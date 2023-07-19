將F1大獎賽帶到獅城的大功成，收到新加坡貪污調查局逮捕令的富豪王明星是誰？
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1972年，王明星與石油大亨符運錫之女克里斯汀娜（Christina Ong）成婚，三年後，他加入岳父所擁有的國際商行有限公司（Kuo International），主要負責飯店與房地產業務。1980年他和岳父創辦了旅店置業（Hotel Properties），負責替岳父的公司收購飯店和其他物業。
文：侯佩瑜
新加坡房產大亨王明星7月11日接獲貪污調查局（CPIB）的逮捕令，要求他提供和交通部長易華仁接觸的相關信息，目前以10萬新元保釋在外。
貪污調查局在回答媒體詢問時也證實：「易華仁也在7月11日接獲逮捕令，護照被扣留後保釋在外。當局並沒有透露保釋金額。」而究竟王明星是何許人？為何會與易華仁有接觸？
王明星是誰？
王明星是旅店置業（Hotel Properties Limited）的董事經理，他1946年出生於馬來西亞沙巴一個富裕家庭，四歲隨家人到新加坡定居，中學就讀於英華學校，之後赴英國留學獲得保險專業學位，並在歐洲從事船運保險承銷和經紀工作。
1972年，王明星與石油大亨符運錫之女克里斯汀娜（Christina Ong）成婚，三年後，他加入岳父所擁有的國際商行（私人）有限公司（Kuo International），主要負責飯店與房地產業務。
1980年他和岳父創辦了旅店置業（Hotel Properties），負責替岳父的公司收購飯店和其他物業，那一年他們以7200萬新元收購了希爾頓飯店。旅店置業在兩年後上市，這也是王明星在房地產、飯店、零售領域有一番作為的起點。
旅店置業的業務涵蓋投資、管理和運營飯店、房地產開發以及投資控股。業務遍布全球15個國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國、馬爾地夫、印尼、塞席爾、英國、美國、瓦努阿圖、不丹、坦桑尼亞、南非、義大利和斯里蘭卡。
集團也擁有38家知名飯店的權益，光在新加坡就擁有四季飯店及度假村、洲際飯店（InterContinental）集團、萬豪國際飯店、硬石飯店和凱煌飯店（Concorde Hotel）等。
2022年5月，淡馬錫投資財團收購新加坡報業控股的房地產資產時，旅店置業也是該財團成員之一。
除了飯店業外，王明星與妻子還涉足餐飲、養生、時尚娛樂業。王明星的妻子克里斯汀娜是新加坡人，經營飯店集團Como Hotels & Resorts、本地高檔時裝集團Club 21和倫敦上市的英國時裝品牌Mulberry。根據《福布斯》（Forbes）2022年的排行榜，王明星夫婦在新加坡50大富豪排行榜中位居第24，資產多達17億5000萬美元。
將F1大獎賽帶入獅城的重要推手
另外，王明星是把世界一級方程式F1大獎賽帶入新加坡的重要人物。
能促成這項頂級賽事落戶獅城，很大程度歸功於他與F1前老闆埃克爾斯通（Bernie Ecclestone）之間的友誼。王明星早在1989年就曾提議在礁湖鄉村俱樂部建造F1賽道，但遭到當局回拒。
2007年，新加坡旅遊局和F1車隊老闆順利協商確認合作，王明星參與了協商過程。王明星後來創辦了新加坡賽車公司（Singapore GP）負責新加坡賽事的管理和運營。
新加坡F1大獎賽因冠病疫情停辦兩年後，新加坡賽車公司和新加坡旅遊局去年宣布，獲得賽事承辦權，直到2028年。
為何他會與易華仁有接觸？
從政26年的易華仁曾先後在貿工部、教育部、內政部、通訊及新聞部和交通部等多個部門擔任政治職務。他與貿工部淵源最深，在那里長達17年，曾負責本地賭場的興建和監管事項，以及引進F1賽事。
去年10月1日，F1大獎賽週末首日，易華仁將自己與F1主席兼執行長史蒂芬諾（Stefano Domenicali）和王明星的合照，以及另外兩張照片一同放上個人臉書，寫道：「與一些老朋友相聚，也結識了一些新朋友。」
可以肯定的是，在工作上王明星和易華仁至少已經認識了15年，算得上是老朋友。
王明星曾涉及兩起爭議事件
王明星很少接受媒體採訪，曝光率不高。然而幾次高調見報，都與一些負面新聞有關。
1996年的「玉納園事件」
時任內閣資政的李光耀和李顯龍副總理1996年在旅店置業開發的玉納園（Nassim Jade）和同個開發商的另一個項目「史各士28號」，各自買了公寓，但資料顯示他們分別享有5%和12%的折扣。
吳作棟在授權傳記第二輯《登高望遠》中記載，當時坊間還流傳，旅店置業老闆王明星到處跟人炫耀，說自己「惹不起」，因為他與「李家關係密切」。市場上也有人說王明星曾向李光耀提供旗下所有房地產項目的單位，這使得吳作棟對這起交易非查不可。
這個引發政治誠信風波的玉納園事件當時也被搬到國會上進行辯論。
後經查證，此事不涉及貪污。李家兩父子不曾收受任何不當折扣，也沒有不當行為。王明星當時只開出房價總額，完全沒向兩人提及有「早鳥折扣」（early-bird discount）優惠，因而兩人對折扣毫不知情，也沒進一步講價。
此外，為了回應公眾對這起事件的顧慮與質疑，吳作棟當時也制定了新規，要求擔任政治職務者買賣房地產必須向他申報。
2018年捲入馬爾代夫前總統貪污案
2018年，王明星捲入馬爾地夫前總統亞明（Abdulla Yameen）的貪污案。
亞明和其他官員被指在未經公開招標的情況下，將至少50個馬爾代夫的島嶼出租給旅遊開發商，從中收受錢款、洗錢，還從某位前議員處受賄100萬美元。
成立於2006年的非營利國際調查記者組織「有組織犯罪與腐敗報告項目」（OCCRP）報導說，旅店置業在談判租賃至少兩座島嶼的協議時，王明星曾向總統亞明和副總統阿迪卜（Ahmed Adeeb）提供豪華飯店住宿。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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