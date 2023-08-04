如何對付職場小人？偽親密戰友之「人前手牽手、人後下毒手」的應對策略
我們想讓你知道的是
憑著對她的信任，我不假思索地在老闆面前為她說好話，她的失誤與不足，我也會試著為她轉移老闆的注意力。她的年度簡報做不出來，我熬夜幫她趕工。我將她視為朋友，卻忽略了她同樣也是我的競爭對手。在我們成為了老闆的左右手後，她卻開始對她以前的主管進行批評與挑戰，最終這位主管也暗黯然離開了公司。接著，她把矛頭指向我。
文：夏天不上班
這篇文章的主要目的是讓讀者了解在職場中可能會遇到的隱藏的人際關係問題，了解如何識別和避免職場中的小人，並提供自身經驗及策略以避免這些問題。我們會探討如何識別和應對可能的背叛，以及如何建立穩定和有益的職場關係。
我們都希望自己的職場是友好、合作的環境，但有時候，你可能會遇到一些讓你感到困擾的情況。我將以自身經驗帶你認識並學會如何應對職場中的「小人」。
認識職場小人
職場小人可能是你的同事，甚至是你的上司。他們可能會在你不注意的時候進行一些背後的小動作，如散播謠言，損害你的聲譽，或者在工作中阻礙你的任務讓你受挫。
如何識別「偽親密」戰友
這種人在公眾場合會與你展現出深厚的關係，仿佛是你職場上的至親好友。他們會經常對你大加讚賞、提供你建議，並在你需要援助時總是第一個站出來。而這些表面的行為背後卻隱藏著不為人知的意圖。
對方可能會有以下幾種徵兆：
- 利用與你的親近關係來獲取你的信任和情報
- 暗中破壞你的工作成果
- 向上司或同事散播貶低你的謠言
- 利用你的弱點和秘密對你進行打擊
我的慘痛經歷
我曾經在工作中遇到一位所謂的親密戰友（對方一直以這個角色自居），我們共事了好幾年，不只在職場上是同事，下班後也是好朋友，常常一起打球、吃飯，深度交流彼此的生活，我們之間逐漸建立起深厚的友誼。
當時，我因為表現出色，升遷得很快，而她那時還在非主管的位置上，並且大我十歲，相處上就像一個大姐大，常常聆聽我心中的困憂，我也會跟她分享工作上的困難和挑戰，還有我對工作的各種靈感與想法。在這樣的互動之下，我越來越信任她，相信她是我在職場上的好姐妹。
然而，我卻忽略了一件事情：人心是很複雜的，特別是在職場這樣競爭激烈的環境下，人與人之間的關係往往不像我們想象的那麼單純。
憑著對她的信任，我不假思索地在老闆面前為她說好話，她的失誤與不足，我也會試著為她轉移老闆的注意力。她的年度簡報做不出來，我熬夜幫她趕工。我將她視為朋友，卻忽略了她同樣也是我的競爭對手。在我的助攻下，老闆也開始對她信任有加，她也因此得到了升遷。於是我們就成為了老闆的左右手。
令人意想不到的是，她卻開始對她以前的主管進行批評與挑戰，而老闆在經過她的滲透與操縱之下，也逐漸對那位主管產生疑慮，最後以各種藉口將那位主管調離原職，最終這位主管也暗黯然離開了公司。
接著，她把矛頭指向我。我們在私下吐槽老闆的言語，原本只是朋友間的輕鬆話語，她卻有意無意地將這些話告訴了老闆，破壞了我和老闆的信任關係。我記得有一次，她將我團隊成員在簡報中的小錯字大張旗鼓地揭露出來，晚上寫email給我並CC了若干一級主管，公然質疑我的領導能力。當時的老闆竟然聽從她的建議，隔天早上九點鐘我們在會議室裡對這個微不足道的錯誤討論了一個多小時，除了要我道歉以外還極盡所能的評批我。
面對這樣的職場政治，我忍無可忍，最終選擇離開。儘管我辛辛苦苦打造的高績效部門最終落入她的手中，但我深知她並非憑藉著自身的專業能力爬上這個位置，而是依賴著與老闆的關係。在一些重要人才離職之後，老闆也選擇退休，而這一切發生在我離開不到三個月的時間內。
而老闆退休不到兩個月後，她開始四處物色能接下我團隊的人選，因為在她的管理下，加上缺乏老闆的監督，她終於展現出了自己的「實力」，我原先的部門業績一落千丈。為了趕快找出一個替罪羊來保住她在公司的位子，她又開始物色下一個「親密戰友」…。
這樣的情況令人沮喪，但我不後悔我的選擇。我離開是為了避免再次受到傷害和利用。我不願意在這樣的職場環境中繼續工作，也不願意再與這樣的「親密戰友」打交道。我認為只有遠離這樣的負能量，我才能找到一個更有潛力和成長的職業道路。
事後，我也開始重新審視自己的行為，反思是否我過度的信任讓她有了可乘之機。我認識到我不應該在沒有審慎思考的情況下，就輕易地在老闆面前為她說好話，同時也不應該替她擋下所有的失誤與責任。我太過於將她當作朋友，卻忘了在職場上，每個人都可能是競爭的對手。現在回顧，其實她的一些小動作，甚至她的一些言談，都預示著最終的結果。只是當時的我，過於信任她，並未察覺到這一點。
這段經歷讓我更加堅信，在職場上，專業能力和道德操守至關重要。升遷和成功應該是憑藉著實力和努力獲得的，而不是透過利用他人或建立親密關係取得的。
避免職場背叛的策略
我只能以我自身經驗提供以下一些實用的策略：
- 區分工作與個人關係的重要性
在職場上，我們必須明確認識到工作和私人生活是兩個不同的領域，並需要用不同的方式來處理。我們不能將私人生活中的友好關係直接應用於工作場合。即使在私下與同事之間建立了深厚的友誼，我們仍應該保持警覺，因為在職場上，每個人都可能成為競爭對手。
- 設立健康的邊界
為了保護自己，我們需要在工作中設定清晰的邊界。這意味著我們在與同事交流時，要避免過多地談論私人生活的事情，以免他們利用這些信息來對我們不利的操作。同時，我們應該以專業和公正的態度對待每一位同事，避免在工作中偏袒任何人。
- 保持清醒和警覺
我們必須時刻保持警覺，細心觀察同事們的行為和言辭。如果我們發現任何操縱或背叛的跡象，就應立即採取行動，保護自己的權益。在職場上，不可盲目相信他人，要保持冷靜的頭腦和敏銳的觀察力。
- 提升專業能力
我們的專業能力和技術是我們最堅強的防護。只有當我們具備足夠的技能和知識，能夠獨立地在職場上工作時，才能避免被他人利用。持續學習和提升自己的能力，讓自己成為職場中不可或缺的人才。
- 維持直覺
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