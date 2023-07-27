清理鱷魚牙縫的小魚：《紅色賭盤》作者沈棟就是服伺中共權貴的既得利益者

酒池肉林、揮金如土的中國富豪

沈棟，出生於上海一個「黑五類」家庭。少年時代，全家移居香港，父母從零開始，辛苦打工，他就讀警察子弟學校的放牛班，在這個弱肉強食的環境中苦苦掙扎。

之後，他在美國完成大學學業，回到香港，但香港已然無法滿足他的野心——唯有江澤民時代如火如荼、笙歌鼎沸的中國才是他成就一番事業的廣闊天地。他以美國投資公司代表的身份，在上海和北京開啟了一段過山車般的人生。

沈棟一生中的重大轉折點是結識了與之同樣是出身貧賤、卻懷有更大野心的女商人段偉紅——段偉紅是泰鴻集團創始人、凱風公益基金會創始人和理事長、中華全國青年聯合會常委及清華大學戰略發展顧問委員會委員。他們結為夫婦，靠著孫子兵法和厚黑手段，擠入中共政治局幾大家族的社交圈和生意圈，成為溫家寶家族的白手套，地位和財富猶在郭文貴之上。

他們輕鬆拿到中央批文，奪取北京市中心的黃金寶地，不僅重新形塑北京的城市風貌，也在北京機場蓋了一座超大型航空貨運物流中心。由此，數十億美金財富滾滾而來，比之阿拉伯石油國家的王公貴胄也毫不遜色。

直到習近平上台之後，以反腐為名整肅政敵，段偉紅憑空消失，商業帝國土崩瓦解，這一曲凱歌高奏的交響曲戛然而止。早已與之離婚的沈棟身在英國，為了營救仍是商業夥伴的前妻，出版《紅色賭盤》一書，將這場瘋狂賭博的內幕一一道出。

《洛杉磯時報》前北京分社社長芭芭拉・德米克（Babara Demick）評論說：「沈棟的這本書，讓我們有機會窺探被縱容的中國權貴，是如何利用與政治局成員的關係，將其資產累積至數十億美元。這是一個由拉菲酒莊、勞斯萊斯和價值一億美元的遊艇所組成的世界，在這裡，友誼完全是由一場場交易所換來的。」

沈棟在書中講述了2011年春，他與段偉紅邀請賈慶林的女兒賈薔和女婿李伯潭，以及許家印夫婦一起去歐洲豪華旅行的細節。同行的幾家人乘坐一架私人飛機，在飛機上豪賭，但各自擁有的幾架私人飛機仍空機隨行，以防主人行程出現變動，隨時可加以調用。