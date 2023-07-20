2023女足世界盃：賽場內外看點總整理，誰是本屆奪冠大熱門？

本周四（7月20日），全世界最頂尖的女子足球運動員就將雲集澳洲和紐西蘭，展開第9屆國際足聯女足世界盃（FIFA Women's World Cup）賽事的角逐。

這將是歷來最大規模的一屆女足世界盃，我們來看看關於本屆賽事賽場內外的一些有趣看點。

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兩個第一次

這是歷史上第一次由兩個國家聯合主辦的女足世界盃，由相鄰的澳洲和紐西蘭主辦。決賽將在澳洲雪梨舉行，開幕式則將在紐西蘭奧克蘭舉行。

此外，這也是女足世界盃歷史上第一次有32支球隊參賽，是歷來最大規模的一次。

這得益於2019年在國際足聯（FIFA）主席賈尼・因凡蒂諾（Gianni Infantino）提議下，國際足聯理事會全票通過將女足世界盃參賽隊伍從此前的24隊增加到32隊。

當時曾有人質疑，「擴軍」可能會影響女足世界盃比賽的水平和精彩程度，但是因凡蒂諾在宣佈決定時表示，這是「推動女子足球發展」的「堅實一步」。

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新賽制下，8支國家隊得以首次躋身女足世界盃決賽圈。分別是亞洲球隊菲律賓和越南，中北美及加勒比海球隊海地和巴拿馬，歐洲球隊葡萄牙和愛爾蘭，以及非洲球隊摩洛哥和贊比亞——後者也是該國首次進入男足或女足世界盃。

與此同時，本屆女足世界盃的賽事獎金總額也是歷來最高，達到1.5億美元，比2019年在法國舉辦的女足世界盃增長了兩倍——只不過，與去（2022）年在卡達進行的男足世界盃4.4億美元獎金仍有不少差距。

一段「進化」史

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1991年，第一屆女足世界盃在中國舉辦，圖為廣州天河體育場的開幕式。

這是歷史上第9屆女足世界盃。第一屆賽事在1991年由中國主辦，當時的名稱為「國際足聯世界女子足球錦標賽」，之後每四年舉辦一屆。

首屆賽事有12支球隊參賽，美國隊在決賽中以2比1擊敗挪威，奪得首屆冠軍。美國隊也是目前奪得女足世界盃冠軍最多的球隊，共四次。

第一屆賽事中，每場女足比賽時間為80分鐘，比男足上下半場各短5分鐘——這一規則在四年後修改，將女足比賽時長定為90分鐘，但是與男足不一樣的是每場比賽每隊允許兩次暫停，每次兩分鐘——不過那一屆的亞軍德國隊拒絕這一「實驗」，在整屆賽事中未使用過一次暫停。

巴西人克勞迪婭・瓦斯康塞洛斯（Claudia Vasconcelos）在1991年成為歷史上第一個執法國際足聯賽事的女性裁判。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1991年女足世界盃三名決賽上的三名女裁判（左起）：琳達・布萊克（紐西蘭）、瓦斯康塞洛斯（巴西）、左秀娣（中國）

四年後的1995年，瑞典裁英格麗・揚森（Ingrid Jonsson）成為首個在國際足聯賽事的決賽上作為主裁判執法的女性。至1999年，國際足聯開始在女足世界盃上全部選用女裁判執法。

參賽隊伍方面，女足世界盃共經歷過三次「擴軍」：1999年在美國舉辦的世界盃，參賽隊伍從12隊增加到16隊，2015年加拿大女足世界盃則將賽事隊伍增至24隊，本屆又增加到32隊。

誰是奪冠熱門？

四屆冠軍美國隊無疑仍是本屆世界盃的奪冠最大熱門——她們不僅是目前世界排名第一的球隊，也是過去兩屆女足世界盃的冠軍。

在澳洲和紐西蘭，她們將挑戰史無前例的世界盃三連冠。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 美國隊將爭取史無前例的世界盃三連冠。

陣中擁有像阿萊克絲・摩根（Alex Morgan）、梅甘・拉皮諾（Megan Rapinoe，拉賓奴）等實力超群且經驗豐富的頂尖球星，近年以統治姿態稱霸足壇的美國隊身上建立起了一股霸主的氣場。

不過，自四年前成功衛冕以來，美國隊正在經歷轉型期：前兩屆冠軍主力卡莉・勞埃德（Carly Lloyd，卡莉・萊特）已經退役；上屆冠軍隊成員當中只有9名球員仍在隊中，而且其中6人年齡超過30歲；此外還有幾名主力球員因傷離隊——亞歷克絲・摩根在接受《BBC》訪問時表示，這次衛冕征程對美國隊來說將是「身體上來說最具挑戰性的事」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 英格蘭隊去年在女足歐洲杯上奪冠。

英格蘭隊也是本屆賽事的奪冠熱門之一。她們不僅帶著去年歐洲杯冠軍的榮譽來到本屆比賽，而且去年10月還在主場擊敗過美國隊，結束了近年對美國隊的不勝紀錄。

去年在歐洲杯決賽中加時僅負英格蘭的德國隊，則被很多媒體視為僅次於美英之後的熱門。去年決賽狀態正佳卻因傷缺陣的射手亞歷山德拉・波普（Alexandra Popp，普芘）將希望率領球隊捲土重來。

此外，擁有兩屆世界最佳球員亞歷克西婭・普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲）的西班牙、擁有主場之利和本年度最佳球員薩姆・科爾（Sam Kerr，卡爾）的澳洲，以及在東京奧運會奪得女足金牌的加拿大，也被認為是有實力製造驚喜的球隊。

值得關注的球星

這屆史上最多球隊參賽的女足世界盃球星雲集，她們可能在本屆賽事上成為各自球隊征程當中的關鍵人物。

薩姆・科爾（Sam Kerr，卡爾），澳洲，29歲

這名隊長是東道主陣中最受矚目的球員。她不僅是該國歷史上的頭號得分手，甚至代表澳洲在查爾斯國王的加冕典禮上擔任國旗手。效力英超切爾西（Chelsea）女足的她是目前世界最高薪酬的女足球員，有望成為本屆大賽的主角之一。

亞歷克西婭・普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲），西班牙，29歲

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這名中場球員連續兩屆奪得世界最佳球員金球獎，並在巴塞羅那俱樂部贏得過七次聯賽冠軍和歐冠冠軍，被廣泛認為是全球最佳女足運動員。此外她還曾因為女性球員的待遇問題與西班牙足協發生糾紛。