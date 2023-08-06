一首20年前的〈Seven Nation Army〉，為何成為以色列反司法改革示威潮的「主旋律」？
我們想讓你知道的是
音樂在不少社會運動中，扮演振奮人心的角色，在旋律、節奏與口號的結合下，音樂往往能團結社會運動參與者，甚至用簡易的形式，重申運動的核心價值；有時，在適配的曲風助攻下，還可能吸引像是年輕人、這些常被認為對政治冷感的族群。
從今（2023）年1月開始，除了以巴衝突相關事件，以色列在國際媒體上的討論點，莫過於已經持續七個月的反司法改革示威；全國各地，每週都有男女老幼、社會各階層人士，走上街頭響應；其中相對吸睛的，是民眾在示威遊行中打鼓、奏樂、持大聲公高喊標語；最常見的，是民眾和著美國獨立樂團「白線條樂團」（The White Stripes），在2003年發行的單曲〈Seven Nation Army〉的基調，高喊「民主或起義」（Democracy or Revolt；demokratia o mered）。
- 推特解說：民眾在特拉維夫和著鼓聲、小喇叭聲高喊「民主或起義」的影像
已有20年歷史的「西洋老歌」，在什麼樣的背景下，成為以色列這場反司法改革示威潮的「主旋律」？而這場抗議潮中，還有哪些音樂被參與者琅琅上口？
歐美球賽「聖歌」跨足政治
多年來在歐美，〈Seven Nation Army〉廣受球賽及球迷的青睞，在許多球類賽事的球隊進場時，都能聽到這首歌，許多球迷也會和著旋律及節奏，高喊口號；2012年，這首單曲發行將近10年後，被喻為當年歐洲足球錦標賽的「國歌」；後來在歐洲一些政治人物造勢場合、及抗議行動中，也可以聽到這首歌。
這首歌與以色列的淵源，有一個非關政治或體育的軼事：2018年，一位以色列樂評指出，代表以色列參與歐洲歌唱大賽的歌曲〈Toy〉，跟〈Seven Nation Army〉高度相似；在〈Toy〉拿下歐洲歌唱大賽冠軍後，〈Seven Nation Army〉的唱片公司還表達抗議；這場疑似剽竊風波的結局，是白線條樂團主唱兼這首歌的作者傑克・懷特（Jack White），被追加進歐洲歌唱大賽的得獎名單。
有鑒於這場剽竊風雲，在這次以色列反司法改革的示威潮中，當參與者和著〈Seven Nation Army〉的旋律，高喊「民主或起義」時，就有偏右派媒體揶揄，反司法改革抗議民眾好像不太擔心剽竊先例，問都沒問就直接把白線條樂團的旋律拿來用。
這首歌簡易的基調，讓它容易與口號結合，這或許是它在體育賽事、政治造勢場合及集會遊行中，廣受歡迎的原因之一；或許也因此，在這次以色列示威潮中，不僅反司法改革抗議人士廣泛使用，在敵對陣營——支持司法改革示威人士的場子中，也有人就著相同的旋律，高喊「64席」（shishim ve-arbaa mandatim），意思是在120席國會中、握有64席多數的現任政府，理應握有推動司法改革的正當性。
政治冷感的世代？年輕人藉音樂發出怒吼
另一首在這次抗議潮中，曝光率超高的旋律，是本土歌曲「你們打擊了錯誤的世代」（You Have Fallen on the Wrong Generation；nafaltem al hador halo nachon）。
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航