TNL+ 2023/08/06,
中東

一首20年前的〈Seven Nation Army〉，為何成為以色列反司法改革示威潮的「主旋律」？

一首20年前的〈Seven Nation Army〉，為何成為以色列反司法改革示威潮的「主旋律」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

音樂在不少社會運動中，扮演振奮人心的角色，在旋律、節奏與口號的結合下，音樂往往能團結社會運動參與者，甚至用簡易的形式，重申運動的核心價值；有時，在適配的曲風助攻下，還可能吸引像是年輕人、這些常被認為對政治冷感的族群。

從今（2023）年1月開始，除了以巴衝突相關事件，以色列在國際媒體上的討論點，莫過於已經持續七個月的反司法改革示威；全國各地，每週都有男女老幼、社會各階層人士，走上街頭響應；其中相對吸睛的，是民眾在示威遊行中打鼓、奏樂、持大聲公高喊標語；最常見的，是民眾和著美國獨立樂團「白線條樂團」（The White Stripes），在2003年發行的單曲〈Seven Nation Army〉的基調，高喊「民主或起義」（Democracy or Revolt；demokratia o mered）。

  • 推特解說：民眾在特拉維夫和著鼓聲、小喇叭聲高喊「民主或起義」的影像

已有20年歷史的「西洋老歌」，在什麼樣的背景下，成為以色列這場反司法改革示威潮的「主旋律」？而這場抗議潮中，還有哪些音樂被參與者琅琅上口？

歐美球賽「聖歌」跨足政治

多年來在歐美，〈Seven Nation Army〉廣受球賽及球迷的青睞，在許多球類賽事的球隊進場時，都能聽到這首歌，許多球迷也會和著旋律及節奏，高喊口號；2012年，這首單曲發行將近10年後，被喻為當年歐洲足球錦標賽的「國歌」；後來在歐洲一些政治人物造勢場合、及抗議行動中，也可以聽到這首歌。

這首歌與以色列的淵源，有一個非關政治或體育的軼事：2018年，一位以色列樂評指出，代表以色列參與歐洲歌唱大賽的歌曲〈Toy〉，跟〈Seven Nation Army〉高度相似；在〈Toy〉拿下歐洲歌唱大賽冠軍後，〈Seven Nation Army〉的唱片公司還表達抗議；這場疑似剽竊風波的結局，是白線條樂團主唱兼這首歌的作者傑克・懷特（Jack White），被追加進歐洲歌唱大賽的得獎名單。

有鑒於這場剽竊風雲，在這次以色列反司法改革的示威潮中，當參與者和著〈Seven Nation Army〉的旋律，高喊「民主或起義」時，就有偏右派媒體揶揄，反司法改革抗議民眾好像不太擔心剽竊先例，問都沒問就直接把白線條樂團的旋律拿來用。

這首歌簡易的基調，讓它容易與口號結合，這或許是它在體育賽事、政治造勢場合及集會遊行中，廣受歡迎的原因之一；或許也因此，在這次以色列示威潮中，不僅反司法改革抗議人士廣泛使用，在敵對陣營——支持司法改革示威人士的場子中，也有人就著相同的旋律，高喊「64席」（shishim ve-arbaa mandatim），意思是在120席國會中、握有64席多數的現任政府，理應握有推動司法改革的正當性。

政治冷感的世代？年輕人藉音樂發出怒吼

另一首在這次抗議潮中，曝光率超高的旋律，是本土歌曲「你們打擊了錯誤的世代」（You Have Fallen on the Wrong Generation；nafaltem al hador halo nachon）。

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