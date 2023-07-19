2023/07/19,
生活

2023全球最強護照，新加坡取代日本居冠，台灣排名31可免簽通行144個目的地

2023全球最強護照，新加坡取代日本居冠，台灣排名31可免簽通行144個目的地
Photo Credit: 中央社

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「恒理護照指數」比較了199種不同護照前往227個旅遊目的地的免簽情況。居冠的新加坡公民可以免簽通行192個目的地。台灣則與澳門及巴拿馬並列31名，可以免簽前往144個目的地。香港名列第17（170個目的地），中國排名第63（80個目的地）。

（中央社）英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布2023年第3季「恒理護照指數」，新加坡擠下日本名列第一。台灣則排名第31，可以免簽通行144個旅遊目的地。

根據「恒理護照指數」（Henley Passport Index）最新排名，日本在連續5年蟬聯榜首後，首次讓出龍頭寶座，跌落至第3名。新加坡則登上第1，堪稱擁有全球最強護照的國家。

「恒理護照指數」比較了199種不同護照前往227個旅遊目的地的免簽情況。居冠的新加坡公民可以免簽通行192個目的地。

德國、義大利及西班牙等3個歐洲國家並列第2，它們的公民可以免簽前往190個旅遊目的地。

日本與其他6個國家並列第3名，分別是奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、瑞典及韓國，可以免簽通行189個旅遊目的地。

台灣則與澳門及巴拿馬並列31名，可以免簽前往144個目的地。香港名列第17（170個目的地），中國排名第63（80個目的地）。

這次排名敬陪未座的是阿富汗、伊拉克及敘利亞，分別只能免簽通行27、29及30個目的地。

未命名
Photo Credit: Henley & Partners網頁

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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