國科會布局AI、半導體、低軌通訊衛星，2024年科技預算匡列1438億元創新高
我們想讓你知道的是
吳政忠在會後記者會中表示，113年度科技發展計畫將積極掌握生成式AI人工智慧所帶來的機會，擴大投入淨零碳排、高齡科技、太空及6G等，取得關鍵科技新國力，而基礎研究依然是台灣「科技立國」的重中之重，明年預算在基礎研究方面，應仍會繼續成長。
布局AI太空半導體，113年科技預算匡列1438億元創新高
（中央社）國科會委員會議昨（18）日同意匡列113年科技預算新台幣1438億元、續創新高，主委吳政忠指出，各部會申請經費逾1600億元，他會繼續爭取中間差額，台灣科技必須布10年大局，半導體中的IC設計、高齡科技將擴大投入，生成式AI、淨零、太空、6G等領域也會積極布局。
國家科學及技術委員會第6次委員會議昨天登場，會中審議同意匡列113年歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案增列200億元，合計經費1438億元，國科會將依審議結果報行政院同意。
國科會主委吳政忠在會後記者會表示，最近台灣在國際間能見度非常高，背後當然與台灣半導體產業很厲害有關，但有委員提到，台灣「不能只有半導體產業」， 行政院的確也是往這方面布局。
吳政忠說，近期國際間競逐生成式AI，這攸關未來10年、20年的科技布局，也應將其納入，同時，淨零科技、6G、太空也是重點。
談及半導體產業，他指出，台灣在全世界有相當大的號召力，希望台灣產業創新可以利用晶片優勢，加強多個sector（領域），不只有製造、封裝測試， 也將強化IC設計及應用端的發展力道，而科技應跟社會、生活結合，比如應用在高齡科技。
明年度政府科技計畫先期作業，各部會因應全球科技情勢布局，申請總經費1643億元；吳政忠指出，經過嚴格審議，目前科技預算是1400多億元，差額部分，會儘量向行政院爭取。
媒體關切科技預算加碼投入的領域，吳政忠表示，高齡科技原先是在各部會零散執行，這次加碼約10幾億元，希望達成跨部會綜效，再者，最大變化在於未來產業創新必須要有的IC設計，「這部分會是比較大的幅度」，同時也要前進全球吸納人才來台，激發新創，吸引國際資金挹注台灣。
太空科技發展計畫攻低軌通訊衛星，擬拓戰線至2031年
（中央社）太空戰局不缺席，台灣第3期「國家太空科技發展長程計畫」，預計10年投入新台幣251億元、實施至2028年，國科會主委吳政忠昨日指出，預計年底前將提出方案，把計畫時程拉長到2031年，以因應近期低軌通訊衛星布陣、商業化的快速變革。
國科會昨天舉行第6次委員會議，113年度政府科技計畫先期作業，各部會申請經費為1643億元，委員會議審議同意匡列113歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案請增200億元，匡列中央公務經費合計1438億元，國科會將依審議結果報行政院同意。
吳政忠在會後記者會中表示，113年度科技發展計畫將積極掌握生成式AI人工智慧所帶來的機會，擴大投入淨零碳排、高齡科技、太空及6G等，取得關鍵科技新國力，而基礎研究依然是台灣「科技立國」的重中之重，明年預算在基礎研究方面，應仍會繼續成長。
太空方面，媒體關切第3期「國家太空科技發展長程計畫」，相關經費是否充足。
第3期計畫實施期程為2019年至2028年，吳政忠表示，在布局第3期時，低軌通訊衛星尚未「真正出來」，而政府現已陸續加碼，包含B5G計畫將發射「2+4」顆低軌通訊衛星。
吳政忠指出，低軌通訊衛星布陣、全球商業化變動的確相當之快，因此政府將在年底之前「做一些修正」，希望把第3期計畫從2028年，「布一個比較長的局、應該到2031（年）」，年底前應會提出相關方案。
同時，福衛八號是第3期「國家太空科技發展長程計畫」，所規劃執行的首個先導型「高解析度光學遙測衛星」計畫，媒體關切其進度；吳政忠表示，先前確實有延遲，但後續將按照期程。
根據國家太空中心網站，由於受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，福衛八號第1枚與第2枚衛星，分別規劃在2024與2025年發射；第3枚與第4枚衛星將在2026與2027年發射；第5枚與第6枚衛星，則在2028與2029年發射。
此外，昨天委員會議也通過高齡科技產業行動計畫，並由經濟部提報「台灣顯示科技與應用行動計畫」推動成果。
由於台灣將在2025年邁入超高齡社會，面對銀色海嘯來襲，國科會表示，與經濟部、衛福部、數位部等8大部會攜手推動「高齡科技產業行動計畫」，盼帶動健康福祉產業2025年突破3000億元，運用跨域科技完善健康生活整合服務。
針對顯示科技計畫成果，經濟部技術處長邱求慧指出，目前累積超過100項研發成果，產出關鍵專利216件，促進研發投資超過118億元，未來則可望創造年產值1200億元。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
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但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！