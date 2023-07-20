2023女足世界盃：賽場內外看點總整理，誰是本屆奪冠大熱門？
我們想讓你知道的是
四屆冠軍美國隊無疑仍是本屆世界盃的奪冠最大熱門——她們不僅是目前世界排名第一的球隊，也是過去兩屆女足世界盃的冠軍。在澳洲和紐西蘭，她們將挑戰史無前例的世界盃三連冠。
本周四（7月20日），全世界最頂尖的女子足球運動員就將雲集澳洲和紐西蘭，展開第9屆國際足聯女足世界盃（FIFA Women's World Cup）賽事的角逐。
這將是歷來最大規模的一屆女足世界盃，我們來看看關於本屆賽事賽場內外的一些有趣看點。
兩個第一次
這是歷史上第一次由兩個國家聯合主辦的女足世界盃，由相鄰的澳洲和紐西蘭主辦。決賽將在澳洲雪梨舉行，開幕式則將在紐西蘭奧克蘭舉行。
此外，這也是女足世界盃歷史上第一次有32支球隊參賽，是歷來最大規模的一次。
這得益於2019年在國際足聯（FIFA）主席賈尼・因凡蒂諾（Gianni Infantino）提議下，國際足聯理事會全票通過將女足世界盃參賽隊伍從此前的24隊增加到32隊。
當時曾有人質疑，「擴軍」可能會影響女足世界盃比賽的水平和精彩程度，但是因凡蒂諾在宣佈決定時表示，這是「推動女子足球發展」的「堅實一步」。
新賽制下，8支國家隊得以首次躋身女足世界盃決賽圈。分別是亞洲球隊菲律賓和越南，中北美及加勒比海球隊海地和巴拿馬，歐洲球隊葡萄牙和愛爾蘭，以及非洲球隊摩洛哥和贊比亞——後者也是該國首次進入男足或女足世界盃。
與此同時，本屆女足世界盃的賽事獎金總額也是歷來最高，達到1.5億美元，比2019年在法國舉辦的女足世界盃增長了兩倍——只不過，與去（2022）年在卡達進行的男足世界盃4.4億美元獎金仍有不少差距。
一段「進化」史
這是歷史上第9屆女足世界盃。第一屆賽事在1991年由中國主辦，當時的名稱為「國際足聯世界女子足球錦標賽」，之後每四年舉辦一屆。
首屆賽事有12支球隊參賽，美國隊在決賽中以2比1擊敗挪威，奪得首屆冠軍。美國隊也是目前奪得女足世界盃冠軍最多的球隊，共四次。
第一屆賽事中，每場女足比賽時間為80分鐘，比男足上下半場各短5分鐘——這一規則在四年後修改，將女足比賽時長定為90分鐘，但是與男足不一樣的是每場比賽每隊允許兩次暫停，每次兩分鐘——不過那一屆的亞軍德國隊拒絕這一「實驗」，在整屆賽事中未使用過一次暫停。
巴西人克勞迪婭・瓦斯康塞洛斯（Claudia Vasconcelos）在1991年成為歷史上第一個執法國際足聯賽事的女性裁判。
四年後的1995年，瑞典裁英格麗・揚森（Ingrid Jonsson）成為首個在國際足聯賽事的決賽上作為主裁判執法的女性。至1999年，國際足聯開始在女足世界盃上全部選用女裁判執法。
參賽隊伍方面，女足世界盃共經歷過三次「擴軍」：1999年在美國舉辦的世界盃，參賽隊伍從12隊增加到16隊，2015年加拿大女足世界盃則將賽事隊伍增至24隊，本屆又增加到32隊。
誰是奪冠熱門？
四屆冠軍美國隊無疑仍是本屆世界盃的奪冠最大熱門——她們不僅是目前世界排名第一的球隊，也是過去兩屆女足世界盃的冠軍。
在澳洲和紐西蘭，她們將挑戰史無前例的世界盃三連冠。
陣中擁有像阿萊克絲・摩根（Alex Morgan）、梅甘・拉皮諾（Megan Rapinoe，拉賓奴）等實力超群且經驗豐富的頂尖球星，近年以統治姿態稱霸足壇的美國隊身上建立起了一股霸主的氣場。
不過，自四年前成功衛冕以來，美國隊正在經歷轉型期：前兩屆冠軍主力卡莉・勞埃德（Carly Lloyd，卡莉・萊特）已經退役；上屆冠軍隊成員當中只有9名球員仍在隊中，而且其中6人年齡超過30歲；此外還有幾名主力球員因傷離隊——亞歷克絲・摩根在接受《BBC》訪問時表示，這次衛冕征程對美國隊來說將是「身體上來說最具挑戰性的事」。
英格蘭隊也是本屆賽事的奪冠熱門之一。她們不僅帶著去年歐洲杯冠軍的榮譽來到本屆比賽，而且去年10月還在主場擊敗過美國隊，結束了近年對美國隊的不勝紀錄。
去年在歐洲杯決賽中加時僅負英格蘭的德國隊，則被很多媒體視為僅次於美英之後的熱門。去年決賽狀態正佳卻因傷缺陣的射手亞歷山德拉・波普（Alexandra Popp，普芘）將希望率領球隊捲土重來。
此外，擁有兩屆世界最佳球員亞歷克西婭・普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲）的西班牙、擁有主場之利和本年度最佳球員薩姆・科爾（Sam Kerr，卡爾）的澳洲，以及在東京奧運會奪得女足金牌的加拿大，也被認為是有實力製造驚喜的球隊。
值得關注的球星
這屆史上最多球隊參賽的女足世界盃球星雲集，她們可能在本屆賽事上成為各自球隊征程當中的關鍵人物。
薩姆・科爾（Sam Kerr，卡爾），澳洲，29歲
這名隊長是東道主陣中最受矚目的球員。她不僅是該國歷史上的頭號得分手，甚至代表澳洲在查爾斯國王的加冕典禮上擔任國旗手。效力英超切爾西（Chelsea）女足的她是目前世界最高薪酬的女足球員，有望成為本屆大賽的主角之一。
亞歷克西婭・普特拉斯（Alexia Putellas，佩迪拉絲），西班牙，29歲
這名中場球員連續兩屆奪得世界最佳球員金球獎，並在巴塞羅那俱樂部贏得過七次聯賽冠軍和歐冠冠軍，被廣泛認為是全球最佳女足運動員。此外她還曾因為女性球員的待遇問題與西班牙足協發生糾紛。
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j