熱浪野火肆虐北半球，加州死亡谷飆53度、韓國洪災釀40死，世界各國如何應對極端高溫？
我們想讓你知道的是
根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構的數據，全球上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，而7月似乎正蓄勢待發，準備突破過往紀錄。去年夏天，歐洲可能有多達6萬1000人在熱浪中喪生，相同的慘劇今年恐怕還會再次上演。
（中央社）隨著全球氣溫屢創紀錄、飆至驚人高點，亞洲、歐洲和美國大部分地區都籠罩在極端高溫下，熱浪和野火肆虐北半球大片地區，而美國領導人此時正尋求與中國重啟氣候外交。
衛生當局已在北美、歐洲和亞洲拉響警報，提醒民眾補充水分並避開烈日，同時喚起各界對全球暖化影響的關注。
【亞洲】
中國
中國西北部地區氣溫在7月中旬創下新高，新疆偏遠的三堡鄉氣溫達到攝氏52.2度，刷新6年前創下的攝氏50.6度紀錄。
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）昨天在北京與中國氣候變化事務特使解振華會面。解振華表示，中美氣候特使可在改善中美關係發揮作用，凱瑞則敦促中國與美國一起減少甲烷排放及燃煤發電。
凱瑞指出，希望未來3天雙方可以開始採取一些重大步驟，向全世界展示中美有嚴肅的目的，處理人類自行產生且要面對的共同風險、威脅及挑戰。
日本
日本氣象廳對全國47個都道府縣中的32個發布「中暑警戒警報」，主要集中在中部和西南部地區。
據媒體報導，至少有60人因中暑接受治療，其中51人被送往東京醫院。
韓國
除了高溫，亞洲部分地區也遭受暴雨襲擊。
韓國連日豪雨成災，引發大範圍洪災與山崩，死亡人數攀升到至少40人，氣象單位預測這種天氣狀況將持續到明天。韓國總統尹錫悅矢言將「徹底改革」韓國因應氣候變遷帶來極端氣候的應變措施。
【北美】
美國
美國西部和南部遭逢破紀錄高溫，東北部飽受引發洪災的豪雨所苦，中西部則被野火產生的濃煙環繞。
在習慣高溫的美國西部和南部各州，當局對超過8000萬居民發出警告，「廣泛而令人難耐」的熱浪正肆虐這個地區。
加州的死亡谷（Death Valley）通常是地球上最炎熱的地點之一，昨天下午出現接近創紀錄的攝氏53度。
亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）打破連續18天氣溫高於攝氏43度的紀錄，今天下午早些時候氣溫飆至攝氏45度。
美國國家氣象局（National Weather Service）預估，至少到23日都會出現類似高溫，同時警告夜間低溫仍處於危險高點，達攝氏32度以上。
在南加州，洛杉磯以東的農村地區過去幾天發生多起野火。
當局表示，火勢最大的「兔子山火」（Rabbit Fire）已燒毀近3200公頃土地，截至今天上午有35%的火場面積已受到控制。
在近1/4美國人口接獲極端高溫警告之際，佛蒙特州和賓州部分地區大雨成災，週末的暴洪導致5人死亡，多部車輛則遭大水沖走。
加拿大
加拿大當局表示，加國今天發生882起野火，其中579起被視為失控狀態。
野火產生的濃煙再次籠罩美國，美國東北部大部分地區的空氣質量拉警報。
【歐洲】
法國
法國公共衛生機構表示，目前的炎熱天氣可能導致「許多」人住院或死亡，自2015年來，幾乎每年夏天都會經歷熱浪。世界氣象組織（World Meteorological Organization）說，極端高溫和降雨預計將持續到8月。
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）推文說：「在全球許多地區，今天料將是有紀錄以來最熱的一天。」
「氣候危機不是警告。它正在發生。我敦促全球領導人立即採取行動。」
義大利
義大利首都羅馬今天氣溫達到接近破紀錄的攝氏39度，前來度假的美國遊客皮維（Colman Peavy）與妻子在一家咖啡館喝著卡布奇諾，他說自己簡直不敢相信這裡天氣如此炎熱。
30歲的皮維說：「我們從德州來到這裡，那邊真的很熱，我們原本以為能來這裡避暑，沒想到這裡更熱。」
當局警告民眾，要為「今夏季最猛烈的熱浪，也是有史以來最強烈的熱浪之一」做好準備，並對羅馬、波隆那（Bologna）和佛羅倫斯（Florence）等16座城市發布炎熱天氣紅色警報。
希臘
在強風助長下，希臘首都雅典附近的熱門濱海小鎮路特拉奇（Loutraki）發生森林大火，迫使正在當地參加夏令營的1200名兒童緊急撤離。
緊急應變單位仍在庫瓦拉斯（Kouvaras）以及雅典附近的拉格尼西（Lagonissi）、阿納維索斯（Anavyssos）和薩羅尼達（Saronida）等度假勝地與野火搏鬥。希臘國營電視台ERT畫面顯示，大火在這個地區燒毀數幢民宅。
西班牙
西班牙南部小鎮比利亞羅夫萊多（Villarrobledo）氣溫高達攝氏47度。
西班牙部分地區氣溫可能達到攝氏44度。加納利群島（Canary Islands）拉帕馬島（La Palma）的森林大火迫使4000人撤離，所幸隨著氣溫下降，火勢目前已獲控制。
賽普勒斯
賽普勒斯衛生官員說，15日高溫飆破攝氏45度後，氣溫料將維持在攝氏40度以上直至20日，一名90歲老翁因中暑喪命，另外還有3名長者住院治療。
聯合國世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「極端天氣正在對人類健康、生態系統、經濟、農業、能源和供水產生重大影響，凸顯儘快、儘可能深入地減少溫室氣體排放的迫切性日益加劇。」
根據歐洲聯盟（EU）氣候監測機構的數據，全球上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，而7月似乎正蓄勢待發，準備突破過往紀錄。
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