歐洲供應鏈，讓台灣有機會與歐洲連結。
更關鍵的是人才。他認為這是合作最重要的項目，「台灣將協助訓練立陶宛乃至中東歐的半導體工程師。這批台灣訓練出的人才，也將是台灣高科技產業進一步全球化的重要資產。」
因此，黃鈞耀也坦言，合作案最大挑戰就在人才訓練的落實度，不只技術，還有與台灣接軌的產業文化。
黃鈞耀強調：「所以這不是台灣的技術外流。」
他指出，當年台灣發展半導體也是來自美國的技術輸出，而且「我們在合作設計上，重視該公司自己的努力，包括必須花錢取得台灣的技術，也會檢視它是否專心投入」。
立陶宛政府日前發布印太戰略文件，直指中國對其施加經濟和外交壓力的企圖不成功，並表明優先策略要務包括與台灣發展經濟關係。黃鈞耀也透露，台灣即將宣布對立陶宛的新投資案。
台、立日益深化的雙邊往來，呼應了黃鈞耀所言：「發展半導體合作是需要信任的。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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