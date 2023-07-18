2023/07/18,
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新加坡政壇醜聞連環爆，國會議長與議員婚外情曝光而宣布退出政壇

新加坡政壇醜聞連環爆，國會議長與議員婚外情曝光而宣布退出政壇
新加坡國會大廈。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於人民行動黨政治人物近來接連發生爭議事件，因此新加坡政治局勢受外界的關注，如上週交通部長易華仁傳出涉貪醜聞，已被李顯龍要求休假直至調查完成，昨天（17日）李顯龍宣布，國會議長陳川仁因與同黨議員發生婚外情而雙雙離職。

新加坡總理李顯龍在7月17日給國內政壇拋出了震撼彈，宣布國會議長陳川仁和同黨的國會議員鍾麗慧因發生婚外情，將辭職並退出人民行動黨。無獨有偶，同一天在野的工人黨國會議員貝理安，遭爆料和黨員佘雪玲發生婚外情。

聯合早報》報導，身兼人民行動黨秘書長的總理李顯龍，17號下午在總統府召開記者會時表示，很遺憾陳川仁在這種情況下離開政壇，但他必須為個人的行為操守向國會、人民行動黨、選民和家人負責。

李顯龍承認早在2020年全國大選後不久，便得知陳川仁和鍾麗慧婚外情的事情，而今年2月曾勸兩人應結束關係，但最近仍得知這不當關係仍未結束。此外，今年2月陳川仁向李顯龍表示承認做錯事，並提出了辭職，李顯龍也接受陳川仁的辭呈，但李顯龍告訴陳川仁仍需要確保景萬岸—菜市分區（陳所負責分區）和淡濱尼東區（鍾的選區）的居民繼續獲得照顧。

陳川仁在上週才被爆出今年4月在國會開會期間因麥克風未關，低語批評在野黨工人黨國會議員林志蔚為「他媽的民粹主義者」的爭議事件。陳川仁在辭職前是新加坡國會議長，以及馬林百列集選區議員，而鍾麗慧是淡濱尼集選區議員，他們的辭職與退黨意味著議席會懸空，而下一屆新加坡國會大選最遲會在2025年11月舉行。《聯合早報》報導，李顯龍表示沒有計劃提早舉行大選，而且本屆國會將在8月1日復會，屆時會選出替代陳川仁的新國會議長。

至於同樣在17日傳出的新加坡工人黨議員婚外情事件，當事人是阿裕尼集選區議員貝理安（Leon Perera，53歲），以及工人黨青年團主席佘雪玲（36歲），兩人各有兩個孩子，工人黨表示仍在調查這事件。

8視界新聞網》的獨家報導指出，據傳工人黨領導層早在2021年初，甚至更早就已知道貝理安和佘雪玲有婚外情關係，直至最近網路上流傳一支15秒的影片顯示兩人在約會用餐，婚外情事件才被曝光。工人黨發布的聲明指出，該黨會在調查結束後進行評論，但強調所有黨員應該為自身的行為負責。

由於人民行動黨政治人物近來接連發生爭議事件，因此新加坡政局政治局勢受到外界的關注，最近捲入貪腐爭議的政治人物，包括新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、內政部長尚穆根（K Shanmugam）因向政府租用黑白洋房（殖民時期留下的歐式洋房），因此被質疑尋找租屋過程中有濫權的行為，但最終貪污調查局的調查認為兩人並無不法行為。而另一起事件，則是不久前的7月12日，新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）傳出涉貪醜聞，已被李顯龍要求休假直至調查完成。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴《關鍵評論網》，由於新加坡向來奉行舉賢的精神，而執政的人民行動黨也向來強調對黨員、議員的私生活要求很高，因此陳川仁和鍾麗慧的婚外情事件會被黨紀處分；儘管婚外情並非刑事罪，但按照黨紀，失去黨籍意味必須辭去議員席位。

今年9月是新加坡總統大選，對於李顯龍是否要釋出任何政治訊息，莊嘉穎表示仍有待觀察，目前各界對這事件的細節所知並不多，也意味著新加坡政治的透明度仍有待加強。莊嘉穎說明道，根據李顯龍的說法，他早在2020年已知道陳川仁婚外情的事情，但為何還會讓陳川仁選國會議長，以及今年2月提出辭呈，卻到了7月才宣布離職的消息，人民行動黨仍有許多地方是仍未對外說明清楚的。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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