北市酒駕案國民法官選任完成：到庭比例略高於新北，下週正式開庭審理

23歲的李男去年（2022年）11月清晨涉嫌酒駕肇事，在忠孝西路隧道發生車禍，1名28歲王姓男子遭撞後重傷不治，李男被起訴，成為台北地院首件國民法官參審案；台北地方法院今（19）日進行選任程序，日前已經抽出200位素人，並通知120人寄送通知單；今日下午有62位到庭，抽選出35人，最後選出6位國民法官，將在下週開始審理此案。

選出6位國民法官

台北地方法院說明，此案候選國民法官應到104名，實到62名（其中3名遲到而不得參與選任），經審、檢、辯三方依規定，對遵期到庭之59名候選國民法官進行全體詢問、分組詢問、個別詢問、附理由及不附理由不選任程序後，今日下午5時30分許，自到庭且未受不選任裁定之候選國民法官35名中隨機抽選6位國民法官、4位備位國民法官。

其中性別比例為男6位、女4位。年齡分佈為31至40歲1位、41至50歲5位、51至60歲1位、61至70歲3位。職業包括設計業1位、電信業1位、公務員1位、退休1位、資訊業1位、貿易業3位、金融業1位、法務人員1位。教育程度有碩士1位、學士5位、專科2位、高中2位。

檢方今年3月8日起訴李男涉犯酒駕肇事致人於死罪嫌，《國民法官法》今年（2023年）元旦起施行國民法官參與刑事審判新制，李男移審成為北院首件國民法官參審個案，他的辯護律師曾經聲請改用一般職業法官審理程序，理由是媒體相關報導可能已經污染國民法官的心證，不過法院將其駁回；李男聲請交保，也失敗，因此李男從出院被羈押至今。

酒駕男飆車撞死人，聲請「不讓國民法官審」，理由是媒體報導已污染心證

酒駕男撞死人拒讓國民法官審遭駁回，台北地院：媒體廣為報導不足以作為拒絕理由

此案的爭點，經過前面幾次的準備程序庭之後，檢辯雙方對於李男雖然坦承犯行，但是否合乎「自首」要件，有不同解讀，而這將會與李男的量刑有關。辯護律師主張李男當初是自首，請求法官量刑時酌減刑度；檢察官聲請傳喚當時負責到現場處理車禍，以及製作筆錄的台北市警局中正一分局林姓、張姓、鄭姓員警到時候出庭作證。

針對今日的選任程序，檢辯雙方日前就透過共同討論出一份問卷，避免存有偏激思想或特定偏見的素人擔任國民法官；內容包括詢問國民法官候選人平常的媒體閱聽習慣、價值觀、開放心態、是否會對於判有罪有壓力等；檢方著重於排除害怕判有罪的素人，辯護律師則是想篩除可能不依卷證做判斷的潛在對象，雙方經協商後拍板問卷內容，在今日進行選任。

5月16日時，當時台北地方法院先以電腦從轄區內造冊的6400位素人中，抽出200位候選者預定選任6位國民法官與4位備位國民法官，將和3位職業法官共同審理，法官並諭知先對前100人寄出「到庭意願調查問卷」，視回復狀況再決定是否通知其餘100人。

新北地方法院本週稍早也進行了國民法官案件的選任程序，從今年5月隨機抽選150名候選國民法官，後來約三分之一，有57名候選國民法官到庭，其中抽出20多人，最後經檢、辯、院三方詢問後，選出10人。

和新北地方法院相比，台北地方法院到庭人數比例較高，約有一半62人到庭，不過其中有24人因不符合規定，沒有進入最後的抽籤名單當中。

國民法官的選任過程為何？ 第一關初選名冊： 法院在前一年的9月1日前，估算需要的國民法官人數，由地方政府從符合資格的民眾中，隨機抽取一定人數，製作初選名冊給法院。

第二關複選名冊： 法院成立審核小組，排除「不符法定資格」，製成「備選國民法官複選名冊」，並通知名冊內的民眾。

第三關候選國民法官： 法院受理案件後，會從複選名冊中選取一定數量的「候選國民法官」，並通知參與選任程序。(表明不具資格或有正當理由拒絕參與者，可不到庭）

第四關國民法官產生： 負責該案件的檢察官、被告辯護人會對候選國民法官進行詢問，一方可以聲請排除4名不適任的候選人，如候選人有正當理由拒絕，可在此時向法院提出，剩下的民眾將選出6位國民法官與一定數量的備位國民法官。

根據司法院本週的最新統計，目前全台已累計41件國民法官案，除這幾天正在新北地方法院開庭審理的季婦殺夫案外，另有6件已經排審：

台北地院7月24至28日審理酒駕致死案

基隆地院7月31日至8月3日審理酒駕致死案

新北地方法院在8月15日至22日審理母殺子案

金門地院8月21至23日審理酒駕致死案

桃園地院8月28日至9月1日選任並審理家暴殺人案

新北地院9月12日至14日審理的酒駕致死案

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核稿編輯：翁世航