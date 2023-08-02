【展覽】《迪士尼動畫展》：一筆一畫打造百年夢幻王國，訴說了哪些故事？
我們想讓你知道的是
迪士尼動畫一百年了，從當年的小工作室，到動畫王國，再到如今的影視娛樂帝國，但他們在不斷伸出不同觸角，產製多元題材作品的同時，也沒忘了那些深植人們記憶的經典動畫作品。近期開展的展覽《迪士尼動畫展》有什麼有趣好玩的？此篇文章一次介紹。
文：藍蒼
在我看來，我們還有很多故事要說。——華特‧迪士尼（Walt Disney）
在你的童年裡，陪伴著你成長的動畫是什麼呢？或許是宮崎駿與吉卜力工作室的作品，也或許是皮克斯、夢工廠等動畫公司，而提到美國動畫，佔有一席之地的迪士尼，必然也都在許多人童年的動畫清單上，而且佔了極大的比例吧？
還記得小時候，我最先接觸的動畫就是我父親買來、一捲捲錄影帶的迪士尼動畫——《白雪公主》、《睡美人》、《小美人魚》、《小鹿斑比》、《獅子王》、《風中奇緣》等等。
迪士尼不只開啟了我看動畫的大門，更是我認識童話的第一個媒介，它陪伴了我幼年的時光，就是到了二十多年後的現在，我仍然對它有一份特殊的情感，依然念念不忘。
一群充滿熱忱與夢想的人和一隻老鼠 建構起百年的動畫王國
成立於1923年的迪士尼動畫工作室，到了今年正滿一百歲。全世界知名的米老鼠——米奇則誕生於1928年，迪士尼製作的、以米奇為主角的全球第一部有聲動畫，片長7分多鐘的《威利汽船》也在同年11月播映，自此米奇便成為家喻戶曉的動畫明星。
展覽現場不只展出多幅動畫手稿，也播映完整的《威利汽船》動畫，設置自動化手繪動畫模擬裝置，讓民眾可以透過膠捲一般的小窗格，看著人物在高速移動的情況下，活動起來的模樣，感受最原始的動畫製作方式。精美的手稿讓人近距離感受動畫師繪製時的筆觸與細心，即使已經度過了許多歲月，但仍舊能夠從紙張上的圖案感覺到那份精心製作的溫度。
米奇走紅後，米妮、唐老鴨、高飛、布魯托等角色也陸續在動畫中登場，陪伴許多孩子度過他們的童年。但迪士尼並不止步於此，開始嘗試當時還無人嘗試的動畫長片製作，在那個動畫短片不超過10分鐘的時代，製作一部動畫長片簡直是一個狂想，投注其中的心力、資源、人力更是多之又多。
但若是停止嘗試、安於現狀，或許迪士尼動畫便不會是如今的經典之最。
魔鏡啊魔鏡 不只找到白雪公主，也照出未來的動畫之路
1937年，花了三年製作、改編自格林童話的迪士尼第一部經典動畫長片《白雪公主》發行，引起廣大迴響，並開啟了迪士尼接下來製作動畫長片的計畫。
展場內除了展版上大幅輸出製作前期的形象繪圖外，也設置了魔鏡場景，並循環播放「魔鏡啊魔鏡，誰是世界上最美麗的女人」？的經典片段，讓許多民眾駐足錄影拍照，紀念下這與童年再度相遇的時刻。
迪士尼動畫展將這百年的歲月切分成不同時期，每一個時期都挑出多部經典動畫，而那些作品都陪伴許多迪士尼粉絲度過一段美好的童年時光，像是《小飛象》、《小鹿斑比》、《仙履奇緣》、《睡美人》、《101忠狗》等，看著眼前這些耳熟能詳的動畫與其中角色，彷彿與許久未見的老朋友再度相約一般，那些熟悉的故事、一起度過的時光，都在展場裡重新回到了腦海。
展場內將每一部展出的動畫區塊切分得清楚，都根據每一部動畫的調性，給予合適的色彩搭配，展出的展品多是分鏡圖與動畫的手稿——有角色的，也有場景的，現場也有模型展示他們最初如何製作與拍攝動畫，那每一幕的畫面都得來不易，都是工作人員們的心血結晶。
然而當迪士尼兄弟相繼過世後，迪士尼動畫工作室也面臨了內部人員異動以及後續推出的作品失利等種種困境，而沉寂了一段不短的時日。
從海洋迎來曙光 小美人魚激起復興的浪花
1989年年底，改編自安徒生童話、迪士尼的第28部經典動畫長片《小美人魚》上映，百老匯音樂劇的風格，讓這部作品不只在動畫、音樂和角色贏得讚譽，在商業上也取得極大的成功。知名曲目〈Under The Sea〉更是獲得奧斯卡最佳原創配樂和最佳原創歌曲獎。
《小美人魚》的成功，同時也標誌著迪士尼動畫的文藝復興時期到來，讓迪士尼一掃1980年代初連串失利的陰霾，迎接重獲新生的機會。
在這個時期，迪士尼延續音樂劇的製作風格，並引入電腦製作技術輔助手繪動畫，推出許多至今仍膾炙人口的作品，如《美女與野獸》、《阿拉丁》、《獅子王》、《風中奇緣》、《花木蘭》、《泰山》等，這些故事的歌曲如今仍傳唱不輟，在1989年到1999年期間重新帶起一波迪士尼動畫的浪潮，有許多作品也在近年慢慢被改編為真人電影重回觀眾視線，可見這些作品的成功與深植人心。
但是，當這一時期的最後一部作品《泰山》推出後，迪士尼動畫再度慢慢走下坡，勢必得在技術革新與同業競爭的挑戰中尋找重回巔峰的契機。
擁抱科技、延續初衷 開啟娛樂版圖的新世紀
以自身極具特色的傳統手繪動畫在20世紀末開創復興期後，迪士尼在21世紀初遭遇電腦動畫作品帶來的市場衝擊，他們引以為傲的手繪動畫顯得相形失色，票房也連連失利。這段期間，雖然迪士尼也陸續推出其他賣座的電影（如《神鬼奇航：加勒比海盜》），但動畫電影僅有《星際寶貝》因造型可愛而大受歡迎。
在一番變動與整頓後，迪士尼於2006年併購皮克斯動畫，正是邁進電腦動畫製作的路途。然而雖然這一時期的作品幾乎都使用電腦動畫製作，但仍有《公主與青蛙》、《小熊維尼大電影》是以手繪動畫方式製作，其中《小熊維尼大電影》（2011年）是迪士尼最後一部使用手繪動畫製作方式製作的動畫電影，之後的動畫電影均以3D電腦動畫呈現。
經過多年嘗試，迪士尼在2013年推出的《冰雪奇緣》席捲世界，主題曲〈Let it go〉就連沒有看過作品的人一聽見旋律也會知道是哪一首歌，可見傳唱度極高。之後推出的動畫電影無論是新作品或是續作，如《動物方城市》、《無敵破壞王2》、《魔法滿屋》等均有佳績。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL