2023/07/20,
運動

2023女足世界盃：賽場內外看點總整理，誰是本屆奪冠大熱門？

2023女足世界盃：賽場內外看點總整理，誰是本屆奪冠大熱門？
Photo Credit: BBC News

我們想讓你知道的是

四屆冠軍美國隊無疑仍是本屆世界盃的奪冠最大熱門——她們不僅是目前世界排名第一的球隊，也是過去兩屆女足世界盃的冠軍。在澳洲和紐西蘭，她們將挑戰史無前例的世界盃三連冠。

本周四（7月20日），全世界最頂尖的女子足球運動員就將雲集澳洲和紐西蘭，展開第9屆國際足聯女足世界盃（FIFA Women's World Cup）賽事的角逐。

這將是歷來最大規模的一屆女足世界盃，我們來看看關於本屆賽事賽場內外的一些有趣看點。

A Women's World Cup ball in Wellington

Photo Credit: Getty Images / BBC News

兩個第一次

這是歷史上第一次由兩個國家聯合主辦的女足世界盃，由相鄰的澳洲和紐西蘭主辦。決賽將在澳洲雪梨舉行，開幕式則將在紐西蘭奧克蘭舉行。

此外，這也是女足世界盃歷史上第一次有32支球隊參賽，是歷來最大規模的一次。

這得益於2019年在國際足聯（FIFA）主席賈尼・因凡蒂諾（Gianni Infantino）提議下，國際足聯理事會全票通過將女足世界盃參賽隊伍從此前的24隊增加到32隊。

當時曾有人質疑，「擴軍」可能會影響女足世界盃比賽的水平和精彩程度，但是因凡蒂諾在宣佈決定時表示，這是「推動女子足球發展」的「堅實一步」。

Australia and New Zealand Women's World Cup 2023 celebration

Photo Credit: Getty Images / BBC News

新賽制下，8支國家隊得以首次躋身女足世界盃決賽圈。分別是亞洲球隊菲律賓和越南，中北美及加勒比海球隊海地和巴拿馬，歐洲球隊葡萄牙和愛爾蘭，以及非洲球隊摩洛哥和贊比亞——後者也是該國首次進入男足或女足世界盃。

與此同時，本屆女足世界盃的賽事獎金總額也是歷來最高，達到1.5億美元，比2019年在法國舉辦的女足世界盃增長了兩倍——只不過，與去（2022）年在卡達進行的男足世界盃4.4億美元獎金仍有不少差距。

一段「進化」史

A performer dances beneath a balloon designed in the pattern of a soccer ball during the opening ceremony on November 16, 1991, in Guangzhou

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1991年，第一屆女足世界盃在中國舉辦，圖為廣州天河體育場的開幕式。

這是歷史上第9屆女足世界盃。第一屆賽事在1991年由中國主辦，當時的名稱為「國際足聯世界女子足球錦標賽」，之後每四年舉辦一屆。

首屆賽事有12支球隊參賽，美國隊在決賽中以2比1擊敗挪威，奪得首屆冠軍。美國隊也是目前奪得女足世界盃冠軍最多的球隊，共四次。

第一屆賽事中，每場女足比賽時間為80分鐘，比男足上下半場各短5分鐘——這一規則在四年後修改，將女足比賽時長定為90分鐘，但是與男足不一樣的是每場比賽每隊允許兩次暫停，每次兩分鐘——不過那一屆的亞軍德國隊拒絕這一「實驗」，在整屆賽事中未使用過一次暫停。

巴西人克勞迪婭・瓦斯康塞洛斯（Claudia Vasconcelos）在1991年成為歷史上第一個執法國際足聯賽事的女性裁判。

Linda Black of New Zealand, Claudia de Vasconcelos, 28, sports teacher from Brazil and Zuo Xiudi of China

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1991年女足世界盃三名決賽上的三名女裁判（左起）：琳達・布萊克（紐西蘭）、瓦斯康塞洛斯（巴西）、左秀娣（中國）

四年後的1995年，瑞典裁英格麗・揚森（Ingrid Jonsson）成為首個在國際足聯賽事的決賽上作為主裁判執法的女性。至1999年，國際足聯開始在女足世界盃上全部選用女裁判執法。

參賽隊伍方面，女足世界盃共經歷過三次「擴軍」：1999年在美國舉辦的世界盃，參賽隊伍從12隊增加到16隊，2015年加拿大女足世界盃則將賽事隊伍增至24隊，本屆又增加到32隊。

誰是奪冠熱門？

四屆冠軍美國隊無疑仍是本屆世界盃的奪冠最大熱門——她們不僅是目前世界排名第一的球隊，也是過去兩屆女足世界盃的冠軍。

在澳洲和紐西蘭，她們將挑戰史無前例的世界盃三連冠。

Megan Rapinoe of the USA celebrates with teammates after scoring her team's first goal during the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United State of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France.

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美國隊將爭取史無前例的世界盃三連冠。

陣中擁有像阿萊克絲・摩根（Alex Morgan）、梅甘・拉皮諾（Megan Rapinoe，拉賓奴）等實力超群且經驗豐富的頂尖球星，近年以統治姿態稱霸足壇的美國隊身上建立起了一股霸主的氣場。

不過，自四年前成功衛冕以來，美國隊正在經歷轉型期：前兩屆冠軍主力卡莉・勞埃德（Carly Lloyd，卡莉・萊特）已經退役；上屆冠軍隊成員當中只有9名球員仍在隊中，而且其中6人年齡超過30歲；此外還有幾名主力球員因傷離隊——亞歷克絲・摩根在接受《BBC》訪問時表示，這次衛冕征程對美國隊來說將是「身體上來說最具挑戰性的事」。

Chloe Kelly's celebration in the Euro 2022

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英格蘭隊去年在女足歐洲杯上奪冠。

英格蘭隊也是本屆賽事的奪冠熱門之一。她們不僅帶著去年歐洲杯冠軍的榮譽來到本屆比賽，而且去年10月還在主場擊敗過美國隊，結束了近年對美國隊的不勝紀錄。

去年在歐洲杯決賽中加時僅負英格蘭的德國隊，則被很多媒體視為僅次於美英之後的熱門。去年決賽狀態正佳卻因傷缺陣的射手亞歷山德拉・波普（Alexandra Popp，普芘）將希望率領球隊捲土重來。

此外，擁有兩屆世界最佳球員亞歷克西婭・普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲）的西班牙、擁有主場之利和本年度最佳球員薩姆・科爾（Sam Kerr，卡爾）的澳洲，以及在東京奧運會奪得女足金牌的加拿大，也被認為是有實力製造驚喜的球隊。

值得關注的球星

這屆史上最多球隊參賽的女足世界盃球星雲集，她們可能在本屆賽事上成為各自球隊征程當中的關鍵人物。

薩姆・科爾（Sam Kerr，卡爾），澳洲，29歲

這名隊長是東道主陣中最受矚目的球員。她不僅是該國歷史上的頭號得分手，甚至代表澳洲在查爾斯國王的加冕典禮上擔任國旗手。效力英超切爾西（Chelsea）女足的她是目前世界最高薪酬的女足球員，有望成為本屆大賽的主角之一。

亞歷克西婭・普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲），西班牙，29歲

Alexia Putellas applauding Barcelona fans

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這名中場球員連續兩屆奪得世界最佳球員金球獎，並在巴塞羅那俱樂部贏得過七次聯賽冠軍和歐冠冠軍，被廣泛認為是全球最佳女足運動員。此外她還曾因為女性球員的待遇問題與西班牙足協發生糾紛。


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