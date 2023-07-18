暖化推動北極爭霸戰：北約尋求納入芬蘭瑞典擴張勢力，中俄聯手打造「冰上絲綢之路」

綜合《華盛頓郵報》與《Fair Observer》報導，隨著全球暖化加速北極極地融化，再加上俄烏戰爭的持續，導致北極地區的資源、航運及軍事地位皆逐漸提高，也引發俄國、中國、美國與北約的競逐。

俄國由於在北極地區擁有最多的軍事基地與破冰船，目前領跑「北極爭霸戰」，中國試圖建造「冰上絲綢之路」。美國航母在5月睽違65年首度停靠挪威，北約也試圖透過讓芬蘭與瑞典加入，擴張自己在北極地區的勢力。

為何北極如此重要？

綜合《Fair Observer》報導與NASA的報告，全球暖化正在使北極極地快速融化。以格陵蘭島為例，該地區每年約會損失2700億噸冰。雖然極地融化使許多國家面臨海平面上升的危機，但也為許多國家提供新貿易航線、獲取更多自然資源的機會。

北極擁有大量石油和天然氣，也蘊含包括鐵礦石、銅、鎳、磷酸鋅和鑽石等大量礦物。根據美國地質調查局2008年的統計，北極地區蘊藏著約900億桶，尚未被發現的石油，以及440億桶可採天然氣液體。

北極融化也開闢了新的跨北極航線，包括北海航線（NSR）和西北航道（NWP），這兩個航線能使各國以較短的距離到達各地，推動貿易與經濟成長。對美國、俄羅斯、加拿大、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭和冰島等國而言，若能成功開發這些航道必然會使自己受益。

隨著俄烏戰爭爆發，俄國與西方各國的關係急速惡化，合作開發北極的困難度也提升。俄國與西方誰能搶先開發北極，就能獲得巨大的戰略優勢，尤其俄烏戰爭削弱了俄國的軍力，北極的資源對俄國來說至關重要。

各國在「北極爭霸戰」的努力

俄國領先

《Fair Observer》報導指出，俄國長年耕耘北極，不斷透過國際法爭取在該地區擴大領地，自2005年以來，俄羅斯重啟數十個蘇聯時代的北極軍事基地，在該地區的基地數量比整個北約多出快一倍，領先西方至少十年。

此外，俄國擁有7艘核動力破冰船和約30艘柴油動力破冰船，相較之下，美國和中國都各只有兩艘柴油動力破冰船。報導指出，美國與中國或許是全球超級大國，但俄羅斯是北極超級大國。

中國嘗試與俄國合作

綜合《華盛頓郵報》與《Fair Observer》報導，中國正透過與俄國在許多港口、機場進行能源開採的合作，提升自己在北極地區的地位。中國也積極投資俄國的極地基礎設施、港口和海軍艦艇，加深與俄國在此地區的互賴程度。

報導表示，中共領導人習近平，與負責北極政策的官員希望能在2030年前，將中國打造成「北極大國」，透過與俄國合作打造一個「冰上絲綢之路」。

北約推動芬蘭、瑞典加入，美國航母停靠挪威

《華盛頓郵報》指出，北約為了擴大自己在北極地區的勢力範圍，這兩年努力推動北歐國家加入北約。芬蘭已於今（2023）年4月4日正式加入，成為北約第31國，北約內部也正持續尋求共識，讓瑞典加入該組織。

此外，北歐的另外一個國家挪威今年加深與美國的關係。5月，一艘美國航母在參加北約的軍事演習之前，停靠在挪威港口，為過去65年來首次停靠挪威。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在近期訪問了挪威，並宣布將在該國建立外交使館。抵達挪威的外交官也將成為1990年代以後，第一個被派駐挪威的外交官。

北極地區的「權力平衡」

西方各國擔心，在未來，俄國可能會試圖封鎖從北極到歐洲的貿易航線，也可能會阻擋美國海軍潛艇進入北極，特別是在格陵蘭島、冰島和英國附近的海域。

根據《華盛頓郵報》報導，一個匿名的西方情報員表示：「俄國封鎖該區域，破壞西方增援的能力，在軍事上會給北約很大的壓力。」芬蘭國防部國防政策主任庫塞拉（Janne Kuusela）表示：「雖然北極地區發生軍事對抗的風險仍然很低，但我也不排除未來幾年發生衝突的可能性。」

特羅姆瑟大學政治學系副教授、北極事務專家蘭泰涅（Marc Lanteigne）則指出：「可預期的是，未來北約與中、俄，肯定會在北極地區，達成默契的權力平衡。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範