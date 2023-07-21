選個好副手可能是挽救侯友宜的關鍵，除了柯志恩、李貴敏，還能找誰？

「樹欲靜而風不止」，這句話套用在最近國民黨的處境再適合不過。國民黨的總統參選人侯友宜面臨從政以來最艱難的處境，由於過去他的歲月靜好、「侯侯做代誌」，讓國民黨內的人大為反感，不過大環境對民進黨的不滿，理論上依舊能為他帶來國民黨基本盤的支持，突然冒出的鴻海創辦人郭台銘卻進一步分掉了藍營的支持，再加上諸多黨內人士的助攻，讓侯的支持度被自家人徹底打殘。

易言之：侯的弱，是國民黨自己造成的，也才會有723國民黨全代會之前，所謂黨內的挺侯派跟換侯派相互透過媒體放話，檯面下彼此動作頻頻的傳聞不斷。

侯友宜如要站穩腳步，要靠的不光是選舉老將金溥聰出手介入，也不光是國民黨主席朱立倫不惜祭出黨紀，嚇阻黨內有異議的人士，他本身要靠自己找回失去的基本盤支持。

選出一個好副手，可能是挽救侯友宜的關鍵

這次國民黨中央徵召總統參選人的過程被認為充滿爭議，使得侯友宜被徵召的正當性備受質疑，但要回頭重新走一次徵召流程已經不可能，侯只能從其他方面著手補強正當性，回答外界質疑的問題：為什麼要徵召侯友宜？

比如，確定副手人選是誰，正副總統參選人一起站出，讓人眼睛一亮，這也能為侯友宜帶來正面助益，畢竟副手對總統參選人本身的加分效果是肉眼可見的，國外也有案例證明，像是美國總統拜登（Joe Biden）2020年競選找了副總統賀錦麗（Kamala Harris），賀錦麗幫拜登平衡了「老白男」形象。

民進黨方面早早就傳出我國駐美代表蕭美琴，將與民進黨總統參選人暨副總統賴清德搭檔參選，賴找蕭擔任副手，賴所為何來不言而明。蕭美琴是女性、熟國際事務、處理過對美關係事務，捨她無賴清德的首選，蕭補了賴的不足。

侯友宜面對這場「副手賽局」，目前被點名有望成為其副手的共兩位，一位是國民黨智庫執行長柯志恩，教育背景出身，擔任過立法委員、大學教授；另一位是國民黨立委李貴敏，智財法律師出身，與科技業大老熟識，經常協助上市公司打跨國官司，非常了解國際的遊戲規則；至於是否有未曾曝光的第三位，只能說不能排除可能性。

侯友宜的副手應該找誰？

侯友宜該選擇誰擔任副手，這有與個人的適合性、對手的適切性問題，也就是選擇的同時必須考慮到自己的短板和對手的特性。

如果侯友宜選擇柯志恩？

柯志恩是國民黨中邏輯條理分明的砲手，侯若選擇她，至少在輿論議題回應方面不會有大問題，不過柯在國際關係方面，顯然與蕭美琴有段差距。國際規則不是短時間內可以惡補起來，需要有長時間經營，懂歐美處理事情的文化、潛文化，才可能起到加分作用。

此外，柯志恩的派系色彩濃厚，她是眾所周知的朱系人馬，侯友宜是否會接受與朱立倫妥協、綁在同一台戰車上，這部分須打個問號。

Photo Credit: 中央社 前立法委員，國民黨智庫執行長柯志恩

如果侯友宜選擇李貴敏？

李貴敏亦為國民黨內邏輯條理分明的主攻手，輿論回應不會是大問題，不過她的「缺點」在於作風相對穩健，有時會出現發言為了顧全大局，卻不受激進派選民追捧的狀況。

李貴敏是國內屈指可數有能力幫國內高科技廠商，打贏國際官司的國際級律師，甚至創下幫助國內廠商從美國科技大廠手中拿到數千萬美金高額賠款的歷史紀錄，單就國際事務談判與佈局上來說，李貴敏恐怕還要略勝蕭美琴一籌，政壇上難有匹敵對象。況且李貴敏不具濃厚派系色彩，使得她有可能成為各方都能接受的人選。

Photo Credit: 中央社 國民黨立委李貴敏（左三）

如果侯友宜選擇第三人？

目前尚不能排除侯友宜選擇柯志恩、李貴敏以外的第三人可能性，若要選擇第三人，這人一定要足夠大牌，否則難以吸睛，例如趙少康、韓國瑜，甚至是國民黨中央最企盼的郭台銘。

內憂外患一齊迸發，這是在挑戰國民黨中央徵召侯友宜的正當性不足。古云「師出有名」，國民黨部分人士便是以徵召過程有問題為由，不斷進逼黨中央、侯友宜。在此之下，侯友宜如果能夠找出足夠優秀的副手，相信換侯派、挺郭派亦會摸摸鼻子認了，甚至在確定副手後，立刻提出未來閣揆、影子內閣名單，這都有助於侯。

反之，如果藍營仍徒耗時間，此次選舉極可能就只有被淹沒在歷史長河中的份了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航