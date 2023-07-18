登革熱本土病例累計425例創近10年同期最高，醫師：無症狀感染者多形成防疫盲點

（中央社）衛福部疾管署今（18）日表示，上週新增127例登革熱本土病例，今年本土病例累計已有425例，是近10年同期最高，且目前病例通報趨勢仍在上升；病例中大於60歲者占44%，較歷年高。

疾管署今日表示，國內7月11日至17日新增127例登革熱本土病例，個案居住地為台南市95例、雲林縣23例、高雄市7例及台中市2例；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中75例男性、52例女性，發病日介於6月21日至7月17日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳今日在疫報記者會表示，登革熱本土疫情升溫，今年本土病例累計已達425例，是近10年同期最高；今年大於60歲病患占比達44%，較歷年高，重症病例累計6例；且社區有第1和第2型病毒，須注意警示徵象及出血徵兆。

各區疫情方面，李佳琳說，台南市以仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，此外北區公園里及周邊里別與歸仁區也出現群聚疫情，新增個案多與群聚區有關聯，但分布里別向外擴，且有感染源待釐清個案出現，顯示台南疫情持續發生中，且有外擴現象。

雲林縣部分，李佳琳說，上週新增古坑鄉19例、斗六市3例及台西鄉1例，其中台西鄉是新增地區；病例均與古坑鄉荷苞村與水碓村周邊疫情群聚區有關。台中市則新增2起病例，其中1例有雲林地區活動史，另1例與台南市有關。

高雄市部分，李佳琳表示，鳳山區新增職場群聚疫情，檢出為第2型病毒；阿蓮區也新增群聚疫情，雖多數個案具有台南市活動史，仍不排除當地感染風險。

疾管署表示，今年各國登革熱疫情都比近3、4年同期更高。近期南高屏及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，須持續加強孳生源清除；為盡速控制疫情，降低病媒蚊密度，衛生單位持續在疫情發生地區進行孳生源查核清除和化學防治工作，呼籲民眾配合。

醫師提醒：長者是重症危險族群，但症狀不典型

（中央社）南部登革熱疫情未歇，今年國內累計425例本土個案，創近10年同期新高，其中60歲以上者占44%，醫師提醒，長者是登革熱重症危險族群，但症狀不典型，注意嗜睡、噁心、胸口不適等徵兆。

傳染病防治醫療網南區指揮官、成大醫院副院長柯文謙今日在疾管署例行疫報介紹感染登革熱病程注意事項。他說，其實登革熱無症狀感染者多達75%，國際資料顯示，每出現1個有症狀的病人，背後約有3到4名無症狀個案，形成防疫盲點，造成防治上非常大的困擾。

至於25%有症狀感染者，柯文謙說，一般而言，個案在被病蚊叮咬後，大約會經歷4至7天潛伏期，才會進入大約1至10天的高燒、畏寒、骨頭痛、肌肉痠痛等症狀的發燒期，部分病人還會有腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、厭食，大約3、4天開始會有皮膚疹，這期間臨床醫師較容易判斷是登革熱。

柯文謙說明，個案經過發燒期後，還不能掉以輕心，因為此時會進入另一個危險期，一般病人危險期僅1到2天，但長者或免疫功能不好的民眾，可能出現休克、出血或器官損傷等狀況，病程一拖延就超過1週，甚至須收治加護病房，才能脫離危險，進入恢復期。

柯文謙表示，15%至20%有症狀感染者屬於輕中度登革熱，重症風險約5%。重症高風險族群包含糖尿病患、腎衰竭、BMI偏高肥胖者、孕婦、嬰兒及老人等，尤其長輩多數是非典型症狀，幾乎很少發燒，較常出現倦怠、胸口不舒服、噁心想吐等類似感冒症狀，真的非常不舒服、就醫時已重症。

柯文謙提醒，近期臨床醫師若發現疑似個案，除進行流感、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩，最好也同步做登革熱NS1篩檢。

至於外界關心的登革熱疫苗發展，柯文謙說，因重複感染登革熱，抗體會有增強現象，這是目前登革熱重症假說，也因此影響疫苗研發，若一次施打多種抗原、誘發多種抗體，後續再感染時反而可能讓臨床症狀更加嚴重，有重症疑慮。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範