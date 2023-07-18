超微CEO蘇姿丰旋風來台，帶動AI概念股、電子五哥股價齊揚

繼圖形處理器龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之後，其勁敵超微（AMD）執行長蘇姿丰也接續來台，外界預料將再掀起一陣人工智慧（AI）風潮。而AI概念股受到市場投資人青睞，台廠的電子五哥等股價接連上揚，資金外溢到相關零組件、品牌大廠亦接續走高。

蘇姿丰旋風抵台

超微半導體執行長蘇姿丰來台灣一共5日，行程中除了在南港總部大樓以外，也將出席超微創新日，也預計與和碩（PEGATRON）董事長童子賢、台積電（TSMC）總裁魏哲家等人會面，並同時安排和廣達、微星和技嘉等大廠進行會談，最後在陽明交大接受榮譽博士受獎。

超微成立於1969年，目前是美國一間專注於微處理器及相關技術設計的跨國公司，發展中最大的變化之一是2009年超微分拆將自家晶圓廠的代工業務，成為現今的格羅方德（GlobalFoundries ），轉型為無廠半導體公司，僅負責硬體積體電路設計及產品銷售業務。

超微產品面向廣泛，包含處理器、顯示卡、各類電子加速器，還有軟體及相關應用程式，應用上在伺服器、商用系統、個人電腦和乙太網路都有著墨，目前被視為人工智慧產業的代表企業之一，和輝達並稱GPU雙雄。

超微表示，透過三個關鍵領域：產品、架構和開放生態系，將持續推動AI產業進化。

超微說明，目前它們的技術已經可以驅動幾部全球最快的超級電腦，包含：EuroHPC的LUMI超級電腦和橡樹嶺國家實驗室的Frontier系統（第一個突破百億億次級運算屏障的系統），即便是最複雜的生成式AI模型，超微的百億億次級運算技術，適合提供所需的處理能力。

超微於2020年開始進入快速成長期，市值一翻再翻至今已達到1905.4億美元。如今受到蘇姿丰來台帶動，許多台廠是否達到更多訂單或者公布其他業者合作，引起市場關注，而許多投資人開始押寶，推升相關概念股飆升。

7月16日，超微資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara宣布，AMD為全球最高效能與能源效率的數款雲端挹注效能，開發更多產品。

Dan McNamara強調，超微雲端業務與Google Cloud以及SAP攜手合作，促成SAP選用搭載AMD EPYC處理器以執行Business Suite企業軟體工作，滿足資料中心現代化與精簡IT支出的需求，加速實現企業的價值。

蘇姿丰帶動相關AI概念股上揚

台灣業者電子五哥受到蘇姿丰來台帶動，廣達、仁寶、緯創、英業達以及和碩股價連續走高，尤其是緯創股價上揚4倍，市值從不到2000億元，突破4000億元大關，擠進台股市值前20強，由於近日走勢波動太大，遭到證交所於7月14至27日限制分盤交易。

此外，相關零組件、半導體材料也跟著水漲船高，例如在全球矽晶圓中美晶、電子科技硬體技嘉、雲服務和雲計算公司神達都受到市場青睞。

至於品牌大廠如宏碁，近日則宣布與超為合作推出全新電競顯卡 Predator BiFrost Radeon RX7600 8G 與 RX7600 8G OC，就是採用AMD RDNA 3架構、整合型AI功能加強運算效率，今日股價再創新高，早盤以37.5元開出，一度漲停41.25元，股價改寫11年新高。

不過，在市場一片熱絡之際，生成式AI新創公司Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）日前示警指出，AI潛藏1兆美元的投資商機，但也可能形成史上最大泡沫。

他強調，AI企業若使用AI不當，將會遭受市場懲罰，就像是谷歌（Google）AI聊天機器人Bard為例，先前在發表時給出錯誤資訊，致使Google市值短短一天內下挫近千億美元。而投資人在選擇投入大把鈔票進入股市時，應審慎評估其中風險。

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核稿編輯：翁世航