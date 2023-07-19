在野黨抨擊「台美21世紀貿易倡議」無減免關稅，財政部：通關便捷化1年可為台業者省下1億元

美國聯邦參議院18日晚間以「一致同意」方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，法案正式送出國會後，將遞交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效；我國行政院長陳建仁今（19）日赴立法院專案報告「台美21世紀貿易倡議」，籲請立法院臨時會儘快通過此協定、使台美的貿易都能夠互惠。

台美雙方在去（2022）年6月1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，聚焦12項議題，目前已完成第一階段談判，就貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業5項議題達成共識，在今（2023）年6月1日由我國駐美代表處蕭美琴大使與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在美國簽署協定。

行政院長陳建仁今日於立法院專案報告，陳建仁指出，台美貿易協定是1979年以來，台美間議題最全面、涉及單位最多的貿易談判；雙方也同意未來可經由協商增列新議題，使協定可以繼續擴充及成長，美國參議院已經通過了「台美21世紀貿易倡議」的施行法，很希望立法院臨時會也能夠儘快通過這個協定。

陳建仁強調，「台美21世紀貿易倡議」涵蓋跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、美墨加協定（USMCA）等高標準貿易協定的重要內容，彰顯台灣符合且能遵守高標準，是可信賴的貿易夥伴，為台灣與其他國家洽簽貿易協定帶來示範作用， 也有助參與CPTPP等區域經貿協定。

不過「台美21世紀貿易倡議」第一階段的談判內容，遭在野黨立委批評沒有看到關稅優惠、看不到對企業的實質助益，陳建仁表示，根據WTO估計，只要關稅能夠便捷化，實際上就能節省3％至5％的成本，因此「台美21世紀貿易倡議」加強了台美關務、通關以及貿易的便捷化，實際上就是希望能夠使得台美的貿易都能夠互惠。

財政部長莊翠雲於備詢時補充說明，一個約40尺的貨櫃，如果通關速度慢，一天放在貨櫃廠的費用為1200元台幣，「台美21世紀貿易倡議」加強貿易便捷與加速通關，擴大預先審查的對象自原來只有進口商，擴大為出口商、代理業者，未來台灣貨物到美國港口，如不需要檢驗，「繳稅以後就可以放行」，將節省許多時間。

報關程序縮短後，莊翠雲表示，進口業者、快遞業者其實一年都可以減少到一億新台幣的成本；而進口業者成本下降以後，可預期將來消費者要支付的費用「也可以下降」。

台美第二階段談判「深水區」，立委憂心對台農業衝擊大

不過「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判預計將觸及農業、勞工、環境保護三大議題，民進黨立委洪申翰就質疑，台灣與紐西蘭簽訂「台紐經濟合作協定」，將於2025年生效，紐西蘭液態乳屆時將全面入台，我國政府雖承諾會協助國產鮮乳自給率九成以上，但台灣現在鮮乳自給率已經掉到八成以下，如果協議生效，自給率只會更低。

洪申翰指出，美國是台灣份額最大的進口國，如果台紐之間的鮮乳已經讓我國酪農業捉襟見軸，擔心「台美21世紀貿易倡議」帶來的衝擊恐會更大。

民眾黨立委張其祿質詢時也指出，「台美21世紀貿易倡議」第一階段是行政協定，審議程序只是送立法院備查，但第二階段談判涉及農業、勞工和環境等「深水區」，不可能不涉及修法，衝擊產業更大，呼籲行政部門提前完備審查制度。

張其祿強調，昨天才有新聞指我國農業衰退，美國是農業大國，未來有更多農產品更容易進來，制度上一定要能充分溝通。

而美國前總統川普（Donald Trump）日前接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，批評台灣奪走美國半導體產業工作，認為美國政府早該阻止他們、早該對台灣課關稅，國民黨立委江啟臣今日質詢時指出，川普的觀念反映的是如台積電創辦人張忠謀日前說的「全球化已死」、是「保護主義」，反映自己國內的就業是最重要的，而這樣的聲音在美國是有市場的，批評蔡英文政府不能親美、倚美但不知美。

陳建仁回應，他當然不接受川普說的，強調台美重要的關係是雙贏互利，也提醒川普「必須對事實有更多了解」，雖然高階晶片是台灣製造，但IC設計實際上是在美國。

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核稿編輯：羅元祺