新北老婦殺夫案國民法官參審第2日現場：雙方家人出庭作證談夫妻關係，被告向小叔鞠躬道歉

新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件，而因為準備程序順利，此案也在昨（18）日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。



繼昨日的證據討論後，今天共有4位證人來到現場現身說法，檢辯雙方針對季婦的犯案動機、犯後態度等進行辯論；其中一位證人是范男的弟弟，兩位曾是親家的人在法庭相見，作證完準備離開時，范弟與殺死自己二哥的二嫂說話，季婦眼睛泛紅對著范弟鞠躬說：「對不起，請原諒我。」范弟情緒激動難以言語，說了聲「你保重身體吧」後離開法庭。

檢察官依《刑法》271條「殺人罪」起訴季婦；殺人者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。日前檢辯雙方已經達成共識，認為被告季婦符合自首條件、案發當下精神狀況沒問題、具責任能力，另外被告確定有「殺人故意」。雙方最重要的爭點就在於，是否依據《刑法》59條，「犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論季婦能否「減輕其刑」，以及減輕到什麼程度。

范男遺體上的化學灼傷是怎麼來的？季婦想滅證嗎？

今日早上，檢方請當天抵達現場進行蒐證和記錄的新北警察局辨識科程自強到場，說明現場的跡證。程自強在新北市有25年的現場鑑識經驗，他也根據團隊的鑑定報告書說明，當時獲報到案發現場，發現范男的遺體正背面皮膚，都有脫皮、「皮革化」的情況，在背部尤其嚴重，他詢問當時還在場的季婦，而季婦當時回答，他用了先生喝的藥酒潑灑先生的身體。

不過後來送到法醫相驗後判定脫皮是強酸或強鹼造成的灼傷，經過再次確認檢驗，以及季婦昨日的陳述，那是具有腐蝕性的「鹼片水」；季婦昨日稱，他是為了確認先生是否已經死亡才用「鹼片水」潑灑先生，想看先生會不會有反應；另外因為他以前曾在傳統市場工作賣雞肉鴨肉，也會使用鹼片水來清洗血跡。

檢辯雙方針對潑灑當時到底先生「還活著嗎」進行了討論，辯方主張季婦是為了確認先生是否還活著，這是殺人過程的一部分；檢方則認為，季婦有清理現場血跡的行為，另外又用鹼片水潑灑先生的遺體，這些行為都可認為是犯後態度不佳。而國民法官為了確認，也多次詢問證人是否能確定死者的死亡時間，腐蝕身體的狀況是發生在生前還是死亡後？不過證人表示無法瘸定。而由於法醫的死亡時間寫的是遺體被發現的時間，也因此這個爭議將難以獲得答案。



至於其他現場事證，大部分與被告的陳述相符，證人表示，他只能說季婦有用抹布擦地上血跡，也有把抹布拿去廁所和廚房清洗，有清理的動作，但至於是否要「滅證」，這點他沒辦法評價。

夫妻兩人關係如何？兩方家屬各有各的解讀

今天范男的弟弟也到場作證，范弟過去曾到范男與季婦合開的燒臘店幫忙一起工作，他表示他心中的二哥是個剛正的人、忌惡如仇，對於自己認為對的事情非常堅持；夫妻兩人剛認識時感情不錯，家庭分工主要是「男主外，女主內」；兩人一起賺錢，主要是二哥管錢，二嫂（此指被告季婦）需要用錢要和二哥拿；他也直言，二嫂很辛苦，除了要帶孩子，還要到燒臘店裡幫忙；夫妻兩人對小孩教養不差，孩子都很乖沒學壞。

范弟也表示，一年大概就是過年時會和二哥碰面聊聊，平常則是靠著電話聯絡問候，二哥有時喝醉會打給他，也會抱怨和二嫂之間金錢的衝突；他知道大概十多年前夫妻倆曾吵到鬧離婚，但他當時力勸二哥「不要離」，年紀大了身邊總是得有個伴；他一直到了去年才得知有家暴狀況，還到通報社會局的程度，范弟稱，雖然之前曾看過二哥罵二嫂笨，夫妻也有爭吵，但他認為是普通吵架，沒想過有打的情況，對於家暴他表示「想不通」。

范弟表示，他也沒想過竟然會發生殺人，夫妻雖然有衝突，但應該不至於太激烈，他得知感覺晴天霹靂。他稱二嫂是個善良的女性，而二哥沒喝酒時也是個好的男性，喝酒了就是講話較大聲情緒較多；他疑惑二嫂是否因為吃了很多藥，所以一下子爆發，但他之前也並不清楚二嫂長期在看精神科，只知道二嫂身體不好所以長期服藥；他也表示，近幾年比較少和二哥夫妻見面聯絡，不清楚兩人相處狀況；但是某次和二嫂見面時，他看得出來二嫂並不快樂。

結束作證後，范弟上前靠近季婦，兩個人四目相對簡短交談了一下，季婦表示「一輩子的自由就這樣沒了，不知道是錯還是對」，范弟則回答「當然是不對的」，然後又談了一下就醫等話題；在被警察帶走前，季婦對范弟鞠躬說「對不起，請原諒我」，范弟情緒激動但說不出話來，僅簡短回應「你自己要保重身體」，就戴上墨鏡離開法庭。

而下午出庭作證的季婦家屬，則呈現完全不同的態度。季婦的大哥、大姊和二姐都現身法庭，負責作證的二姐細數自己小妹（此指季婦）遭受家暴的種種，表示季婦經常跑到新竹避難，在案發前也以照顧自己眼睛開刀為由，跑到新竹住了一個月之久，甚至在新竹找了份工作；他曾勸小妹既然這個婚離不了，不如兩人分開住各過各的；但是范男並不死心，還是不斷要求季婦回三重。

季二姐表示，范男嚴格控制小妹的金錢，身上幾乎沒錢總穿著一兩百元的便宜衣服，小妹日前出車禍要賠償40萬，也不敢告訴老公，他只好借錢給小妹。他批評范男把錢看的比什麼都還重，甚至不願意離婚都是因為不想付給小妹贍養費；小妹工作的退休金拿去投資股票虧了一點錢，范男一氣之下將所有的退休金全部扣走。