柯文哲：再拖一、兩個月也許「藍白合」就水到渠成；朱立倫：一起努力讓立委席次變多

談藍白合，柯文哲：再拖一、兩個月有時真的水到渠成

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲18日說，「藍白合」要順其自然，再拖一、兩個月，有時候真的水到渠成；鴻海集團創辦人郭台銘的「併購說」讓幕僚嚇到，現在黨內氛圍是提到郭台銘就趕快逃。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前指出，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席兼總統參選人柯文哲已溝通，可能促成藍白合，11月20日只會有一組總統候選人出來登記。

柯文哲18日上午接受「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪時表示，「難怪他（吳子嘉）常常被告」，他和朱立倫都在問幕僚這消息是怎麼來的，吳子嘉常常講話不負責任；他沒直接跟朱立倫通電話，最後一次見面是一年多前，但幕僚間多少有聯繫。

至於是否有機會「藍白合」，柯文哲說，順其自然，再拖一、兩個月，有時候真的水到渠成；政治人物是被民意推著在動，但台灣面對極端政治，政黨輪替每隔2年就震盪一次，政治結構很不穩定，他認為這是國家危機，很難做長期計畫。

柯文哲表示，現在跟國民黨合作就是某些區域不要提名立委，一定贏或一定輸的區域，提名時大家都沒壓力，但如果是五五波的區域，提名就會有壓力，「我一丟人下去，國民黨就掛了」，所以很多候選人跑來拜託他。

王淺秋問，是否有跟國民黨總統參選人侯友宜陣營接觸。柯文哲說，沒有，因為對侯友宜來講，立委的成敗不關他的事，應該算在朱立倫的帳上；但朱立倫現階段不是很強勢，所以才出現小雞跳船的問題。

柯文哲表示，侯友宜用金溥聰擔任競辦執行長，雖然文宣變厲害，但因為金溥聰以前得罪太多人，金溥聰一來很多人都跑掉，加一分、減一分，用金小刀這步棋是「平分」。

至於是否有與郭台銘聯絡，柯文哲說，郭台銘的「併購說」一出來，黨內幕僚都嚇到，但郭台銘有打電話跟他說絕對沒說過；柯文哲提到，去金門那次實在受不了，不能前一天說海誓山盟，隔天就說喝酒醉忘了，搞得大家灰頭土臉，「現在提到他（郭台銘）就趕快逃，黨內氛圍就這樣」。

《華盛頓郵報》刊登郭台銘投書，批評總統蔡英文與民進黨總統參選人賴清德拒絕接受「一中框架」，主張台灣需在一中框架的基礎上直接與中國談判。柯文哲表示，這些都不是他們自己寫的，是幕僚在比賽，出口轉內銷，不如直接跟民眾講，那些投書都是放話。

回應柯文哲，朱立倫：藍白要努力讓立委席次變多

民眾黨總統參選人柯文哲18日表示「藍白合」再拖一、兩個月，有時真的水到渠成。國民黨主席朱立倫則說，國民黨、民眾黨要一起努力，盡量讓立委席次越多越好，如果提名會損人不利己，就要努力協調整合。

柯文哲18日接受媒體專訪時表示，「藍白合」要順其自然，再拖一、兩個月，有時候真的水到渠成。現在跟國民黨合作就是某些區域不要提名立委，「我一丟人下去，國民黨就掛了」，所以很多候選人跑來拜託他。

對於柯文哲的說法，朱立倫18日出席國民黨總統參選人侯友宜競選總統台北市商業總會及開元會後援會成立大會前，接受媒體聯訪表示，2024年為了中華民國及台灣好，一定要政黨輪替，讓做不好的民進黨下台反省，這才是民主真諦。

朱立倫強調，在野黨、國民黨及民眾黨大家要一起努力，立委的部分，就是盡量讓席次越多越好，在提名過程中，如果會損人不利己或讓自己人落敗，就是要努力，希望能夠協調整合。

朱立倫指出，讓台灣過好日子，這是大家一起努力的目標，目前都在一步一腳印努力中，立委選區能夠溝通的就好好溝通協調，選民也期待政黨輪替，並希望台灣更好，這是大家努力的目標。

媒體詢問，侯友宜日前出席716凱道遊行致詞時，底下的民眾數度爆出噓聲。朱立倫表示，侯友宜當天很努力傳達關心所有公平正義的事情，希望能跟年輕朋友站在一起，國民黨有聽掌聲跟噓聲，要努力把噓聲化為掌聲，這就是自我反省、自我努力、自己跟自己比賽最重要的原因。

對於是否會邀請前高雄市長韓國瑜出席23日舉行的全代會，朱立倫表示，韓國瑜是中評委可以列席全代會，也有發函希望韓國瑜能共襄盛舉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航