超微CEO蘇姿丰旋風來台，帶動AI概念股、電子五哥股價齊揚
我們想讓你知道的是
超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰來台灣一共5日，行程中除了在南港總部大樓以外，也將出席超微創新日，也預計與和碩（PEGATRON）董事長童子賢、台積電（TSMC）總裁魏哲家等人會面，並同時安排和廣達、微星和技嘉等大廠進行會談
繼圖形處理器龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之後，其勁敵超微（AMD）執行長蘇姿丰也接續來台，外界預料將再掀起一陣人工智慧（AI）風潮。而AI概念股受到市場投資人青睞，台廠的電子五哥等股價接連上揚，資金外溢到相關零組件、品牌大廠亦接續走高。
蘇姿丰旋風抵台
超微半導體執行長蘇姿丰來台灣一共5日，行程中除了在南港總部大樓以外，也將出席超微創新日，也預計與和碩（PEGATRON）董事長童子賢、台積電（TSMC）總裁魏哲家等人會面，並同時安排和廣達、微星和技嘉等大廠進行會談，最後在陽明交大接受榮譽博士受獎。
超微成立於1969年，目前是美國一間專注於微處理器及相關技術設計的跨國公司，發展中最大的變化之一是2009年超微分拆將自家晶圓廠的代工業務，成為現今的格羅方德（GlobalFoundries ），轉型為無廠半導體公司，僅負責硬體積體電路設計及產品銷售業務。
超微產品面向廣泛，包含處理器、顯示卡、各類電子加速器，還有軟體及相關應用程式，應用上在伺服器、商用系統、個人電腦和乙太網路都有著墨，目前被視為人工智慧產業的代表企業之一，和輝達並稱GPU雙雄。
超微表示，透過三個關鍵領域：產品、架構和開放生態系，將持續推動AI產業進化。
超微說明，目前它們的技術已經可以驅動幾部全球最快的超級電腦，包含：EuroHPC的LUMI超級電腦和橡樹嶺國家實驗室的Frontier系統（第一個突破百億億次級運算屏障的系統），即便是最複雜的生成式AI模型，超微的百億億次級運算技術，適合提供所需的處理能力。
超微於2020年開始進入快速成長期，市值一翻再翻至今已達到1905.4億美元。如今受到蘇姿丰來台帶動，許多台廠是否達到更多訂單或者公布其他業者合作，引起市場關注，而許多投資人開始押寶，推升相關概念股飆升。
7月16日，超微資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara宣布，AMD為全球最高效能與能源效率的數款雲端挹注效能，開發更多產品。
Dan McNamara強調，超微雲端業務與Google Cloud以及SAP攜手合作，促成SAP選用搭載AMD EPYC處理器以執行Business Suite企業軟體工作，滿足資料中心現代化與精簡IT支出的需求，加速實現企業的價值。
蘇姿丰帶動相關AI概念股上揚
台灣業者電子五哥受到蘇姿丰來台帶動，廣達、仁寶、緯創、英業達以及和碩股價連續走高，尤其是緯創股價上揚4倍，市值從不到2000億元，突破4000億元大關，擠進台股市值前20強，由於近日走勢波動太大，遭到證交所於7月14至27日限制分盤交易。
此外，相關零組件、半導體材料也跟著水漲船高，例如在全球矽晶圓中美晶、電子科技硬體技嘉、雲服務和雲計算公司神達都受到市場青睞。
至於品牌大廠如宏碁，近日則宣布與超為合作推出全新電競顯卡 Predator BiFrost Radeon RX7600 8G 與 RX7600 8G OC，就是採用AMD RDNA 3架構、整合型AI功能加強運算效率，今日股價再創新高，早盤以37.5元開出，一度漲停41.25元，股價改寫11年新高。
不過，在市場一片熱絡之際，生成式AI新創公司Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）日前示警指出，AI潛藏1兆美元的投資商機，但也可能形成史上最大泡沫。
他強調，AI企業若使用AI不當，將會遭受市場懲罰，就像是谷歌（Google）AI聊天機器人Bard為例，先前在發表時給出錯誤資訊，致使Google市值短短一天內下挫近千億美元。而投資人在選擇投入大把鈔票進入股市時，應審慎評估其中風險。
延伸閱讀
- 美國禁超微、輝達的GPU銷中，嚴重打擊中國AI發展，拖累台廠供應鏈股價重挫
- 輝達受限拜登禁令難進中國市場，超微趁勢推新AI晶片，號稱算力優於旗艦級H100 4天前
- CPU「通才型」處理器難敵大量瑣碎工作，GPU成AI晶片代名詞 1月前
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮