《奧本海默》觀影前科普指南：奧本海默發明了原子彈，為什麼還會被美國政府打壓？
我們想讓你知道的是
愛因斯坦是原子彈計劃的發起人，他寫信給羅斯福總統說原子彈很重要。如果不是世界上最偉大的科學家愛因斯坦出來背書，要投入這麼多錢開發這種前所未聞的新武器是很困難的。奧本海默則是具有核子物理和各種相關背景，又相對比較閒的一位。
前言：最近諾蘭的新片《奧本海默》要上映了，這篇文章給不了解故事背景的朋友們了解一下奧本海默是誰還有電影的時代脈絡。
- Q：誰是奧本海默？
一個美國科學家。
- Q：奧本海默做了什麼事？
他領導了美國的曼哈頓計劃。
- Q：什麼是曼哈頓計劃？
就是二戰時期美國開發原子彈的計劃。
- Q：原子彈不是愛因斯坦發明的嗎？
不是，愛因斯坦是原子彈計劃的發起人。他寫信給羅斯福總統說原子彈很重要，一定要做，而且要趕快做，如果德國人先做出來我們就完了。
- Q：聽起來愛因斯坦跟曼哈頓計劃的關係不大，只是嘴了一下？
愛因斯坦還是很重要，整個曼哈頓計劃投入了超過20億美金，在當時這筆錢可以生產20艘的大型航空母艦，而美國在整個二戰時期也就生產了27艘大型空母。如果不是世界上最偉大的科學家愛因斯坦出來背書，要投入這麼多錢開發這種前所未聞的新武器是很困難的。
- Q：那為什麼不是愛因斯坦來帶曼哈頓計劃？一定要奧本海默嗎？
好的科學家不一定是好的管理者，而且愛因斯坦忙著研究比相對論更艱深的統一場論。當時有能力和威望管理這種大型計劃的人不多，奧本海默是其中具有核子物理和各種相關領域背景又相對比較閒的一位，所以最後取得軍方將領和科學界大老的支持。
- Q：聽起來開發原子彈很困難，那怎麼世界上一堆國家都有？
在美國開發出原子彈後（1945），第二個開發出原子彈的國家是蘇聯（1949），他們有國力有科學家，還在美國有一堆間諜偷技術。第三個則是英國（1952），基本上英國在美國開發原子彈的過程就有一些合作。
第四個是法國（1960），法國從居里夫人開始就是核能物理的先驅國家，也有許多法國背景的科學家參與了英美的核武計劃。第五個則是中國（1964），從蘇聯的解密檔案證實中國的核武技術是由赫魯雪夫拍板提供的。而在這之後核子武器的技術也就被大家有意無意地慢慢擴散出去了。
- Q：喔好，回到奧本海默，那他是很厲害的科學家嗎？
還算不錯，雖然他沒有得到過諾貝爾獎，但在核子物理和天文物理貢獻良多。最著名的是他提出中子星的質量上限，當超過此上限時中子星將會崩潰形成黑洞。後人將這個上限稱為「奧本海默極限」。
- Q：了解，所以《奧本海默》這部電影是要描寫開發原子彈的艱辛嗎？
大概不是吧。奧本海默的人生看點主要是兩個，第一個是他開發出了可以毀滅人類的武器，所以有各種心路歷程。第二個則是他在後來人生被美國政府強力打壓的過程。
- Q：發明可以毀滅人類的武器所以良心不安蠻好理解的，但為什麼他後來會被美國政府強力打壓呢？
因為奧本海默本人跟共產黨關係密切，他相當同情社會主義且有很多左派朋友，甚至他的弟弟和弟媳就是共產黨員，這導致他早在曼哈頓計劃前就是美國政府的重點監控對象。等到二戰結束後蘇聯迅速得到原子彈的技術，就註定他一定會被對付了。之後他又做了許多會被懷疑忠誠的不當言行，包括對調查的反覆證詞以及大力反對氫彈的開發。
- Q：美國政府怎麼打壓奧本海默？
從1953年底美國政府開始進行調查並舉行聽證會審問奧本海默，雖然大部份的科學家證詞都是認同奧本海默的清白，但最後美國政府還是認定奧本海默是有問題的。因此取消其安全許可，不讓他接觸機密資訊，同時他也不能在政府中擔任職位。不過沒有什麼確切的法律攻防出現。
- Q：所以奧本海默真的是共產黨員和蘇聯間諜嗎？
不是，奧本海默確實是共產主義的支持者，但他有基本的國家忠誠，他既不是黨員也多次拒絕了蘇聯的拉攏。於此同時，他也積極的把曼哈頓計劃中親蘇聯的科學家給趕走。所以回到忠誠問題上他基本是沒有問題的，這點受到與他共事的美國科學家們認可。
- Q：那奧本海默被打壓後的人生呢？
他還是有教學的職位，另外會到處巡迴演講和寫作。1963年甘迺迪頒獎給他表彰他對物理學和核子研究的貢獻，做為對他的平反。最後他在1967年過世，骨灰被妻子凱瑟琳灑入加勒比海。
- Q：看完這篇文章還有需要去看電影嗎？
當然，我們是去看爆炸，不是去看席尼墨菲的。
本文經何必問授權轉載，原文發表於此
原標題：【奧本海默的觀影科普指南】
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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