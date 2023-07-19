將F1大獎賽帶到獅城的大功成，收到新加坡貪污調查局逮捕令的富豪王明星是誰？

文：侯佩瑜

新加坡房產大亨王明星7月11日接獲貪污調查局（CPIB）的逮捕令，要求他提供和交通部長易華仁接觸的相關信息，目前以10萬新元保釋在外。

貪污調查局在回答媒體詢問時也證實：「易華仁也在7月11日接獲逮捕令，護照被扣留後保釋在外。當局並沒有透露保釋金額。」而究竟王明星是何許人？為何會與易華仁有接觸？

王明星是誰？

王明星是旅店置業（Hotel Properties Limited）的董事經理，他1946年出生於馬來西亞沙巴一個富裕家庭，四歲隨家人到新加坡定居，中學就讀於英華學校，之後赴英國留學獲得保險專業學位，並在歐洲從事船運保險承銷和經紀工作。

1972年，王明星與石油大亨符運錫之女克里斯汀娜（Christina Ong）成婚，三年後，他加入岳父所擁有的國際商行（私人）有限公司（Kuo International），主要負責飯店與房地產業務。

1980年他和岳父創辦了旅店置業（Hotel Properties），負責替岳父的公司收購飯店和其他物業，那一年他們以7200萬新元收購了希爾頓飯店。旅店置業在兩年後上市，這也是王明星在房地產、飯店、零售領域有一番作為的起點。

旅店置業的業務涵蓋投資、管理和運營飯店、房地產開發以及投資控股。業務遍布全球15個國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國、馬爾地夫、印尼、塞席爾、英國、美國、瓦努阿圖、不丹、坦桑尼亞、南非、義大利和斯里蘭卡。

集團也擁有38家知名飯店的權益，光在新加坡就擁有四季飯店及度假村、洲際飯店（InterContinental）集團、萬豪國際飯店、硬石飯店和凱煌飯店（Concorde Hotel）等。

2022年5月，淡馬錫投資財團收購新加坡報業控股的房地產資產時，旅店置業也是該財團成員之一。

除了飯店業外，王明星與妻子還涉足餐飲、養生、時尚娛樂業。王明星的妻子克里斯汀娜是新加坡人，經營飯店集團Como Hotels & Resorts、本地高檔時裝集團Club 21和倫敦上市的英國時裝品牌Mulberry。根據《福布斯》（Forbes）2022年的排行榜，王明星夫婦在新加坡50大富豪排行榜中位居第24，資產多達17億5000萬美元。

Photo Credit: GettyImages 2007年8月31日，王明星出席新加坡F1方程式賽車場的動土典禮，現場還有時任新加坡貿工部政務部長的易華仁（左二）、貿工部部長林勛強（右二）和旅遊局局長Lim Neo Chian（右）。

將F1大獎賽帶入獅城的重要推手

另外，王明星是把世界一級方程式F1大獎賽帶入新加坡的重要人物。

能促成這項頂級賽事落戶獅城，很大程度歸功於他與F1前老闆埃克爾斯通（Bernie Ecclestone）之間的友誼。王明星早在1989年就曾提議在礁湖鄉村俱樂部建造F1賽道，但遭到當局回拒。

2007年，新加坡旅遊局和F1車隊老闆順利協商確認合作，王明星參與了協商過程。王明星後來創辦了新加坡賽車公司（Singapore GP）負責新加坡賽事的管理和運營。

新加坡F1大獎賽因冠病疫情停辦兩年後，新加坡賽車公司和新加坡旅遊局去年宣布，獲得賽事承辦權，直到2028年。

Photo Credit: GettyImages （從左至右）澳洲Grand Prix Corporation主席Ron Walker、紅牛車隊Mark Webber 、王明星、紅牛車隊Daniel Ricciardo。照片攝於2013年9月19日，攝於新加坡一級方程式大獎賽預賽期間。

為何他會與易華仁有接觸？

從政26年的易華仁曾先後在貿工部、教育部、內政部、通訊及新聞部和交通部等多個部門擔任政治職務。他與貿工部淵源最深，在那里長達17年，曾負責本地賭場的興建和監管事項，以及引進F1賽事。

去年10月1日，F1大獎賽週末首日，易華仁將自己與F1主席兼執行長史蒂芬諾（Stefano Domenicali）和王明星的合照，以及另外兩張照片一同放上個人臉書，寫道：「與一些老朋友相聚，也結識了一些新朋友。」

可以肯定的是，在工作上王明星和易華仁至少已經認識了15年，算得上是老朋友。

王明星曾涉及兩起爭議事件

王明星很少接受媒體採訪，曝光率不高。然而幾次高調見報，都與一些負面新聞有關。

1996年的「玉納園事件」

時任內閣資政的李光耀和李顯龍副總理1996年在旅店置業開發的玉納園（Nassim Jade）和同個開發商的另一個項目「史各士28號」，各自買了公寓，但資料顯示他們分別享有5%和12%的折扣。

吳作棟在授權傳記第二輯《登高望遠》中記載，當時坊間還流傳，旅店置業老闆王明星到處跟人炫耀，說自己「惹不起」，因為他與「李家關係密切」。市場上也有人說王明星曾向李光耀提供旗下所有房地產項目的單位，這使得吳作棟對這起交易非查不可。

這個引發政治誠信風波的玉納園事件當時也被搬到國會上進行辯論。

後經查證，此事不涉及貪污。李家兩父子不曾收受任何不當折扣，也沒有不當行為。王明星當時只開出房價總額，完全沒向兩人提及有「早鳥折扣」（early-bird discount）優惠，因而兩人對折扣毫不知情，也沒進一步講價。

此外，為了回應公眾對這起事件的顧慮與質疑，吳作棟當時也制定了新規，要求擔任政治職務者買賣房地產必須向他申報。

2018年捲入馬爾代夫前總統貪污案

2018年，王明星捲入馬爾地夫前總統亞明（Abdulla Yameen）的貪污案。

亞明和其他官員被指在未經公開招標的情況下，將至少50個馬爾代夫的島嶼出租給旅遊開發商，從中收受錢款、洗錢，還從某位前議員處受賄100萬美元。

成立於2006年的非營利國際調查記者組織「有組織犯罪與腐敗報告項目」（OCCRP）報導說，旅店置業在談判租賃至少兩座島嶼的協議時，王明星曾向總統亞明和副總統阿迪卜（Ahmed Adeeb）提供豪華飯店住宿。