匈牙利書店未將同志文學《戀愛修課》封膜，被政府以《兒童保護法》開罰百萬
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《兒童保護法》禁止向未成年人分享任何含有同性戀、雙性戀，以及跨性別等多元性別的內容。政府表示此舉是為了保護兒童，並打擊戀童癖。不過性別相關倡議組織則認為，政府將同性戀、多元性別與戀童癖作不當連結，目的是為了打擊其國內的LGBTQ群體。
綜合《NBC News》、《美聯社》與《歐洲新聞台》的3篇報導，匈牙利政府日前對連鎖書店里拉（Lira Kiskereskedelmi Kft bookstore）開罰，因為里拉書店在沒有進行封膜的情況下，於書店的兒童書區，陳列了青少年同志文學《戀愛修課》（Heartstopper），違反了匈牙利於2021年通過的《兒童保護法案》（Child Protection Law）。
匈牙利右翼保守政府於7月13日，對匈牙利第2大連鎖書店－里拉書店處以1200萬福林（約新台幣111萬元）的罰款。因為里拉書店沒有將《戀愛修課》包膜，並且陳列在兒童書區，被認為違反了《兒童保護法案》中，「禁止像未成年宣傳或展示同性戀相關內容」的規定。
《戀愛修課》是英國作家歐斯曼（Alice Oseman）所創作的青少年戀愛小說，並由Netflixt改編成同名影集。故事以2名男高中生間的戀情為主軸，探討了LGBTQ族群在青少年時期，所面臨的自我認同、人際關係，以及出櫃後來自外界的輿論壓力等等。
布達佩斯市政府辦公室（Budapest Metropolitan Government Office）在聲明中表示，《戀愛修課》含有描繪同性戀的內容，被書店歸類為青少年文學、放置在兒童書區，且沒有進行密封包裝，未成年讀者可以直接翻閱。而這違反了《兒童保護法案》的法律規定，因此對書店開罰，以「保護兒童」。
而這並不是里拉書店第1次因為同樣的理由被開罰。2021年時，里拉書店在店內陳列了1本美國兒童讀物，該書的主角有2個父親，里拉書店因此被開罰25萬福林（約新台幣2.3萬元）。
里拉書店並非唯一一個因為違反《兒童保護法案》而被開罰的書店。匈牙利最大的連鎖書店利比立（Libri），在今（2023）年初，因為「不當展示」同性戀書籍，被裁定罰款100萬福林（約新台幣9萬元）。而利比立書店也在本（7）月做出決定，為了符合《兒童保護法案》的規定，未來會將書店內所有與同性戀、多元性別有關的書籍都進行密封包裝，讀者將無法在書店翻閱這些書籍。
《歐洲新聞台》指出，里拉書店遭開罰ㄧ事，使匈牙利7月15日的驕傲遊行變得更加得盛大。儘管熱浪襲擊歐洲大陸，但有3萬5000位民眾，頂著豔陽，在布達佩斯的城市公園（Városliget）參加遊行。而在遊行前1天，有38個駐匈牙利大使館簽署了公開信，呼籲匈牙利政府，尊重並保護LGBTQ群體與個人的權利，並撤銷具有歧視意涵的法律與政策。
反同性戀的《兒童保護法》
2021年時，總理奧班（Viktor Orban）的極右翼政黨，青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟（Fidesz），在國會以157票同意、1票反對，通過了《兒童保護法》。
該法律禁止向未成年人分享任何含有男同性戀、女同性戀、雙性戀，以及跨性別等多元性別的內容，包含電影、電視節目、廣告與文學作品都受到法律規範。根據《兒童保護法》，學校也不得播放、展示LGBTQ相關內容，任何「偏離出生時性別」的內容，都被禁止向未成年人展示。
奧班政府表示此舉是為了保護兒童，並打擊戀童癖。不過性別相關倡議組織則認為，匈牙利政府此舉，將同性戀、多元性別與戀童癖作不當連結，目的是為了打擊其國內的LGBTQ群體。
歐盟執委會提起訴訟
歐盟執委會（European Commission）於2022年7月，向歐盟法院（European Court of Justice）提起訴訟，控告匈牙利反LGBTQ的《兒童保護法》侵犯人權。截至今年4月6日，已經有15個歐盟國家，作為第三方，加入這場訴訟。其中包含比利時、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、奧地利、愛爾蘭、丹麥、馬爾他、西班牙、瑞典、芬蘭、斯洛維尼亞、法國、德國與希臘。
《歐洲新聞台》指出，從參與訴訟法案的國家名單，可以看出LGBTQ權利的保障，在歐盟存在明顯的東西方差異。上述15個參與訴訟的國家，多屬於西歐與北歐國家。而義大利、愛沙尼亞、拉脫維亞與賽普勒斯雖然曾在2021年，簽署1封譴責匈牙利政府的連署，但並沒有出現在參與訴訟的名單上。
歐盟執委會負責監督會員國的法律，與歐盟的法律是否相容，並因此要求匈牙利對《兒童保護法》進行解釋。執委會並不接收布達佩斯當局提出的「保護兒童」的理由，匈牙利也拒絕在法案上讓步，因此執委會在歐盟法院展開了侵權訴訟。「
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），曾在2021年表示，匈牙利的《兒童保護法》是1項恥辱。並指出《兒童保護法》是「基於性取向的歧視，與歐盟所有的基本價值相違背，而我們不會在這些基本原則上妥協。」
新聞來源
- Hungary fines bookstore and pressures others to seal LGBTQ books（Euronews）
- 15 EU countries, including Germany and France, join legal case against Hungary's anti-LGBT law（Euronews）
- Hungary's crackdown on LGBT representation boosted Pride march, organisers say（Euronews）
- Hungary slams hefty fine on bookstore chain over ‘Heartstopper’ graphic novel（NBC News）
- Hungary: Lawmakers pass law barring LGBT content for minors（AP）
延伸閱讀
- 匈牙利立法禁止校園傳播LGBTQ，各國圍剿總理奧班：「不認同歐盟價值可以離開」
- 匈牙利的LGBT權利岌岌可危，同志團體為何將奧班政府與「中國因素」連結？
- 親俄反民主的「歐洲壞男孩」，歐盟醞釀阻止匈牙利出任2024下半年輪值主席國
- 歐洲議會決議匈牙利不再屬於「完全民主政體」，歐盟擬暫停75億歐元融資逼迫改革
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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