彰顯美韓同盟、美國核潛艦時隔42年首次停靠韓國，為何專家指潛艦入港恐「削弱軍事價值」？
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美國白宮印太事務協調官康貝爾今（18）日證實，時隔40餘年，一艘美國核動力潛艦於韓國釜山靠港，不過《CNN》引述分析人士，指核潛艦出現在韓國港口純粹是「象徵性」的行動，實際上反而會降低該潛艦的軍事價值。
為應對來自北韓的核威脅，美國與韓國今（18）日在首爾召開第一次核磋商小組（NCG）會議，而美國核彈道飛彈潛艦（SSBN）也於今日現蹤韓國，這是1980年代以來，美國第一次有核動力潛艦拜訪韓國，作為美國對《華盛頓宣言》內容的落實。
韓國總統尹錫悅今年4月訪美，與美國總統拜登（Joe Biden）共同簽署加強核防護的《華盛頓宣言》（Washington Declaration），美國同意定期向韓國部署美國核潛艦，並讓韓國參與其核規劃；作為回報，韓國同意不發展核武器計劃。
美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今日證實，一艘美國核動力潛艦於釜山靠港，這是數十年以來，第一次有美國核潛艦到訪韓國。康貝爾表示，核潛艦來到韓國正體現了美國對韓國國防的承諾。
韓國國防部隨後也證實了這艘潛艇抵達韓國，並指出為俄亥俄級核潛艦「肯塔基號」（SSBN-737）。SSBN是美軍彈道導彈核潛艇，可搭載潛射彈道飛彈（SLBM）執行戰略任務。
根據《韓聯社》，上一次美國有這樣級別的核潛艇停靠韓國是1981年3月，美國核動力潛艇「羅伯．李號」（SSBN-601）入韓停靠。
美國核潛艦駛入韓國，可能給北韓攻擊的機會？
美軍核潛艦在核諮小組會議當天停靠釜山，體現出美國決心為朝鮮半島的和平穩定做出貢獻，不過《CNN》引述分析人士，指「肯塔基號」出現在韓國港口純粹是「象徵性」的行動，實際上反而會降低該潛艦的軍事價值。
俄亥俄級核潛艦最多可搭載20枚「三叉戟2型」（Trident II）彈道飛彈，該款飛彈攻擊距離達到7400公里，意味著它們能夠從太平洋、印度洋或是北冰洋的海域對北韓進行攻擊。美國研究中心（United States Studies Centre）研究員赫辛格（Blake Herzinger）今年4月曾表示，在軍事層面而言，該級艦並不需駛近朝鮮半島，就能執行打擊任務。
美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）表示，從戰術上來看，美韓正在削弱該潛艦「最強大的特質」，因為核威懾的關鍵之一就是「不確定性」。
報導引述美國海軍中校波斯特（Daniel Post）今年1月撰文，指出核威懾之所以成立，是儘管對手知道擁核國存在這樣的武器和其規模，但無法確切掌握其打擊能力範圍、位置、或者何時可能被啟動。如果該潛艦潛伏在距北韓數千英里的海面下，平壤仍處於攻擊範圍內，但北韓幾乎不可能發現。
不過核潛艦抵達韓國港口無疑的將更加引人注目，這給北韓帶來了優勢，舒斯特指出，「如果金正恩想要發動突然襲擊，我們已經向他提供了潛艦的位置和到達時間。」
《路透社》也指出，美國彈道飛彈核潛艇通常隱身以維持生存，保留在戰爭期間發射導彈的能力，很少公開停留在外國港口。
尹錫悅：美韓核磋商小組將成為嚇阻北韓「新起點」
美韓核咨商小組今日在首爾龍山總統府舉行會議，會後發表聯合聲明，同意將透過核磋商小組共同協商決定威懾事宜並共同採取行動。
共同主持會議的韓國首席副國家安全顧問金泰孝表示，會議是為確保韓國「沒有發展自身核武器的必要」，美國承諾將在北韓對韓國進行核攻擊時立刻採取壓倒性、決定性應對措施，雙方並同意促進資訊共享，包括建立安全通訊網路。
韓國總統尹錫悅表示，核磋商小組將建立強力且有效威懾北韓的「新起點」。
美國承諾向韓國部署更多戰略資產，如航空母艦、潛艇和遠程轟炸機，以威懾北韓；北韓已開發出威力日益強大的導彈，可以打擊遠至美國的目標。北韓上週才試射一枚新型洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），據稱該枚飛彈最高高度達6648公里，飛行了1001公里後落入東海。
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核稿編輯：楊士範
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。