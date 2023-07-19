北市酒駕案國民法官選任完成：到庭比例略高於新北，下週正式開庭審理
我們想讓你知道的是
檢辯雙方日前就透過共同討論出一份問卷，避免存有偏激思想或特定偏見的素人擔任國民法官；內容包括詢問國民法官候選人平常的媒體閱聽習慣、價值觀、開放心態、是否會對於判有罪有壓力等。
23歲的李男去年（2022年）11月清晨涉嫌酒駕肇事，在忠孝西路隧道發生車禍，1名28歲王姓男子遭撞後重傷不治，李男被起訴，成為台北地院首件國民法官參審案；台北地方法院今（19）日進行選任程序，日前已經抽出200位素人，並通知120人寄送通知單；今日下午有62位到庭，抽選出35人，最後選出6位國民法官，將在下週開始審理此案。
選出6位國民法官
台北地方法院說明，此案候選國民法官應到104名，實到62名（其中3名遲到而不得參與選任），經審、檢、辯三方依規定，對遵期到庭之59名候選國民法官進行全體詢問、分組詢問、個別詢問、附理由及不附理由不選任程序後，今日下午5時30分許，自到庭且未受不選任裁定之候選國民法官35名中隨機抽選6位國民法官、4位備位國民法官。
其中性別比例為男6位、女4位。年齡分佈為31至40歲1位、41至50歲5位、51至60歲1位、61至70歲3位。職業包括設計業1位、電信業1位、公務員1位、退休1位、資訊業1位、貿易業3位、金融業1位、法務人員1位。教育程度有碩士1位、學士5位、專科2位、高中2位。
檢方今年3月8日起訴李男涉犯酒駕肇事致人於死罪嫌，《國民法官法》今年（2023年）元旦起施行國民法官參與刑事審判新制，李男移審成為北院首件國民法官參審個案，他的辯護律師曾經聲請改用一般職業法官審理程序，理由是媒體相關報導可能已經污染國民法官的心證，不過法院將其駁回；李男聲請交保，也失敗，因此李男從出院被羈押至今。
酒駕男飆車撞死人，聲請「不讓國民法官審」，理由是媒體報導已污染心證
酒駕男撞死人拒讓國民法官審遭駁回，台北地院：媒體廣為報導不足以作為拒絕理由
此案的爭點，經過前面幾次的準備程序庭之後，檢辯雙方對於李男雖然坦承犯行，但是否合乎「自首」要件，有不同解讀，而這將會與李男的量刑有關。辯護律師主張李男當初是自首，請求法官量刑時酌減刑度；檢察官聲請傳喚當時負責到現場處理車禍，以及製作筆錄的台北市警局中正一分局林姓、張姓、鄭姓員警到時候出庭作證。
針對今日的選任程序，檢辯雙方日前就透過共同討論出一份問卷，避免存有偏激思想或特定偏見的素人擔任國民法官；內容包括詢問國民法官候選人平常的媒體閱聽習慣、價值觀、開放心態、是否會對於判有罪有壓力等；檢方著重於排除害怕判有罪的素人，辯護律師則是想篩除可能不依卷證做判斷的潛在對象，雙方經協商後拍板問卷內容，在今日進行選任。
5月16日時，當時台北地方法院先以電腦從轄區內造冊的6400位素人中，抽出200位候選者預定選任6位國民法官與4位備位國民法官，將和3位職業法官共同審理，法官並諭知先對前100人寄出「到庭意願調查問卷」，視回復狀況再決定是否通知其餘100人。
新北地方法院本週稍早也進行了國民法官案件的選任程序，從今年5月隨機抽選150名候選國民法官，後來約三分之一，有57名候選國民法官到庭，其中抽出20多人，最後經檢、辯、院三方詢問後，選出10人。
和新北地方法院相比，台北地方法院到庭人數比例較高，約有一半62人到庭，不過其中有24人因不符合規定，沒有進入最後的抽籤名單當中。
國民法官的選任過程為何？
- 第一關初選名冊： 法院在前一年的9月1日前，估算需要的國民法官人數，由地方政府從符合資格的民眾中，隨機抽取一定人數，製作初選名冊給法院。
- 第二關複選名冊： 法院成立審核小組，排除「不符法定資格」，製成「備選國民法官複選名冊」，並通知名冊內的民眾。
- 第三關候選國民法官： 法院受理案件後，會從複選名冊中選取一定數量的「候選國民法官」，並通知參與選任程序。(表明不具資格或有正當理由拒絕參與者，可不到庭）
- 第四關國民法官產生： 負責該案件的檢察官、被告辯護人會對候選國民法官進行詢問，一方可以聲請排除4名不適任的候選人，如候選人有正當理由拒絕，可在此時向法院提出，剩下的民眾將選出6位國民法官與一定數量的備位國民法官。
根據司法院本週的最新統計，目前全台已累計41件國民法官案，除這幾天正在新北地方法院開庭審理的季婦殺夫案外，另有6件已經排審：
- 台北地院7月24至28日審理酒駕致死案
- 基隆地院7月31日至8月3日審理酒駕致死案
- 新北地方法院在8月15日至22日審理母殺子案
- 金門地院8月21至23日審理酒駕致死案
- 桃園地院8月28日至9月1日選任並審理家暴殺人案
- 新北地院9月12日至14日審理的酒駕致死案
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢