教育部長說明《性平法》修法：未成年師生戀一律禁止、成年涉「權勢關係」也不行

行政院日前通過教育部擬具的《性別平等教育法》（下稱性平法）修正草案，將函請立法院審議。本次修法有幾項受外界關注的重點，包含將軍警校院及少年矯正學校納入《性平法》適用範圍、師生戀相關規範以及權勢不對等案件的處理等等。教育部長潘文忠今（19）日受訪指出，師生戀處理以成年跟未成年做分界，未成年會一律禁止。

教育部長潘文忠今日出席全國教育局處長會議前，接受媒體聯訪說明《性平法》修正重點。

師生戀方面，本次《性平法》修法納入「校長與教職員工性與性別有關專業倫理」，潘文忠說，本次修法將這種違反教育倫理、專業的行為提升到「法」的層次處理。處理上主要以成年跟未成年做分界，未成年方面，不管任何理由，只要對學生發生違反性或性關係等的行為，一律禁止；成年的部分，若是有教學、指導、訓練或是涉及工作機會的分配，也會做明確規範。

未成年身心發展不夠，禁止師生戀

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝昨（18）日受訪時，解釋成年與未成年的修法方向，吳林輝說，未成年學生如中小學以下，選課不像大學這麼多，且未成年學生在身心發展跟認知的成熟度還不夠，基於對未成年學生的保護，學校的校長、教職員工都不可以與未成年學生發展親密關係。吳林輝解釋，所謂的「親密關係」指的是超乎師生原本的互動，而有私底下關係的發展，例如談感情或是有進一步關係。

至於成年以上的學生，吳林輝表示，對專業倫理的規範，會以是否有權勢關係來做判斷要件。「權勢關係」具體來說是有教學、輔導、論文指導、訓練的關係，因為涉及評分和通過與否，一旦有這樣的權勢關係，即使是成年學生也不能發展性與性別有關的關係；如果沒有，交友就是不受約束的。

至於外界關注的權勢型案件調查，潘文忠說明，這次修法針對權勢型案件，無論是調查還是課責都有比較明確、嚴謹的規範，如果發生校長、教職員工對學生的案件，後續啟動調查時，調查小組成員需全部外聘，且要是受過專業訓練的調查員。如果發生這種權勢型案件，也會進行課責、罰款。

談到《性平法》納入軍警、少年矯正學校，潘文忠說明，這兩者長期以學校型態營運，但一直沒有納入，本次納入對學生而言是非常重要的保護。除此之外，過去軍警、少年矯正學校的主管機關國防部、法務部沒有明文規範學校要成立性平教育委員會，修法後就必須依法成立，如果發生相關個案，就一體適用性平教育通報、調查、處置流程。

潘文忠表示，修法細節教育部後續會邀集學者專家、學校跟團體整理行為樣態，也包含發展參考指引，提供給學校做後續執行的參考。

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核稿編輯：羅元祺