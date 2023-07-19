2023/07/19,
政治

在野黨抨擊「台美21世紀貿易倡議」無減免關稅，財政部：通關便捷化1年可為台業者省下1億元

在野黨抨擊「台美21世紀貿易倡議」無減免關稅，財政部：通關便捷化1年可為台業者省下1億元
行政院長陳建仁19日赴立院專案報告「台灣與美國間貿易協定」。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣與紐西蘭簽訂「台紐經濟合作協定」，將於2025年生效，業者憂心紐西蘭液態乳屆時全面入台、將衝擊本土鮮乳自給率，立委指出，美國是台灣份額最大的進口國，擔心「台美21世紀貿易倡議」帶來的衝擊恐怕會更大。

美國聯邦參議院18日晚間以「一致同意」方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，法案正式送出國會後，將遞交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效；我國行政院長陳建仁今（19）日赴立法院專案報告「台美21世紀貿易倡議」，籲請立法院臨時會儘快通過此協定、使台美的貿易都能夠互惠。

台美雙方在去（2022）年6月1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，聚焦12項議題，目前已完成第一階段談判，就貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業5項議題達成共識，在今（2023）年6月1日由我國駐美代表處蕭美琴大使與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在美國簽署協定。

行政院長陳建仁今日於立法院專案報告，陳建仁指出，台美貿易協定是1979年以來，台美間議題最全面、涉及單位最多的貿易談判；雙方也同意未來可經由協商增列新議題，使協定可以繼續擴充及成長，美國參議院已經通過了「台美21世紀貿易倡議」的施行法，很希望立法院臨時會也能夠儘快通過這個協定。

陳建仁強調，「台美21世紀貿易倡議」涵蓋跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、美墨加協定（USMCA）等高標準貿易協定的重要內容，彰顯台灣符合且能遵守高標準，是可信賴的貿易夥伴，為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用， 也有助參與CPTPP等區域經貿協定。

不過「台美21世紀貿易倡議」第一階段的談判內容，遭在野黨立委批評沒有看到關稅優惠、看不到對企業的實質助益，陳建仁表示，根據WTO估計，只要關稅能夠便捷化，實際上就能節省3％至5％的成本，因此「台美21世紀貿易倡議」加強了台美關務、通關以及貿易的便捷化，實際上就是希望能夠使得台美的貿易都能夠互惠。

財政部長莊翠雲於備詢時補充說明，一個約40尺的貨櫃，如果通關速度慢，一天放在貨櫃廠的費用為1200元台幣，「台美21世紀貿易倡議」加強貿易便捷與加速通關，擴大預先審查的對象自原來只有進口商，擴大為出口商、代理業者，未來台灣貨物到美國港口，如不需要檢驗，「繳稅以後就可以放行」，將節省許多時間。

報關程序縮短後，莊翠雲表示，進口業者、快遞業者其實一年都可以減少到一億新台幣的成本；而進口業者成本下降以後，可預期將來消費者要支付的費用「也可以下降」。

台美第二階段談判「深水區」，立委憂心對台農業衝擊大

不過「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判預計將觸及農業、勞工、環境保護三大議題，民進黨立委洪申翰就質疑，台灣與紐西蘭簽訂「台紐經濟合作協定」，將於2025年生效，紐西蘭液態乳屆時將全面入台，我國政府雖承諾會協助國產鮮乳自給率九成以上，但台灣現在鮮乳自給率已經掉到八成以下，如果協議生效，自給率只會更低。

洪申翰指出，美國是台灣份額最大的進口國，如果台紐之間的鮮乳已經讓我國酪農業捉襟見軸，擔心「台美21世紀貿易倡議」帶來的衝擊恐會更大。

民眾黨立委張其祿質詢時也指出，「台美21世紀貿易倡議」第一階段是行政協定，審議程序只是送立法院備查，但第二階段談判涉及農業、勞工和環境等「深水區」，不可能不涉及修法，衝擊產業更大，呼籲行政部門提前完備審查制度。

張其祿強調，昨天才有新聞指我國農業衰退，美國是農業大國，未來有更多農產品更容易進來，制度上一定要能充分溝通。

而美國前總統川普（Donald Trump）日前接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，批評台灣奪走美國半導體產業工作，認為美國政府早該阻止他們、早該對台灣課關稅，國民黨立委江啟臣今日質詢時指出，川普的觀念反映的是如台積電創辦人張忠謀日前說的「全球化已死」、是「保護主義」，反映自己國內的就業是最重要的，而這樣的聲音在美國是有市場的，批評蔡英文政府不能親美、倚美但不知美。

陳建仁回應，他當然不接受川普說的，強調台美重要的關係是雙贏互利，也提醒川普「必須對事實有更多了解」，雖然高階晶片是台灣製造，但IC設計實際上是在美國。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。