中國外長失蹤之謎：秦剛疑有私德問題，習近平面臨處置兩難
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若習近平保秦剛，官員會開始認為，只要是習的親信，無論做什麼最後都會沒事。民眾也會對習近平的反貪腐和用人產生質疑。傳言的秦剛私生子是在美國出生。按照美國法律，該孩童是美國人，秦剛也成為「美國爸爸」，在中美對抗的局勢下，習近平必然不會希望自己的外長與美國扯上關係。
綜合《紐約時報》、《CNN》和《美國之音》報導，中國外交部長秦剛，自6月25日後消失至今（18）日已20多天。社群媒體傳言，秦剛是因為出軌某港媒女主持人，並與其育有一個私生子遭到調查，因此才消失。
目前該傳言尚未獲得證實，不過若傳言屬實，一手提拔秦剛的中共領導人習近平，是否會處置秦剛也成為外界分析的焦點。
美國時事評論員鄧聿文在《美國之音》文章中分析，習近平若處置秦剛，可能會被中共元老質疑不照顧自家人馬。然而，由於習近平對官員的道德要求極為嚴格，且考慮到秦剛傳聞的私生子在美國出生，按照法律他是「美國父親」。因此若習近平不處置秦剛，必然會對其威望造成打擊。
秦剛消失23天，王毅代參加雅加達會議、歐盟會談直接取消
綜合《紐約時報》與《CNN》報導，秦剛自6月25日與越南、俄羅斯和斯里蘭卡的外交官舉行了會談後，便消失在大眾視野，截至7月18日已消失23天。
此期間接見外賓的工作，幾乎皆由中共中央外辦主任王毅代替，王毅也於7月11日代替秦剛出席了東南亞國家協會（ASEAN）的外長會議。秦剛本來預計於7月5日，會見歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell），不過中國在會面前兩天臨時取消此次會議。
考慮到中國這段時間外交事務繁忙，除了上述事務之外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen），與美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）皆在此期間訪中，也使秦剛的消失更加引人注目。
情婦？權力鬥爭？貪腐？外界揣測不斷
中國曾在7月11日，東協外長會議前夕，表示秦剛缺席是因為「健康狀況」，然而此前中國外交部發言人汪文斌，在記者會上被問及秦剛是否因健康問題缺席會議時，他卻回應：「我並沒有聽說你講的這個情況」。這也加深外界對秦剛消失的猜想。
有人認為失蹤背後可能涉及權力鬥爭或貪污腐敗，不過綜合《紐約時報》報導與鄧聿文在《美國之音》文章中的分析，失蹤涉及這兩個原因的機會並不高。
首先，秦剛是習近平一手提拔，在擔任駐美大使17個月後就晉升外交部長，升官速度比歷任官員快許多，同時他還兼任國務委員，表示秦剛深得習近平器重。除非秦剛在外交上違背習近平的意旨，否則沒有人敢在此時，覬覦秦剛外長的位置。
此外，鄧聿文分析，由於習近平十分重視官員的清廉，秦剛知道自己被習看中，將成外長人選後，想必會很小心，不和貪腐沾邊。因為他清楚這個時候有很多雙眼睛，包括紀檢部門、外交部的同僚、競爭對手，以及大眾都在盯著自己，若稍有不慎，自己便無法勝任外長。
近期各社群平台則廣傳，秦剛在擔任駐美大使期間，與某港媒女主持人展開一段婚外情並育有一子，目前正在接受調查才導致他消失。不過目前，這個猜想未能得到證實。
若謠言屬實，習近平是否會處置？
鄧聿文分析，若婚外情的傳言屬實，習近平將面臨是否處置秦剛的兩難。習近平在共產黨內權力極高，若習近平有意保秦剛，他完全可以做到。處置秦剛也可能會讓退休的共產黨元老指責，習近平是小題大做，不近人情，讓習在政治上得不償失。
不過鄧聿文認為，習近平仍有較高的機率會處置秦剛。首先，習近平對官員「政治正確」的標準非常嚴格，必須做到：對習近平與共產黨絕對忠誠、廉潔不貪污、有鬥爭精神、為人正派，個人道德和修養上要潔身自好，婚外情並不符合習近平的要求。
此外，若習近平保秦剛，會給黨內多數官員和民眾留下壞印象，官員會開始認為，只要是習的親信，無論做什麼最後都會沒事。民眾也會對習近平的反貪腐和用人產生質疑，削弱他對官員「政治正確」要求的正當性。
最後，傳言的秦剛私生子是在美國出生。按照美國法律，該孩童是美國人，秦剛也成為「美國爸爸」，在中美對抗的局勢下，習近平必然不會希望自己的外長與美國扯上關係。
鄧聿文指出，習近平會認為：「你做了美國人的爹，怎麼還會全心全意執行我的旨意？」
新聞來源
- Where Is China’s Foreign Minister? Beijing Won’t Clear Up the Mystery.（The New York Times）
- Xi Jinping’s foreign minister has vanished from public view. His prolonged absence is driving intense speculation（CNN）
- China's foreign minister to miss ASEAN meeting for health reason（Reuters）
- 聿文視界：秦剛消失之謎 習近平會處理他嗎？（VOA News）
延伸閱讀
- 中國駐美大使接任外交部長，「習近平親密助手」秦剛是誰？
- 【逆滲透中國】中共二十大前是「反腐高峰期」，劍指江派元老，成為習近平續任掌權之敲磚石
- 誰掌權，誰就有派系：習近平要「團派」知所進退，被「滅團」也只是剛好而已
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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