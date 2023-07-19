國科會布局AI、半導體、低軌通訊衛星，2024年科技預算匡列1438億元創新高

布局AI太空半導體，113年科技預算匡列1438億元創新高

（中央社）國科會委員會議昨（18）日同意匡列113年科技預算新台幣1438億元、續創新高，主委吳政忠指出，各部會申請經費逾1600億元，他會繼續爭取中間差額，台灣科技必須布10年大局，半導體中的IC設計、高齡科技將擴大投入，生成式AI、淨零、太空、6G等領域也會積極布局。

國家科學及技術委員會第6次委員會議昨天登場，會中審議同意匡列113年歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案增列200億元，合計經費1438億元，國科會將依審議結果報行政院同意。

國科會主委吳政忠在會後記者會表示，最近台灣在國際間能見度非常高，背後當然與台灣半導體產業很厲害有關，但有委員提到，台灣「不能只有半導體產業」， 行政院的確也是往這方面布局。

吳政忠說，近期國際間競逐生成式AI，這攸關未來10年、20年的科技布局，也應將其納入，同時，淨零科技、6G、太空也是重點。

談及半導體產業，他指出，台灣在全世界有相當大的號召力，希望台灣產業創新可以利用晶片優勢，加強多個sector（領域），不只有製造、封裝測試， 也將強化IC設計及應用端的發展力道，而科技應跟社會、生活結合，比如應用在高齡科技。

明年度政府科技計畫先期作業，各部會因應全球科技情勢布局，申請總經費1643億元；吳政忠指出，經過嚴格審議，目前科技預算是1400多億元，差額部分，會儘量向行政院爭取。

媒體關切科技預算加碼投入的領域，吳政忠表示，高齡科技原先是在各部會零散執行，這次加碼約10幾億元，希望達成跨部會綜效，再者，最大變化在於未來產業創新必須要有的IC設計，「這部分會是比較大的幅度」，同時也要前進全球吸納人才來台，激發新創，吸引國際資金挹注台灣。

Photo Credit: 中央社 吳政忠說，近期國際間競逐生成式AI，這攸關未來10年、20年的科技布局，也應將其納入，同時，淨零科技、6G、太空也是重點。圖為國家太空中心。

太空科技發展計畫攻低軌通訊衛星，擬拓戰線至2031年

（中央社）太空戰局不缺席，台灣第3期「國家太空科技發展長程計畫」，預計10年投入新台幣251億元、實施至2028年，國科會主委吳政忠昨日指出，預計年底前將提出方案，把計畫時程拉長到2031年，以因應近期低軌通訊衛星布陣、商業化的快速變革。

國科會昨天舉行第6次委員會議，113年度政府科技計畫先期作業，各部會申請經費為1643億元，委員會議審議同意匡列113歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案請增200億元，匡列中央公務經費合計1438億元，國科會將依審議結果報行政院同意。

吳政忠在會後記者會中表示，113年度科技發展計畫將積極掌握生成式AI人工智慧所帶來的機會，擴大投入淨零碳排、高齡科技、太空及6G等，取得關鍵科技新國力，而基礎研究依然是台灣「科技立國」的重中之重，明年預算在基礎研究方面，應仍會繼續成長。

太空方面，媒體關切第3期「國家太空科技發展長程計畫」，相關經費是否充足。

第3期計畫實施期程為2019年至2028年，吳政忠表示，在布局第3期時，低軌通訊衛星尚未「真正出來」，而政府現已陸續加碼，包含B5G計畫將發射「2+4」顆低軌通訊衛星。

吳政忠指出，低軌通訊衛星布陣、全球商業化變動的確相當之快，因此政府將在年底之前「做一些修正」，希望把第3期計畫從2028年，「布一個比較長的局、應該到2031（年）」，年底前應會提出相關方案。

同時，福衛八號是第3期「國家太空科技發展長程計畫」，所規劃執行的首個先導型「高解析度光學遙測衛星」計畫，媒體關切其進度；吳政忠表示，先前確實有延遲，但後續將按照期程。

根據國家太空中心網站，由於受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，福衛八號第1枚與第2枚衛星，分別規劃在2024與2025年發射；第3枚與第4枚衛星將在2026與2027年發射；第5枚與第6枚衛星，則在2028與2029年發射。

此外，昨天委員會議也通過高齡科技產業行動計畫，並由經濟部提報「台灣顯示科技與應用行動計畫」推動成果。

由於台灣將在2025年邁入超高齡社會，面對銀色海嘯來襲，國科會表示，與經濟部、衛福部、數位部等8大部會攜手推動「高齡科技產業行動計畫」，盼帶動健康福祉產業2025年突破3000億元，運用跨域科技完善健康生活整合服務。

針對顯示科技計畫成果，經濟部技術處長邱求慧指出，目前累積超過100項研發成果，產出關鍵專利216件，促進研發投資超過118億元，未來則可望創造年產值1200億元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航