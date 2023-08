一首20年前的〈Seven Nation Army〉，為何成為以色列反司法改革示威潮的「主旋律」？

從今(2023)年1月開始,除了以巴衝突相關事件,以色列在國際媒體上的討論點,莫過於已經持續七個月的反司法改革示威;全國各地,每週都有男女老幼、社會各階層人士,走上街頭響應;其中相對吸睛的,是民眾在示威遊行中打鼓、奏樂、持大聲公高喊標語;最常見的,是民眾和著美國獨立樂團「白線條樂團」(The White Stripes),在2003年發行的單曲〈Seven Nation Army〉的基調,高喊「民主或起義」(Democracy or Revolt;demokratia o mered)。

"דמוקרטיה או מרד" על איילון דרום pic.twitter.com/wSL5snRqVU — יובל שדה Yuval Sade (@SadeYuval) March 23, 2023

推特解說:民眾在特拉維夫和著鼓聲、小喇叭聲高喊「民主或起義」的影像

已有20年歷史的「西洋老歌」,在什麼樣的背景下,成為以色列這場反司法改革示威潮的「主旋律」?而這場抗議潮中,還有哪些音樂被參與者琅琅上口?

歐美球賽「聖歌」跨足政治

多年來在歐美,〈Seven Nation Army〉廣受球賽及球迷的青睞,在許多球類賽事的球隊進場時,都能聽到這首歌,許多球迷也會和著旋律及節奏,高喊口號;2012年,這首單曲發行將近10年後,被喻為當年歐洲足球錦標賽的「國歌」;後來在歐洲一些政治人物造勢場合、及抗議行動中,也可以聽到這首歌。

這首歌與以色列的淵源,有一個非關政治或體育的軼事:2018年,一位以色列樂評指出,代表以色列參與歐洲歌唱大賽的歌曲〈Toy〉,跟〈Seven Nation Army〉高度相似;在〈Toy〉拿下歐洲歌唱大賽冠軍後,〈Seven Nation Army〉的唱片公司還表達抗議;這場疑似剽竊風波的結局,是白線條樂團主唱兼這首歌的作者傑克・懷特(Jack White),被追加進歐洲歌唱大賽的得獎名單。

有鑒於這場剽竊風雲,在這次以色列反司法改革的示威潮中,當參與者和著〈Seven Nation Army〉的旋律,高喊「民主或起義」時,就有偏右派媒體揶揄,反司法改革抗議民眾好像不太擔心剽竊先例,問都沒問就直接把白線條樂團的旋律拿來用。

這首歌簡易的基調,讓它容易與口號結合,這或許是它在體育賽事、政治造勢場合及集會遊行中,廣受歡迎的原因之一;或許也因此,在這次以色列示威潮中,不僅反司法改革抗議人士廣泛使用,在敵對陣營——支持司法改革示威人士的場子中,也有人就著相同的旋律,高喊「64席」(shishim ve-arbaa mandatim),意思是在120席國會中、握有64席多數的現任政府,理應握有推動司法改革的正當性。

政治冷感的世代?年輕人藉音樂發出怒吼

另一首在這次抗議潮中,曝光率超高的旋律,是本土歌曲「你們打擊了錯誤的世代」(You Have Fallen on the Wrong Generation;nafaltem al hador halo nachon)。