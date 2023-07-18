彰顯美韓同盟、美國核潛艦時隔42年首次停靠韓國，為何專家指潛艦入港恐「削弱軍事價值」？

為應對來自北韓的核威脅，美國與韓國今（18）日在首爾召開第一次核磋商小組（NCG）會議，而美國核彈道飛彈潛艦（SSBN）也於今日現蹤韓國，這是1980年代以來，美國第一次有核動力潛艦拜訪韓國，作為美國對《華盛頓宣言》內容的落實。

韓國總統尹錫悅今年4月訪美，與美國總統拜登（Joe Biden）共同簽署加強核防護的《華盛頓宣言》（Washington Declaration），美國同意定期向韓國部署美國核潛艦，並讓韓國參與其核規劃；作為回報，韓國同意不發展核武器計劃。

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今日證實，一艘美國核動力潛艦於釜山靠港，這是數十年以來，第一次有美國核潛艦到訪韓國。康貝爾表示，核潛艦來到韓國正 體現了美國對韓國國防的承諾。

Nuclear-armed US submarine makes first port call in South Korea in decades in an effort to deter rising threats from the North https://t.co/HKp8WZ8oLx — CNN (@CNN) July 18, 2023

韓國國防部 隨後也證實了這艘潛艇抵達韓國，並指出為俄亥俄級核潛艦「 肯塔基號」（SSBN-737）。SSBN是美軍彈道導彈核潛艇，可搭載潛射彈道飛彈（SLBM）執行戰略任務。

根據《韓聯社》，上一次美國有這樣級別的核潛艇停靠韓國是1981年3月，美國核動力潛艇「羅伯．李號」（SSBN-601）入韓停靠。

Photo Credit: GettyImages 美國核動力潛艇「羅伯．李號」（SSBN-601）資料照片。

美國核潛艦駛入韓國，可能給北韓攻擊的機會？

美軍核潛艦在核諮小組會議當天停靠釜山，體現出美國決心為朝鮮半島的和平穩定做出貢獻，不過《CNN》引述分析人士，指 「 肯塔基號」出現在韓國港口純粹是「象徵性」的行動，實際上反而會降低該潛艦的軍事價值。

俄亥俄級核潛艦 最多可搭載20枚「三叉戟2型」（Trident II）彈道飛彈，該款飛彈攻擊距離達到7400公里， 意味著它們能夠從 太平洋、印度洋或是北冰洋的海域對北韓進行攻擊。美國研究中心（United States Studies Centre）研究員赫辛格（Blake Herzinger）今年4月曾表示，在軍事層面而言，該級艦並不需駛近朝鮮半島，就能執行打擊任務。

美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）表示，從戰術上來看，美韓正在削弱該潛艦「最強大的特質」，因為核威懾的關鍵之一就是「不確定性」。

報導引述美國海軍中校波斯特（Daniel Post）今年1月撰文，指出核威懾之所以成立，是儘管對手知道擁核國存在這樣的武器和其規模，但無法確切掌握其打擊能力範圍、位置、或者何時可能被啟動。如果該潛艦潛伏在距北韓數千英里的海面下，平壤仍處於 攻擊範圍內，但北韓幾乎不可能發現。

不過核潛艦抵達韓國港口無疑的將更加引人注目，這給北韓帶來了優勢， 舒斯特指出， 「 如果金正恩想要發動突然襲擊，我們已經向他提供了潛艦的位置和到達時間。」

《路透社》也指出，美國彈道飛彈核潛艇通常隱身以維持生存，保留在戰爭期間發射導彈的能力， 很少公開停留在外國港口。

尹錫悅：美韓核磋商小組將成為嚇阻北韓「新起點」

美韓核咨商小組今日在首爾龍山總統府舉行會議，會後發表聯合聲明，同意將透過核磋商小組共同協商決定威懾事宜並共同採取行動。

共同主持會議的韓國首席副國家安全顧問金泰孝表示，會議是為確保韓國「沒有發展自身核武器的必要」，美國承諾將在北韓對韓國進行核攻擊時立刻採取壓倒性、決定性應對措施，雙方並同意促進資訊共享，包括建立安全通訊網路。

韓國總統尹錫悅表示， 核磋商小組 將建立強力且有效威懾北韓的「新起點」。

美國承諾向韓國部署更多戰略資產，如航空母艦、潛艇和遠程轟炸機，以威懾北韓；北韓已開發出威力日益強大的導彈，可以打擊遠至美國的目標。北韓上週才試射一枚新型洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），據稱該枚飛彈最高高度達6648公里，飛行了1001公里後落入東海。

North Korea tested its latest Hwasong-18 intercontinental ballistic missile on Wednesday, its state media reported, saying the weapon is the core of its nuclear strike force and a warning to the United States and other adversaries https://t.co/UEuswMnAiR — Reuters (@Reuters) July 13, 2023

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範