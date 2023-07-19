2023/07/19,
政治

侯友宜拋「重啟特偵組」國民黨小雞力挺，證實訪問美日行程安排中

侯友宜拋「重啟特偵組」國民黨小雞力挺，證實訪問美日行程安排中
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

媒體詢及美國前國防部長艾斯培稱美方對侯友宜的兵役政策有疑慮，那會不會影響訪美行程的規劃。侯友宜表示，因為民進黨搞得兩岸兵凶戰危，現在兵役延長一年，是不得不的支持跟選擇，「我們跟美國是長期的堅強盟友關係，一定強化國防裝備並提升自我防衛能力，這個態度是不會改變的。」

侯友宜拋重啟特偵組，國民黨立委參選人力挺

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜日前拋出重啟特偵組議題，立委參選人林國春18日表示，沒有特偵組就沒辦法約束政府官員，因此支持侯友宜想法；前台中市議員洪嘉鴻說，基層檢察官長期「辦小不辦大」，因此恢復特偵組才能重建對高官的監督作業。

國民黨18日召開「力挺侯友宜新建特偵組，遏止貪腐進行式」記者會，國民黨新北市立委參選人林國春等人出席。

林國春表示，特偵組用意在於偵辦總統、副總統、五院院長、各部會首長等高官，並認為若4年前、8年前有特偵組，政府官員將不敢與例如imB詐騙案等不法勢力掛鉤。

林國春說，沒有特偵組就沒辦法約束政府官員，且認同網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌日前喊出「司法改革、居住正義」訴求，若要司法改革，建議民進黨政府現在啟動特偵組，不針對任何政黨，而是全民監督的態度展現。

洪嘉鴻表示，廢掉特偵組形同關掉國家監視器，監視器已關掉好多年，因此肯定侯友宜提出恢復特偵組議題。

洪嘉鴻說，基層檢察官長期「辦小不辦大」，期盼透過民意與各界意見恢復特偵組，才能重新建立對高官的監督作業。

訪美日，侯友宜：行程安排中

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜18日表示，將有訪日本及訪美國行程。他說，行程目前都在安排當中，如果安排好了，會給大家做一個報告。

板橋某私幼疑餵藥案獲新北地檢署不起訴處分，侯友宜18日上午視察板橋區「布查花園幼兒園」後接受媒體聯訪表示，特別來到幼兒園為幼教老師加油打氣，在這次幼兒園事件「我們必須勇於面對、努力撫平」，該負責的人更應該坦然面對、不能逃避。

媒體詢及是不是月底要訪日及會見到日本前首相麻生太郎，侯友宜表示，訪日的行程，目前都在安排當中，如果安排好了，會隨時給大家做一個報告。

媒體追問是否訪美時，侯友宜表示，訪美的行程也在安排當中，希望訪美的過程安排好後，會給大家做一個完整的報告，也能夠一切順利，跟美國一定保持更密切的合作。

媒體詢及美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）稱美方對侯友宜的兵役政策有疑慮，那會不會影響訪美行程的規劃。侯友宜表示，是反對民進黨的3+1兵役制度。

侯友宜表示，因為民進黨搞得兩岸兵凶戰危，現在兵役延長一年，是不得不的支持跟選擇，「我們跟美國是長期的堅強盟友關係，一定強化國防裝備並提升自我防衛能力，這個態度是不會改變的。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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