2023/07/19,
生活

《國家地理》專文介紹台灣「自由潛水聖地」，小琉球、蘭嶼和澎湖為星級潛點

《國家地理》專文介紹台灣「自由潛水聖地」，小琉球、蘭嶼和澎湖為星級潛點
Photo Credit: AIDA Taiwan提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

《國家地理》介紹，台灣雖是島國，多數人卻不會游泳，理由包括畏懼海洋的迷信，以及過往戒嚴40多年海岸線受到管制等。但解嚴後出生的年輕世代無視長輩們的顧慮，選擇擁抱海洋。

（中央社）只靠一口氣下潛的自由潛水運動在全世界愈來愈夯，台灣也搶占一席之地。《國家地理》（National Geographic）雜誌網站18日刊登專文，介紹很多人不會游泳的台灣如何成為當今自由潛水的聖地之一。

自由潛水只靠屏息下潛，有時可深達水面下數百英尺。持叉捕魚的漁夫和水產採集者已實行這門技藝好幾世紀，日本的海人與韓國的海女就是例子。但全世界有愈來愈多潛水客為了遊樂和運動目的加入這項活動，根據「潛水教練專業協會」（PADI），2021至2022年間，全球PADI自由潛水員證照數量增加12％。

另根據國際自由潛水發展協會（AIDA International）2020年報告，台灣取得的自潛證照數量為全球第2多，僅次於中國。時至今日，全台已有300多名自潛教練、9萬多名自由潛水員，無怪乎台灣擁有「潛立方」這樣一家泳池深度亞洲之最的深潛旅館。

這波熱潮意義深遠。《國家地理》介紹，台灣雖是島國，多數人卻不會游泳，理由包括畏懼海洋的迷信，以及過往戒嚴40多年海岸線受到管制等。但解嚴後出生的年輕世代無視長輩們的顧慮，選擇擁抱海洋。

社群媒體也有推波助瀾的作用，一名台灣自潛教練就說：「IG上的水下攝影促進台灣自潛風氣。我在潛水點附近看到好多年輕人拿著萬元攝影裝備。」

但想拍美照上網的新手可得明白，自潛被認為是一種極限運動，有可能會在水中失去知覺。不過只要受過適當訓練，並恪遵不獨潛等相關準則，這種運動其實相當安全。

自由潛水深度賽小琉球登場（1）
Photo Credit: 中央社
圖為2022年第2屆台灣盃深度賽 （2022 AIDA Taiwanese Cup）在小琉球舉行

今（2023）年11月18日至25日，小琉球將首次舉辦Deep Week自由潛水營，營隊講師陣容堅強，包括4名台灣自潛紀錄保持選手，以及全世界最出色的自潛選手莫查諾夫（Alexey Molchanov）。

Deep Week創辦人史登（Adam Stern）說：「台灣自潛人數在全球名列前茅，而且具備世界級的潛水條件。位於亞洲中心點也便於各國自潛者前來參加。」

Deep Week將把各國自由潛水愛好者與自潛冠軍聚集到台灣，但台灣自潛教練已經注意到，有歐洲、中國等海外旅客為了自潛來到台灣，尤其是香港旅客。

《國家地理》這篇專文也列舉台灣數個星級自潛勝地，包括小琉球、蘭嶼和澎湖。

文中介紹，位居台灣西南方的小琉球全年可自潛，也因為超過800隻綠蠵龜和玳瑁，讓泳客趨之若鶩。當地海域幾乎保證可以看到這類保育類動物，且由於其地理位置不受季風影響，海水平靜，很適合潛水。

蘭嶼是達悟族人的家園，海中魚群豐富，還有大海扇與軟珊瑚等獨特海底樣貌。

澎湖群島由大約90座大小島嶼組成，以其玄武岩地貌聞名。澎湖南方四島國家公園保護了大量珊瑚和魟魚、烏賊等海洋生命，同樣熱門的還有一個位於水下6公尺的海底郵筒，可以寄送防水明信片。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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