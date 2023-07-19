尹錫悅：美韓「核諮商小組」將成嚇阻北韓威脅新起點；北韓時隔一週再射兩枚飛彈挑釁意味濃

時隔一週，北韓再度射彈揚威

（中央社）《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部（JCS）表示，北韓今（19）日凌晨向日本海（兩韓稱東海）發射一枚似乎是彈道飛彈的飛行體，韓國軍方仍在研究、分析發射的是那一類型飛彈，這枚飛彈墜落海中。

根據《法新社》，《共同社》也報導日本自衛隊通報北韓發射飛彈。根據《共同社》，北韓可能還發射第二枚飛彈。

北韓發射飛彈的時間點，恰值兩韓緊張關係急遽升溫，首爾與華盛頓加強防衛合作。

美國和韓國18日在首爾召開雙邊「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group，NCG）首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗北韓。

白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）18日表示，美國一艘核武潛艦停靠在韓國港口，這是時隔40多年再有美國核武潛艦停靠在韓國港口。這凸顯兩盟邦採取行動對抗北韓與日俱增的軍事威脅。

一週前，北韓才剛發射「火星-18」（Hwasong-18）固體燃料洲際彈道飛彈，這是北韓去（2022）年初以來第12度發射洲際彈道飛彈。

此外，美國國防部和國務院在新聞簡報中證實一名駐韓國美軍士兵18日越過兩韓邊界進入北韓。

北韓時隔一週再射2枚彈道飛彈，日本：最遠飛行600公里

日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓今天凌晨向東方發射兩枚彈道飛彈，兩枚飛彈似乎都落在日本專屬經濟區外。

濱田靖一告訴記者，首枚飛彈飛行了550公里，飛行高度達50公里，第二枚飛彈飛行了600公里，飛行高度達50公里。

他表示，日本已透過外交管道對北韓這項射彈提出抗議。

《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部稍早表示，北韓今天凌晨向日本海（兩韓稱東海）發射一枚似乎是彈道飛彈的飛行體，韓國軍方仍在研究、分析發射的是哪一類型飛彈，這枚飛彈墜落海中。

北韓發射飛彈的時間點，恰值兩韓緊張關係急遽升溫，首爾與華盛頓加強防衛合作。

美國和韓國18日在首爾召開雙邊「核諮商小組」首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗北韓。

白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾18日表示，美國一艘核武潛艦停靠在韓國港口，這是時隔40多年再有美國核武潛艦停靠在韓國港口。這凸顯兩盟邦採取行動對抗北韓與日俱增的軍事威脅。

一週前，北韓才剛發射「火星-18」（Hwasong-18）固體燃料洲際彈道飛彈，這是北韓去年初以來第12度發射洲際彈道飛彈。

此外，美國國防部和國務院在新聞簡報中證實一名駐韓國美軍士兵18日越過兩韓邊界進入北韓。

尹錫悅：美韓核諮商小組將成嚇阻北韓威脅新起點

韓國總統尹錫悅18日表示，韓國和美國之間新成立的核諮商小組，將成為強力且有效嚇阻北韓的「新起點」。

美國和韓國官員18日在首爾召開第一屆「核諮商小組」會議，討論一旦與北韓發生戰爭時，兩盟國間將如何更好地協調因應。

尹錫悅在簡報會中表示：「藉由讓韓美升級成以核為基礎的同盟關係，我們將做出重大努力，從根本上阻止北韓的核子與飛彈威脅。」

兩國4月在華盛頓舉行雙邊峰會期間，首次宣布成立核諮商小組；當時韓國國內要求擁核的呼聲越來越高，而華府對此表示反對。

中國和北韓抨擊美韓成立核諮商小組，認為此舉進一步加劇朝鮮半島的緊張局勢。

當被問及韓國是否會參與美國的核戰爭規劃時，一名美國政府高官表示，核諮商小組的成立是為了與彼此分享更多訊息。

首屆核諮商小組會議將由韓國國家安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）和美國國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）共同主持。

尹錫悅的發言人17日對記者說：「我們將討論針對北韓核威脅的資訊共享、諮商機制、聯合計畫與執行步驟等，以加強嚇阻北韓的核威脅。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航