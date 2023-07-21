2023/07/21,
印太

他在北藝大打造「移民菜園」，園中植物都和在台越南人的個人或家庭回憶有關

他在北藝大打造「移民菜園」，園中植物都和在台越南人的個人或家庭回憶有關
圖片來源：越南夯台灣

我們想讓你知道的是

范氏夢不時會幫助一些失聯移工，甚至協助帶一些人的骨灰回到家鄉。一次她將一位失聯移工的骨灰帶回越南給對方的家人，對方家人希望能付錢，但因她是做義工性質堅持不拿錢，看到院子裡有一顆很大的聚果榕，便詢問能否拿一段這棵樹的樹枝，回台種下後一年便結實累累。

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中，秋姮來到台北藝術大學，除了與越南朋友們聚餐，也參觀關渡美術館內的「移民菜園」。這個菜園是由越南當代藝術家阮英俊（阿俊）負責，園內也種了許多越南蔬菜。阿俊在影片中說明，這個「靜默花園」計畫是從兩年多前就開始，而菜園中的植物，都是和在台越南人的個人或家庭回憶有關。

其中最特別的是園中的一棵聚果榕，那是和一位范氏夢小姐的故事有關。范氏夢最初因工作來到台灣，後來遇到另一半便在台定居，她也開始幫助一些失聯移工，甚至協助帶一些人的骨灰回到家鄉。一次，她將一位失聯移工的骨灰帶回越南給對方的家人，對方家人希望能付錢給她，但因她是做義工性質、堅持不拿錢，後來看到院子裡有一顆很大的聚果榕，便詢問能否拿一段這棵樹的樹枝。而這根樹枝回到台灣種下後一年後結實累累，她後來把果子、葉子、汁液賣給在台越南人，而這些收入都拿去協助在台有困難的失聯移工或捐給寺廟。

阿俊聽到這個故事後，便與范氏夢要了這棵樹的樹枝，因此「移民菜園」的這棵聚果榕已是第三代。秋姮在影片最終感謝阮英俊打造了這片菜園，許多當日參觀的越南朋友們，也從阿俊口中「大家的菜園」裡摘取越南飲食的食材，準備回家烹煮一番。

註：根據關渡美術館官網介紹，《靜默花園》創作計畫是以切身觀察台灣新住民社群私建的越南小花園出發，從人類學、社會研究各領域擷取各種創作方法，對法殖時期引進越南的植被及台灣的殖民植物史進行對比，也把人和植物從其各自所處的情境拉出來，並在新的環境底下一起經歷社會過程。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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