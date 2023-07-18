2023/07/18,
政治

北流外牆磁磚剝落，官方回應2公尺以下可於一週內補完

北流外牆磁磚剝落，官方回應2公尺以下可於一週內補完
Photo Credit: 中央社

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北流執行長梁序倫表示，2公尺以下因磁磚剝落的牆面，可於1週內修補完，但高處牆面的處理要與新建工程處討論後再規劃、執行。

台北流行音樂中心自2020年9月5日開幕以來，啟用不到3年的時間，便被發現外牆磁磚剝落嚴重，引發外界對施工品質的質疑，以及對公共安全的擔憂。

北市府和北流回應將開始修繕牆面

根據《中央社》報導，17日北流執行長梁序倫回應施工品質的質疑，表示外牆磁磚龜裂可能是因高溫、暴雨等劇烈天氣變化所導致，去年就有發現高處磁磚有白化與剝落的現象。

梁序倫表示，2公尺以下因磁磚剝落的牆面，可於1週內修補完，但高處牆面的處理要與新建工程處討論後再規劃、執行。

蔣萬安17日在媒體受訪時表示：「已經請北流釐清相關的原因，而且必須即刻做修繕，確保整體建物的安全。」

針對此事，民進黨議員簡舒培在臉書粉專上質疑柯文哲任內是否有確實做好驗收，並要求當初負責剪綵的柯文哲應向社會大眾道歉。此外，簡舒培批評台北市政府以極端氣候、過度熱脹冷縮的理由來回應磁磚剝落事件，根本是「搪塞之詞」，令人難以接受。

根據《聯合新聞網》報導，建築師李彥輝認為，磁磚剝落的問題可能受到氣候、地震、施作過程等因素影響。若不維護牆面，剝落區域可能擴大。

而另一名鍾姓建築師表示，大型公共建設的問題通常是後續維護經費不足，一旦過了保固期，營造廠不需負責維護時，就會加速建築老化。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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