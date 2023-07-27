清理鱷魚牙縫的小魚：《紅色賭盤》作者沈棟就是服伺中共權貴的既得利益者
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當沈棟與段偉紅的交往到了談婚論嫁階段，段偉紅安排了一場對他的面試，面試官不是段的父母，而是一位充當乾媽角色的「張阿姨」。在第一次與「張阿姨」見面的飯局上，沈棟舉止優雅、對答如流，成功地通過了這場考試。多年之後，他對這場飯局仍是記憶猶新。事後，他才知道這位「張阿姨」，就是當時的國務院副總理溫家寶的夫人張培莉。
酒池肉林、揮金如土的中國富豪
沈棟，出生於上海一個「黑五類」家庭。少年時代，全家移居香港，父母從零開始，辛苦打工，他就讀警察子弟學校的放牛班，在這個弱肉強食的環境中苦苦掙扎。
之後，他在美國完成大學學業，回到香港，但香港已然無法滿足他的野心——唯有江澤民時代如火如荼、笙歌鼎沸的中國才是他成就一番事業的廣闊天地。他以美國投資公司代表的身份，在上海和北京開啟了一段過山車般的人生。
沈棟一生中的重大轉折點是結識了與之同樣是出身貧賤、卻懷有更大野心的女商人段偉紅——段偉紅是泰鴻集團創始人、凱風公益基金會創始人和理事長、中華全國青年聯合會常委及清華大學戰略發展顧問委員會委員。他們結為夫婦，靠著孫子兵法和厚黑手段，擠入中共政治局幾大家族的社交圈和生意圈，成為溫家寶家族的白手套，地位和財富猶在郭文貴之上。
他們輕鬆拿到中央批文，奪取北京市中心的黃金寶地，不僅重新形塑北京的城市風貌，也在北京機場蓋了一座超大型航空貨運物流中心。由此，數十億美金財富滾滾而來，比之阿拉伯石油國家的王公貴胄也毫不遜色。
直到習近平上台之後，以反腐為名整肅政敵，段偉紅憑空消失，商業帝國土崩瓦解，這一曲凱歌高奏的交響曲戛然而止。早已與之離婚的沈棟身在英國，為了營救仍是商業夥伴的前妻，出版《紅色賭盤》一書，將這場瘋狂賭博的內幕一一道出。
《洛杉磯時報》前北京分社社長芭芭拉・德米克（Babara Demick）評論說：「沈棟的這本書，讓我們有機會窺探被縱容的中國權貴，是如何利用與政治局成員的關係，將其資產累積至數十億美元。這是一個由拉菲酒莊、勞斯萊斯和價值一億美元的遊艇所組成的世界，在這裡，友誼完全是由一場場交易所換來的。」
沈棟在書中講述了2011年春，他與段偉紅邀請賈慶林的女兒賈薔和女婿李伯潭，以及許家印夫婦一起去歐洲豪華旅行的細節。同行的幾家人乘坐一架私人飛機，在飛機上豪賭，但各自擁有的幾架私人飛機仍空機隨行，以防主人行程出現變動，隨時可加以調用。
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。